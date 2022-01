London, Anh

Dù vừa được mở cửa hồi giữa năm ngoái nhưng người dân tại dự án căn hộ cao cấp Ambassador Gardens, đang 'giận dữ' yêu cầu đóng cửa bể bơi trên không trung đầu tiên của thế giới tại London (Anh).

Với độ cao 35m so với mặt đất, Sky Pool là 'cây cầu nước' nối hai tòa chung cư cao cấp thuộc dự án do EcoWorld Ballymore phát triển ở khu phố Nine Elms của London. Hồ bơi có chiều dài 25m với phần nổi dài 14m, chiều dài còn lại là 2 bể bơi ngoài trời truyền thống. Bể bơi này cũng được coi là mảnh acrylic chịu lực đơn lớn nhất thế giới.

Sky Pool lơ lửng 35 mét so với mặt đất, nối giữa hai dãy căn hộ sang trọng ở London

Ngay khi ý tưởng táo bạo này được các kỹ sư ở Eckersley O’Callaghan và văn phòng kiến trúc HAL hiện thực hóa, hình ảnh của Sky Pool đã được chia sẻ rộng rãi trên các mạng xã hội. Một số người sợ độ cao tỏ ra kinh hãi trước viễn cảnh bơi lội tại đây, trong khi số còn lại cực kỳ hào hứng với trải nghiệm 'có một không hai' này.

Tuy nhiên, gần đây, các cư dân tại Ambassador Gardens đang kêu gọi đóng cửa hồ bơi nổi tiếng này dù ban quản lý từng nói rằng đây là 'lợi ích có thể tận hưởng suốt bốn mùa trong năm'.

Cư dân tại đây cho biết nước của bể bơi này quá lạnh để sử dụng trong mùa đông

Theo đó, nước của hồ bơi này bị phản ánh là quá lạnh vào mùa đông dù tiêu tốn tới 450 bảng Anh (gần 14 triệu đồng) tiền điện làm nóng nước mỗi ngày. Sky Pool cũng được che bằng mái phủ vào ban đêm để tránh sương và tuyết nhưng dường như vẫn không hiệu quả.

Đó là lý do hiệp hội cư dân tại khu phức hợp, nơi các căn hộ có giá lên tới 4.5 triệu bảng Anh (gần 140 tỷ đồng) này muốn đóng cửa bể bơi để tiết kiệm khoảng 165 nghìn bảng Anh (5.1 tỷ đồng) chi phí làm nóng nước bể bơi định kỳ hàng năm.

Hiệp hội cư dân kiến nghị đóng cửa Sky Pool vì chi phí làm nóng nước quá tốn kém

Một cặp vợ chồng tại đây nói với The Sun rằng: "Nước trong bể quá lạnh nên thật điên rồ khi chúng tôi vẫn phải trả phí làm nóng nước hàng tháng. Nói đúng hơn chúng tôi sống dở chết dở khi nhiệt độ ngoài trời thì ngày càng giảm mà Sky Pool vẫn tiếp tục mở cửa. Về cơ bản tiền đổ vào như muối bỏ bể".

Phần khung bể bơi được làm hoàn toàn ở Mỹ để chuyển sang Anh

Phần khung của Sky Pool được làm hoàn toàn tại nhà máy ở Colorado, được vận chuyển xuyên qua Đại Tây Dương trong hành trình kéo dài 3 tuần. Đặc biệt, nó hoàn toàn trong suốt, trông giống như một hộp hình chữ nhật trong suốt chứa 400 tấn nước, lơ lửng giữa không trung nhờ khung thép vô hình.

Người bơi trong Sky Pool có thể nhìn thẳng xuống mặt đất qua các tấm acrylic trong suốt hay phóng tầm mắt ngắm tòa nhà Quốc hội, vòng quay London Eye...

Đỗ An (Tổng hợp)