Bị ong đuổi, một thanh niên trẻ tuổi đã nhảy xuống hồ nước gần đó để thoát thân nhưng không hề ngờ rằng dưới hồ có rất nhiều cá ăn thịt piranha.

Theo Sputnik, sự cố trên xảy ra vào hôm 31/10. Khi đó nạn nhân - một thanh niên 30 tuổi đang đi câu cá cùng hai người bạn tại trang trại ở thành phố Brasilandia de Minas, miền nam Brazil.

Khi đang ngồi câu cá, nhóm bạn bất ngờ bị một đàn ong tấn công. Cả ba hoảng loạn vội vã nhảy xuống hồ để thoát thân mà không hề biết rằng dưới hồ có rất nhiều cá ‘ăn thịt’ piranha.

Trong khi hai người bạn nhanh chóng bơi vào bờ an toàn và may mắn thoát chết, thì người thanh niên trẻ đã không may bị chết đuối.

Ngay sau đó, vụ việc đã được báo cáo với cảnh sát. Lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể nạn nhân cách bờ khoảng 4m. Khi vớt lên, họ phát hiện có nhiều vết cắn lạ trên thi thể nạn nhân.

Trước khi giám định, cảnh sát đã hỏi người dân địa phương về các loài cá sống tại hồ này và được họ cho biết tại đây có rất nhiều piranha – một loài cá ăn thịt với bộ răng sắc nhọn.

Hiện, cảnh sát đang tiến hành điều tra để làm rõ nguyên nhân tử vong của người đàn ông này. Thi thể nạn nhân đã được bàn giao lại cho gia đình để lo hậu sự.

Piranha là loài cá sống ở vùng nước ngọt, có kích thước nhỏ, hung dữ và có bộ răng sắc nhọn. Loài này thường đi săn mồi theo bầy đàn.

Loài cá này thường xuất hiện ở các sông hồ khu vực Nam Mỹ, nhưng đôi khi cũng có mặt ở các khu vực Trung và Bắc Mỹ. Vào năm 2009, một đàn cá piranha đã được tìm thấy tại sông Devon, miền tây nam nước Anh.

Các cuộc tấn công gây chết người liên quan đến cá piranha hiếm khi xảy ra, do chủ yếu chúng chỉ thường ăn thịt đồng loại. Tuy nhiên, vào năm 2015, một bé gái 6 tuổi đã bị cá piranha tấn công và tử vong tại Brazil.

Hương Vũ (Theo Sputnik)