Mới đây, hơn 30 hành khách đã bị mắc kẹt trên một tàu lượn siêu tốc tại Universal Studios Japan ở Osaka, Nhật Bản do sự cố mất điện bất ngờ.

Theo thông cáo của Universal Studios Japan (USJ), rất may không có thương tích nào xảy ra sau sự cố bất đắc dĩ trên do các nhân viên đã kịp thời hỗ trợ những người mắc kẹt khi tàu lượn siêu tốc 'Hollywood Dream - The Ride' dừng tại gần điểm cao nhất trên đường ray.

Tàu lượn với sức chứa 36 hành khách, có thể lao mạnh xuống từ độ cao 43 mét này không phải trò chơi duy nhất bị ngừng hoạt động tại USJ. Một du khách chứng kiến cho biết, tàu lượn siêu tốc 'The Flying Dinosaur' cũng bị gián đoạn đột ngột khiến người chơi lơ lửng trên cao. Ngoài ra, một số trò chơi khác của công viên cũng bị ngừng hoạt động do mất điện.

Công ty Kansai Transmission and Distribution Inc. cho biết sự cố mất điện xảy ra lúc 12:45 ngày 22/10 vừa qua đã ảnh hưởng đến khoảng 3.200 hộ gia đình chủ yếu ở khu vực Konohana, nơi đặt tổ hợp giải trí Universal Studios Japan. Nguồn điện được khôi phục hoàn toàn lúc 13:06 cùng ngày. Nguyên nhân của sự cố mất điện kể trên vẫn đang được điều tra.

