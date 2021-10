Nỗ lực bền bỉ phòng chống dịch, chủ động xây dựng mô hình du lịch an toàn trong trạng thái bình thường mới quan, du lịch Quảng Ninh không chỉ hướng đến phục hồi mà còn chuẩn bị nhiều điều kiện để bứt phá mạnh mẽ sau dịch Covid-19.

Giữ vững để phục hồi

9 tháng đầu năm 2021, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, du lịch Quảng Ninh giảm đến 56,1% cùng kỳ 2020, chỉ đạt 31,9% so với kế hoạch năm. Tổng doanh thu du lịch đạt 5.045 tỷ đồng giảm gần 60% so với cùng kỳ năm 2020 và chỉ đạt hơn 31% so với kế hoạch.

Những con số mới chỉ phản ánh đến các chỉ tiêu, ẩn dưới đó là hàng loạt khó khăn của các doanh nghiệp dành dịch vụ, du lịch ở Quảng Ninh nói riêng và toàn ngành du lịch nói chung.

Trong bối cảnh cả nước căng mình chống dịch, tỉnh Quảng Ninh tiến hành tiêm hơn 1 triệu liều vắc xin phòng Covid-19, đạt 85,47% kế hoạch, là 1 trong 4 địa phương hoàn thành tiêm mũi 1 sớm nhất cả nước. Các doanh nghiệp du lịch, lữ hành chuẩn bị những điều kiện cần thiết để sẵn sàng hoạt động trở lại ngay khi có thể, đồng thời chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch đẩy mạnh hoạt động xúc tiến du lịch, vừa khai thác tối ưu các lợi vừa đảm bảo an toàn phòng chống dịch.

Nỗ lực của toàn tỉnh để giữ vững “vùng xanh” trong hơn 100 ngày không ghi nhận ca nhiễm Covid-19 trong cộng đồng đã góp phần tạo đà phục hồi cho ngành du lịch Quảng Ninh.

Chú trọng du lịch an toàn

Tháng 9/2021, sau 85 ngày (tính từ 28/6) không phát hiện ca nhiễm thứ phát trong cộng đồng, Quảng Ninh bắt đầu khởi động đón khách du lịch nội tỉnh tại khu du lịch như di tích Yên Tử (TP. Uông Bí), Khu du lịch Bãi Cháy, Vịnh Hạ Long (TP. Hạ Long), Khu du lịch Trà Cổ (TP. Móng Cái)... Dự kiến đến đầu tháng 11/2021 tỉnh sẽ thí điểm đón khách ngoại tỉnh, tập trung vào khách đi theo đoàn, theo tour khép kín với điều kiện đảm bảo biện pháp phòng chống dịch Covid-19. Bên cạnh đó, Việt Nam đang thí điểm du lịch khép kín đối với khách Mỹ và Pháp tiêm đủ liều vắc xin phòng Covid-19 đến sân bay Vân Đồn. Đây là những bước tiến hứa hẹn mở ra nhiều cơ hội cho du lịch Quảng Ninh phục hồi và bứt phá.

Mở cửa nhưng không chủ quan, Quảng Ninh xác định yếu tố tiên quyết là phải đảm bảo các điều kiện an toàn, thuận lợi cho khách du lịch, người lao động và cộng đồng dân cư. Trong đó, tỉnh ưu tiên các tour lưu trú dài ngày, khép kín. Tỉnh cũng khuyến khích du khách đi theo chương trình du lịch trọn gói do các công ty lữ hành xây dựng.

Nhân viên phục vụ các tour du lịch ngoại tỉnh phải tiêm đủ 2 mũi vắc xin, thực hiện xét nghiệm định kỳ và làm việc theo mô hình “3 tại chỗ”. Việc giám sát quy định phòng dịch đối với các hoạt động du lịch phải có sự tham gia của cộng đồng dân cư.

Để đảm bảo an toàn, Quảng Ninh hướng tập trung hút khách ở các địa phương phía Bắc đã qua 14 ngày không xuất hiện ca lây nhiễm thứ phát trong cộng đồng. Yêu cầu khách du lịch phải tiêm 2 mũi vắc xin và có xét nghiệm PCR trong 48 giờ đồng hồ.

Xây dựng kế hoạch phục hồi

Với thông điệp “Du lịch Quảng Ninh an toàn, thân thiện, hấp dẫn”, trong 2 tháng còn lại của năm 2021, Quảng Ninh đặt mục tiêu đón 1,9 - 2 triệu lượt khách du lịch, tổng thu đạt 4.000 - 4.500 tỷ đồng. Để thực hiện mục tiêu này, từ nay đến cuối năm 2021, tỉnh dự kiến tổ chức 50 sự kiện, hoạt động kích cầu du lịch cùng các hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch; tổ chức các chương trình liên kết, hợp tác với kích cầu xúc tiến du lịch...

Điểm nhấn của chuỗi hoạt động này là những sự kiện chào đón du khách đến Quảng Ninh, lễ công bố bảo vật quốc gia, các hoạt động bên lề gắn với chương trình “Yên Tử - Về miền đất Phật mùa thu năm 2021” hay giải vô địch đồng diễn vũ điệu thể thao tỉnh Quảng Ninh. Bên cạnh đó, tỉnh cũng tổ chức những sự kiện, chương trình kích cầu du lịch quy mô cấp huyện, thị xã, thành phố gắn với xây dựng, công bố sản phẩm kích cầu du lịch nhằm tăng cường thu hút khách tham quan và nghỉ dưỡng tại Quảng Ninh.

Tỉnh Quảng Ninh cũng yêu cầu ngành du lịch nhanh chóng nghiên cứu xây dựng kế hoạch tổng thể để phục hồi du lịch đến năm 2022-2023 trong điều kiện mở rộng hơn đối tượng.

Ngoài ra, UBND tỉnh Quảng Ninh và UBND thành phố Hải Phòng đã tổ chức họp bàn về hợp tác phát triển du lịch, hứa hẹn mang đến nhiều sản phẩm du lịch mới lạ, hấp dẫn trên cơ sở xác định các điểm đến cụ thể và đảm bảo nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch. Hai bên đã thống nhất sẽ tiếp tục hợp tác phát triển về du lịch; xây dựng quy chế phối hợp trong quản lý nhà nước với hoạt động của phương tiện vận chuyển hành khách, khách du lịch trên Vịnh Hạ Long và Vịnh Lan Hạ; hoàn thiện các phương án để thống nhất được thời gian vận chuyển khách, tăng thời gian tham quan, lưu trú và đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ môi trường biển giữa Hạ Long và Cát Bà; phối hợp chặt chẽ để hoàn thiện hồ sơ đề cử Di sản thiên nhiên thế giới Hạ Long - Cát Bà.

Với kế hoạch phục hồi bài bản, duy trì nguyên tắc đảm bảo an toàn trong dịch bệnh, du lịch Quảng Ninh đang tiến từng bước chắc chắn trên hành trình phục hồi, chuẩn bị đà cho những bứt phá mới, tiếp tục là điểm đến an toàn, hấp dẫn du khách Việt cũng như quốc tế.

D. An