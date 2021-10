Mới đây, một du khách may mắn đã tình cờ phát hiện ra viên kim cương vàng quý hiếm nặng 4.38 carat khi đang tham quan một công viên ở tiểu bang Arkansas, Mỹ.

Hai vợ chồng bà Noreen Wredberg đến từ Vịnh Granite, California quyết định tới Crater of Diamonds chơi trong những ngày cuối cùng của tháng 9. Công viên này là nơi duy nhất trên thế giới cho phép du khách được thử tìm kiếm vận may bằng cách thoải mái tham quan tự do, tìm kiếm và mang về nhà những viên kim cương họ tìm thấy.

Bà Wredberg là chủ nhân của viên kim cương lớn nhất được tìm thấy ở Công viên trong năm nay

Và may mắn đã mỉm cười với bà Wredberg khi một viên kim cương vàng lớn nằm ngay trên lớp đất hiện ra trước mắt. Ban đầu, bà không nghĩ đó là kim cương nên chỉ nhặt thử lên vì thấy nó khá sạch và sáng.

Ngày hai vợ chồng nhà Wredberg tìm thấy viên kim cương trên được cho là thời điểm vô cùng thuận lợi khi khu vực này vừa trải qua những trận mưa rào lớn khiến lớp đất bị trôi dạt đi nhiều.

Sau những trận mưa lớn là thời điểm thích hợp để đi 'săn' kim cương

Waymon Cox, đại diện Công viên cho biết 'Những viên kim cương thường khá nặng so với kích thước thực của chúng và không tĩnh điện nên các lớp bụi bẩn thường không bám được vào. Sau cơn mưa, những viên kim cương sẽ thường sáng bóng và bắt mắt hơn khi phản chiếu ánh sáng mặt trời. Đó là lý do tại sao bà Wredberg dễ dàng nhìn ra viên kim cương trong buổi sáng tham quan tại đây'.

Viên kim cương vàng nặng 4.38 carat này là viên kim cương lớn nhất được tìm thấy ở Công viên Quốc gia Crater of Diamonds trong năm nay.

Viên kim cương nặng 4.38 carat này được đặt tên là Lucy

Bà Wredberg sau đó quyết định đặt tên cho viên kim cương này là Lucy theo tên con mèo cưng của hai vợ chồng và chia nó ra thành những viên kim cương nhỏ hơn.

Cho tới nay, hơn 250 viên kim cương tương đương 46 carat đã được những du khách tham quan tìm thấy tại Công viên Crater of Diamonds. Màu kim cương phổ biến nhất là trắng rồi tới nâu và vàng.

Viên kim cương lớn nhất từng được tìm thấy tại đây vào năm 1924 nặng tới 40.23 carat. Viên kim cương trắng pha hồng này sau đó được đặt tên là 'Uncle Sam' (Chú Sam) và chia nhỏ thành một viên ngọc lục bảo nặng 12.42 carat.

Crater of Diamonds là công viên kim cương duy nhất trên thế giới

Được thành lập năm 1972, Crater of Diamonds là điểm đến dành cho những du khách muốn thử vận may. Năm ngoái, một người đàn ông cũng đã tìm thấy một viên kim cương nâu nặng 9.07 carat. Ngoài ra, năm 2019, một giáo viên ở Nebraska cũng trở thành chủ nhân của một viên kim cương nâu nặng 2.12 carat.

Đỗ An (Theo Travel and Leisure)