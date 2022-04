Bên cạnh ga tàu điện ngầm Bình Nhưỡng, ga Arsenalna ở Kiev cũng là ga tàu điện ngầm sâu nhất thế giới và có khả năng chống chịu vụ nổ hạt nhân.

Phần lớn ga tàu điện ngầm (metro) thường có độ sâu không vượt quá chiều cao của một tòa nhà vài ba tầng (10 – 12m), chỉ cần di chuyển xuống cầu thang hoặc thang cuốn là có thể ngay lập tức đặt chân tới sân ga.

Tuy nhiên, do điều kiện địa lý và địa chất của từng khu vực mà có những ga tàu điện ngầm cần phải được xây sâu xuống dưới lòng đất. Với những nơi có đầm lầy, hồ nước, hay sông suối, các kỹ sư không còn lựa chọn nào khác là phải hạ thấp độ sâu của ga tàu.

Arsenalna là ga tàu điện ngầm có độ sâu lên tới 105.5m

Nằm cách mặt đất 105.5m – tương đương chiều cao của một tòa nhà 32 tầng và cao hơn tượng Nữ thần Tự do (Statute of Liberty) ở New York 12m, ga Arsenalna trên tuyến Svyatoshinsko – Brovarska tại quận Pechersky ở trung tâm thủ đô Kiev của Ukraine là một trong những "ga metro sâu nhất thế giới".

Khách lên xuống phải di chuyển qua hai tầng thang cuốn hết 5 phút đồng hồ

Những hành khách tới đây phải xuống hai tầng thang cuốn dài lần lượt là 55,8 m và 46,6 m cũng như mất tới 5 phút di chuyển.

Ga Arsenalna được cho là có khả năng chống chịu các vụ nổ hạt nhân

Chiều sâu bất thường của ga Arsenalna là do địa lý của Kiev. Lối vào ga nằm ngay trên đỉnh của một thung lũng rất dốc bên bờ sông Dnepr và cao hơn hẳn phần còn lại của thành phố, vì thế các kiến trúc sư G. Granatkin, S. Krushinsky và N. Shchukina – nhóm tác giả thiết kế công trình – đã chọn giải pháp đào sâu hơn 100 m để tránh ảnh hưởng của áp lực nước lên toàn bộ công trình.

Ga tàu điện ngầm Admiralteyskaya ở thành phố Saint Petersburg (Nga)

Một trong những ga tàu điện ngầm đáng chú ý khác nằm ở thành phố Saint Petersburg (Nga). Đây là hệ thống ga tàu điện ngầm sâu nhất thế giới tính theo độ sâu trung bình của tất cả các ga. Trạm sâu nhất của hệ thống, Admiralteyskaya, nằm dưới mặt đất 86m. Ngoài ra, hệ thống ga tàu điện ngầm ở Saint Petersburg còn được lắp đặt những thang cuốn dài nhất thế giới, với chiều dài trên 130m.

Ga Park Pobedy từng được mệnh danh là "siêu thành phố ngầm"

Park Pobedy, nơi từng được mệnh danh là "siêu thành phố ngầm" của thế giới là một ga tàu điện ngầm ở thủ đô Moscow của Nga. Nằm sâu dưới lòng đất 84m, ga Park Pobedy được trang trí bằng những bức trang tường vô cùng rực rỡ và ấn tượng.

Một ứng cử viên khác cho danh hiệu "hệ thống ga tàu điện ngầm sâu nhất thế giới" là ga tàu điện ngầm Bình Nhưỡng nằm ở trung tâm thủ đô của Triều Tiên, với các đường ray nằm sâu hơn 110m dưới lòng đất. Ở độ sâu như vậy, nhiệt độ trung bình tại đây luôn đạt ngưỡng khoảng 18 độ C quanh năm.

Ga tàu điện ngầm ở Bình Nhưỡng được cho là sâu nhất thế giới

Ngoài ra, các ga tàu điện ngầm ở Bình nhưỡng còn có chức năng giống như hầm trú bom hạt nhân phòng khi chiến tranh xảy ra. Tại vị trí trên và dưới của thang cuốn, các hành lang được bảo vệ bằng cửa thép dày chống thuốc nổ.

Là một trong những vị khách du lịch hiếm hoi có cơ hội tận mắt chứng kiến hệ thống tàu điện ngầm ở Bình Nhưỡng, Elliott Davies cho rằng đây là hệ thống ngầm bí ẩn nhưng tuyệt đẹp. “Mỗi trạm tàu điện làm theo nhiều chủ đề độc đáo với mục đích chung là phô diễn thành tựu của đất nước với du khách”, anh nói.

Mặc dù, ga metro ở Bình Nhưỡng được cho là có độ sâu nhiều hơn ga Arsenalna nhưng Sách kỷ lục Guiness vẫn ghi nhận Arsenalna ở Kiev là "ga metro sâu nhất thế giới".

1. Thủ đô Kiev của Ukraine sở hữu một mạng lưới metro khá hoàn chỉnh, bao gồm ba tuyến với tổng chiều dài hơn 64km và 52 ga, bên cạnh hai tuyến nữa đang được lên kế hoạch xây dựng. Tính đến năm 2016, hệ thống này đã phục vụ gần nửa tỷ lượt khách với dịch vụ rất tốt và giá vé phải chăng – trung bình chỉ khoảng 5 hryvnia (tiền Ukraine), tương đương 0.19 USD một lượt đi. 2. Ngoài ra, còn một số ga tàu điện ngầm có độ sâu ấn tượng khác trên thế giới như: - Ga Công viên Washington ở Portland, Oregon, Mỹ: nằm ở độ sâu 79m so với mặt đất. Đây là trạm trung chuyển sâu nhất ở Bắc Mỹ. - Ga Hampstead, thuộc mạng lưới Tàu điện ngầm London: nằm ở độ sâu 58.5m. Đây là nhà ga sâu nhất của Tàu điện ngầm London. - Náměstí Míru, thuộc hệ thống Tàu điện ngầm Praha: là ga tàu điện ngầm sâu nhất của Cộng hòa Séc với độ sâu 53m.

Đỗ An (Tổng hợp)