Hơn 2.000 người từ các độ tuổi khác nhau sẽ diễu hành áo dài tại TP.HCM. Đây là một sự kiện nổi bật trong Lễ hội Áo dài TP.HCM lần thứ 8.

Thông tin từ Sở Du lịch TP.HCM, Lễ hội Áo dài TP.HCM lần thứ 8 sẽ diễn ra từ ngày 5/3 - 15/4/2022 với chủ đề “Tôi yêu áo dài Việt Nam”. Sự kiện nhằm tôn vinh áo dài truyền thống, giới thiệu nét đẹp, sự tiện dụng nhằm đưa áo dài trở thành trang phục quen thuộc, được lựa chọn sử dụng thường xuyên trong công việc hàng ngày và trong các dịp lễ, sự kiện quan trọng. Qua đó, góp phần gìn giữ, bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc, quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam nói chung và TP.HCM nói riêng.

Chương trình khai mạc lễ hội lúc 19h ngày 5/3 tại Công viên tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và đường đi bộ Nguyễn Huệ. Trong đêm khai mạc, công chúng sẽ được chiêm ngưỡng 15 bộ sưu tập nổi bật của các nhà thiết kế nổi tiếng với hơn 300 mẫu áo dài được thể hiện theo 4 chủ đề. Sẽ có hơn 100 văn nghệ sỹ cùng tham gia trình diễn.

Đáng chú ý, lễ diễu hành áo dài với chủ đề “Khát vọng hòa bình” diễn ra lúc 7h ngày 6/3 tại Công viên tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và đường đi bộ Nguyễn Huệ cũng như các điểm du lịch trên địa bàn TP.Thủ Đức, các quận/huyện có sự tham gia của hơn 2.000 người từ nhiều độ tuổi khác nhau. Đây là hoạt động gắn với ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3.

Công bố thông tin về Lễ hội Áo dài TP.HCM năm 2022

Hoa hậu H'Hen Niê cũng tham gia sự kiện

Ngoài ra, các chương trình đặc sắc khác năm nay như: Chương trình nghệ thuật về Áo dài với chủ đề “Áo dài ơi”; Không gian triển lãm Áo dài và điểm đến du lịch; Cuộc thi “Duyên dáng Áo dài TP.HCM”; Cuộc thi Áo dài online trên nền tảng Tiktok và trang thông tin điện tử của lễ hội...hứa hẹn thu hút nhiều người tham dự.

Ban tổ chức lễ hội còn phát động các nhà may, các đơn vị bán vải áo dài, phụ kiện kèm theo áo thông qua hình thức giảm giá từ 5% - 50% khi may áo, giảm giá mua vải áo và phụ kiện hoặc tặng phụ kiện kèm theo khi mua vải hoặc khi may áo dài cho du khách và người dân TP.

Qua 7 lần tổ chức với quy mô ngày càng mở rộng, Lễ hội Áo dài TP.HCM đã trở thành một trong những sự kiện du lịch – văn hóa đặc trưng của TP. Lễ hội áo dài năm nay có ý nghĩa đặc biệt khi được tổ chức trong bối cảnh cả nước đang khôi phục trở lại các hoạt động kinh tế xã hội, đời sống người dân đang trở lại trạng thái bình thường mới và TP.HCM đã trở thành vùng xanh – vùng an toàn với Covid-19.

Trần Chung