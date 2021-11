Bất ngờ, hạnh phúc - đó là cảm nhận của cặp đôi Hoàng Điệp, Ngọc Trâm (cùng sinh năm 1992, Đà Nẵng) sau khi bộ ảnh “Nắm tay nhau đi khắp Việt Nam” của họ được rất nhiều người yêu thích, chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội.

Ngày 4/11/2017: Hoàng Điệp - Ngọc Trâm nắm tay nhau ở Đà Lạt - nơi bắt đầu tình yêu.

Ngày 4/11/2021: Hoàng Điệp - Ngọc Trâm nắm tay nhau ở thánh đường giáo sứ Phú Thượng, Đà Nẵng - nơi bắt đầu chặng đường hôn nhân.

Bốn năm trôi qua, Điệp và Trâm đã nắm tay nhau đi qua hàng trăm điểm đến tại gần 40 tỉnh thành, trải qua không ít kỉ niệm “điên rồ” của tuổi trẻ… “Chúng mình chưa từng nghĩ bốn năm đã trôi qua nhanh như vậy cho đến khi cùng nhau sánh bước vào lễ đường. Hai đứa chẳng có gì khác cả, vẫn sẽ là hai kẻ thích tự do và luôn tập sống biết ơn mỗi ngày”, Điệp chia sẻ.



Cuộc hẹn đầu tiên: Đi Đà Lạt trong đêm bão, săn “dã quỳ” hụt vì lũ cuốn trôi cầu

Hoàng Điệp, Ngọc Trâm đều sinh ra tại Đà Nẵng nhưng nơi lần đầu họ gặp gỡ lại là Đà Lạt, Lâm Đồng.

Tháng 10/2017, Điệp và Trâm biết về nhau sau khi tương tác qua lại trong một bài viết về Đà Lạt của Điệp trên mạng xã hội. Cùng đam mê xê dịch, cùng “nghiện” Đà Lạt nên hai người xa lạ vô tình trở nên thân quen.

Thời điểm đó, Điệp đang làm thợ ảnh tại Đà Nẵng nhưng thường xuyên có những buổi chụp hình cặp đôi, ảnh cưới tại thành phố mờ sương; trong khi Ngọc Trâm dù làm việc tại Sài Gòn nhưng tháng nào cũng bắt xe lên Đà Lạt “hít thở không khí” 3 - 4 lần/tháng.

Một ngày đầu tháng 11/2017, Điệp có lịch chụp hình ở Đà Lạt. Nhưng anh vừa tới nơi thì cơn bão lớn ập tới, trời mưa xối xả, gió quật đổ cây cối… Lịch chụp phải hoãn lại để đảm bảo an toàn. Điệp vô tình chia sẻ điều này với Trâm, anh không ngờ, hay tin anh ở Đà Lạt, cô bắt xe ngay trong đêm để tới gặp.

“Với mình, việc đi Đà Lạt là hành trình quá quen thuộc. Lúc ấy mình cũng nghĩ, cơn bão ở Đà Lạt nhỏ thôi vì chưa bao giờ vùng đất này phải đón cơn bão lớn, nghiêm trọng cả”, Ngọc Trâm nhớ lại.

Như mọi lần, cô chọn đi chuyến xe lúc 23h đêm từ Sài Gòn để có thể đến Đà Lạt vào 5h sáng hôm sau. Tuy nhiên, chuyến xe bị hoãn tới 1h sáng mới lăn bánh. Mọi chuyện diễn ra suôn sẻ cho tới khi xe đến chân đèo Prenn. Ngọc Trâm sững sờ trước khung cảnh trước mắt, cây cối đổ rạp hai bên đường, đoàn xe tắc nghẽn. Không phải di chuyển 6 tiếng như mọi khi, hôm ấy Trâm phải đi 10 tiếng mới tới Đà Lạt.

“Sau hơn 10 giờ trên xe, mình cũng mệt mỏi nhưng nghĩ tới việc được gặp người bạn nói chuyện tâm đầu ý hợp một tháng nay, mình thật sự háo hức”, Trâm bộc bạch.

Sau một ngày mưa bão lớn, chiều hôm ấy, khi lần đầu Trâm và Điệp hẹn hò, thời tiết Đà Lạt lại chuyển đẹp đến lạ. Cặp đôi thong dong tản bộ từ homestay của Trâm gần bến xe để tới chợ Đà Lạt. Sương mù giăng kín thành phố, ánh đèn rọi chiếu lấp lánh, lãng mạn. Cả hai cùng kể với nhau về công việc, về những chuyến đi lâu nay.

Bức ảnh lần đầu gặp gỡ của cặp đôi tại Đà Lạt

Ngày hôm sau, Trâm và Điệp hẹn nhau đi “săn” mùa dã quỳ. Trâm chỉ đường cho Điệp tới con đường phủ vàng dã quỳ ở Đơn Dương. “Không ngờ khi gần tới nơi, cây cầu dẫn tới điểm đến bị lũ cuốn trôi ngay trước mắt mình, đường đi lầy lội do mưa lớn. Hai đứa đành tiếc nuối quay đầu, tưởng chừng đã lỡ hẹn với dã quỳ”, cặp đôi chia sẻ.

Thật may, trên đường trở lại, Trâm và Điệp bắt gặp bức tường dã quỳ trải dài cả chục mét của một gia đình ven đường. Hai người mạnh dạn tới xin phép chủ nhà được chụp ảnh. Cô chủ nhà vui vẻ đồng ý. “Tưởng săn dã quỳ hụt mà cuối cùng, mình lại có bộ ảnh đẹp”, Trâm nhớ lại sự may mắn của mình.

Cuộc hẹn đầu tiên tại Đà Lạt của cặp đôi kéo dài 2 ngày. Đêm Chủ Nhật, Trâm chia tay Điệp để trở về Sài Gòn. Chỉ khoảng 3 tháng sau đó, Trâm quyết định trở về làm việc tại Đà Nẵng, để “chấm dứt” việc yêu xa.

Cầm tay nhau đi khắp Việt Nam

Thời gian đầu, khi về Đà Nẵng, Trâm vẫn duy trì công việc tổ chức sự kiện khách sạn. Tuy nhiên, nhận thấy công việc này bó buộc thời gian, khó lòng phù hợp với những chuyến xê dịch dài ngày, Trâm chuyển hướng.

Cô học may từ một người chị, sau đó mở tiệm thiết kế, may váy cưới. Trong khi đó, Điệp duy trì làm nhiếp ảnh gia tự do. “Công việc này tuy không bó buộc về thời gian cố định nhưng chúng mình đều rất bận. Để có những chuyến đi dài cùng nhau, trước đó, mình phải chạy deadline ngày đêm, sắp xếp lịch trình với khách hàng”, cặp đôi thừa nhận.

Một năm đầu tiên yêu nhau, nơi du lịch nhiều nhất của Trâm và Điệp vẫn là Đà Lạt. Họ đi tới 7 - 8 lần/năm, vừa để làm việc vừa để “thay đổi không khí”. Thành phố này trở nên “thân thuộc như lòng bàn tay” với hai người



Khi sắp xếp được thời gian dài hơi hơn, họ rong ruổi khi khám phá Tây Bắc, Đông Bắc, miền Trung, Tây Nguyên và sang cả Lào

“Chúng mình thường đi xe máy để có thể trải nghiệm, khám phá nhiều nơi hơn. Với những địa điểm xa, hai đứa sẽ đi máy bay, xe khách giường nằm và đến nơi lại tiếp tục thuê xe máy. Mỗi chuyến đi thường kéo dài trong 7-14 ngày, chi phí thường từ 5 - 10 triệu đồng/2 người”, Điệp chia sẻ

Nhìn lại hành trình 4 năm, cặp đôi vẫn tràn đầy cảm xúc: có hào hứng, phấn khích, có xúc động, lãng mạn.

Đến mỗi cảnh đẹp, họ lại tự dựng chân máy để chụp ảnh kỉ niệm cho mình

Đôi khi, thiếu chân máy thì họ thay thế bằng bờ tường, yên xe máy, balo… hay nhờ người bản địa, bạn đồng hành…

4 năm, trong hành trình trải dài hàng nghìn cây số, họ có những kỷ niệm không quên

Tháng 4/2019, cặp đôi đi xe máy sang Lào để đón lễ hội té nước. “Đang vi vu ngắm cảnh thì chúng mình bị công an giao thông tuýt còi. Hóa ra là đi xe máy bên này cần có giấy thông hành - điều mà ở nơi xuất cảnh chúng mình không được nhắc nhở”, Trâm cho biết. Phải mất thời gian giải quyết khá lâu, cặp đôi mới có thể tiếp tục hành trình.

Cũng trong chuyến đi đó, họ lái xe máy khoảng 500km từ Savannakhet tới Viên Chăn (Lào). Đoạn đường đầu tiên rất đẹp nhưng sau đó thì xuất hiện liêp tiếp ổ gà, ổ voi, đường gập ghềnh khó đi.

Đến 12h đêm, cặp đôi vẫn phải mò mẫm đi qua đường đồi núi vắng vẻ không bóng người, trong lòng vô cùng lo lắng, bất an vì sợ cướp, hỏng xe. Đến 1h sáng, cặp đôi mới may mắn tìm được nhà nghỉ.

“Tuy có chút sự cố những ngay sau đó, chúng mình được trải nghiệm lễ hội té nước… khác xa tivi. Mọi người chào đón lễ hội rất nồng nhiệt, thậm chí vừa làm việc vừa té nước hay bê cả quán ăn ra hồ để vừa ăn vừa té nước, bật nhạc sôi động khắp nơi”, cặp đôi nhớ lại.

Nhiều lần khác, trên hành trình du lịch các địa điểm trong nước, có lúc họ rơi ví, lúc mất đồ, khi hỏng xe… Nhưng thay vì lo lắng, e dè, họ chấp nhận những sự cố như điều tất yêu, bình tĩnh xử lý cùng nhau.

“Chúng mình thích những điều bất ngờ trong các chuyến đi. Thường, nếu lên lịch trình quá chi tiết: đi đâu, ở đâu, ăn gì thì kế hoạch lại bất thành. Ngay cả việc kết hôn, dù lên kế hoạch từ 2 năm trước nhưng tới nay chúng mình mới thực hiện được, do sự xuất hiện bất ngờ của dịch bệnh. Cuộc sống luôn luôn có thể xảy ra sự cố, chúng mình luôn sẵn sàng đón nhận”, Trâm chia sẻ.



Hai năm qua, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, nhiều dự định du lịch của cặp đôi bị trì hoãn. “Chúng mình chỉ kịp đi một chuyến Hà Giang vào đầu năm 2021. Không thể đi xa nên thời gian qua, chúng mình thường tìm đến các địa điểm là lạ ở Đà Nẵng, Huế, Hội An để vơi bớt nỗi nhớ du lịch”, cặp đôi chia sẻ.

Họ thường xuyên chạy xe từ Đà Nẵng tới Hội An để uống cà phê, ra Huế để trải nghiệm “tour ẩm thực” hay tìm góc hoang sơ, mộc mạc nào đó của Đà Nẵng để cùng trải nghiệm và giới thiệu tới mọi người.

Hiện Điệp và Trâm vẫn duy trì thói quen chia sẻ những câu chuyện, kinh nghiệm du lịch tới mọi người thông qua mạng xã hội.

Đã đi nhiều nơi, khám phá nhiều địa điểm nhưng thời điểm này, cặp đôi nhận rồi lâu nay, mình quá "hờ hững" với chính nơi mình sống - Đà Nẵng.

"Chúng mình dự định sẽ tìm kiếm nhiều hơn những địa điểm mộc mạc, hoang sơ của thành phố, để du khách có thể biết tới một Đà Nẵng khác lạ hơn, nhưng đẹp hơn", Trâm chia sẻ.

Cặp đôi chụp ảnh tại khu vực đèo Hải Vân, Đà Nẵng

Tình yêu với du lịch là khởi nguồn cho sự gặp gỡ của Ngọc Trâm và Hoàng Điệp. Bốn năm qua, những chuyến du lịch đã kết nối, tạo nên sự thấu hiểu giữa hai người.

Trong tương lai, cặp đôi vẫn sẽ nắm tay nhau, cùng thực hiện những chuyến đi đó đây, khám phá cảnh đẹp quê hương, đất nước và nhiều quốc gia khác.

Linh Trang - Ảnh: Hoàng Điệp