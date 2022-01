Tất cả các bậc cha mẹ khi mang theo con nhỏ trong các chuyến đi đều có những mối lo lắng nhất định.

Việc các em bé có thể khóc ầm lên, chạy nhảy lung tung hoặc không chịu ăn ngủ là những vấn đề thường trực mà các bậc phụ huynh phải đối mặt khi đi máy bay cùng con nhỏ.

Nhưng có một vấn đề khác được đặt ra là liệu trẻ em có an toàn khi ngồi trên đùi cha mẹ trong suốt chuyến bay dài hay không?

Tùy độ tuổi của con mà cha mẹ có thể quyết định vị trí ngồi trên máy bay sao cho phù hợp

Theo lời khuyên từ Cơ quan Hàng không Dân dụng Vương quốc Anh (CAA), cha mẹ có thể để con ngồi trên đùi trong suốt chuyến bay miễn là các em bé dưới hai tuổi. Tuy nhiên, họ vẫn phải tuân thủ đầy đủ các quy định an toàn của hãng hàng không như thắt dây an toàn hay đeo khẩu trang.

CAA cho biết “Trẻ sơ sinh dưới hai tuổi cần được đảm bảo an toàn tuyệt đối trong suốt chuyến bay. Các hãng hàng không hiện nay đều có dây an toàn dành riêng cho trẻ nhỏ. Các bậc cha mẹ nên liên hệ với phi hành đoàn để lựa chọn những thiết bị đảm bảo an toàn cho con cái mình".

Nếu là trẻ lớn hơn hai tuổi, các hãng hàng không đều yêu cầu cha mẹ đặt chỗ ngồi riêng vì trẻ đã lớn và có thể bị thương nếu tiếp tục ngồi trong lòng cha mẹ.

Những em bé lớn hơn hai tuổi thì cha mẹ sẽ phải đặt chỗ ngồi riêng

Một số hãng hàng không còn cung cấp cho hành khách dây an toàn đặc biệt để giúp giữ trẻ tại chỗ. Đai này sẽ quấn quanh bụng trẻ em và gắn trực tiếp vào dây an toàn của người lớn. Trong khi, một số hãng hàng không khác lại cung cấp hành lý xách tay hay ghế dành riêng cho trẻ sơ sinh.

Thường thì các hãng hàng không cũng cho phép bố mẹ mang ghế ngồi riêng của em bé dùng trên ô tô nếu chúng không rộng quá 45cm và vừa với ghế máy bay. Ngoài ra, nhiều bậc cha mẹ có thể sẽ bất ngờ khi biết rằng một số hãng hàng không vẫn tính phí với các em bé dù chúng ngồi ngồi trong lòng người lớn suốt chuyến bay.

Theo Rebecca Love, người đã làm việc cho hãng Virgin Atlantic trong suốt tám năm thì có ba khu vực ghế ngồi tốt nhất trên máy bay nếu mang theo trẻ nhỏ. Đó là khu vực vách ngăn, cửa sổ và gần nhà vệ sinh.

Khu vực ghế ngồi gần vách ngăn trên máy bay có thể gắn nôi cho em bé

Chia sẻ với Mirror, Rebecca cho biết "Nếu con của bạn còn quá nhỏ, hãy đừng ngại đặt chỗ gần khu vực vách ngăn, nơi có thể gắn những chiếc nôi dành riêng cho em bé lên đó". Điều này sẽ giúp cha mẹ di chuyển dễ dàng hơn và các em bé cũng sẽ có những giấc ngủ ngon hơn ngồi trong lòng người lớn.

Vị trí ngồi gần cửa sổ cũng sẽ khiến các em bé bớt nhàm chán trong những chuyến đi dài

Bên cạnh đó, với các gia đình có con lớn hơn thì nên cân nhắc đặt chỗ ngồi bên cửa sổ để trẻ em có thể ngắm nhìn bầu trời bên ngoài hay gần nhà vệ sinh để tiện di chuyển mà không phiền tới những hành khách khác.

Đỗ An (Tổng hợp)