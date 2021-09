Những hình ảnh vắng lặng được ghi lại tại Hội An ngay trong thời điểm vốn đông khách du lịch nhất năm khiến nhiều người cảm thấy nao lòng.

"Hội An vắng lặng đến nao lòng, khác hẳn không khí kì nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 những năm trước đây" - đó là cảm nhận của Trần Minh Tú, một nhiếp ảnh gia đang sống và làm việc tại Hội An, Quảng Nam.

Tương tự như Tú, Hà Hoàng Vũ (25 tuổi) một bạn trẻ sinh ra và lớn lên tại Hội An cũng "chưa thể quen" với hình ảnh phố Hội vắng bóng du khách như lúc này. Những con phố đèn lồng vốn tấp nập khách du lịch, những quán ăn vỉa hé từng phải xếp hàng chen chúc, những hoạt động biểu diễn nghệ thuật hấp dẫn... đều dừng lại.

Nhà hàng, quầy lưu niệm, café đóng cửa im lìm. “Tôi cảm nhận như mình đang sống ở Hội An những năm 2000, thật sự bình yên", Vũ cho biết.

Hiện, thành phố Hội An đang thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 15 đến ngày 6/9/2021.

Đây là hình ảnh của Hội An dịp lễ 30/4 - 1/5 vừa qua với hàng ngàn du khách từ khắp cả nước ghé thăm(Ảnh: Trần Minh Tú)

Thời điểm đó, cầu An Hội chật cứng du khách. Du khách muốn "check-in" cũng khó khăn vì lượng người quá đông (Ảnh: Trần Minh Tú)

Nhưng hiện nay, trong thời điểm Hội An thực hiện giãn cách xã hội, những điểm du lịch vốn đông khách trở nên vắng lặng đến nao lòng.

Những con thuyền lặng lẽ nằm im tại bến đã nhiều tháng nay (Ảnh: Trần Minh Tú)

(Ảnh: Trần Minh Tú)

Hội quán Quảng Đông (còn gọi là Hội quán Quảng Triệu) nằm trên đường Trần Phú là một trong những di tích nổi tiếng của phố cổ Hội An hấp dẫn du khách nhưng giờ đây cũng "cửa đóng then cài" (Ảnh: Trần Minh Tú)

Người dân phố Hội chỉ ra đường khi có việc cần thiết. Những con phố chìm trong tĩnh lặng (Ảnh: Trần Minh Tú)

"Hội An vắng lặng như những năm 2000, khi du lịch chưa thật sự phát triển", Hoàng Vũ chia sẻ (Ảnh: Hà Hoàng Vũ)

Những trung tâm biểu diễn nghệ thuật đóng cửa đã lâu (Ảnh: Hà Hoàng Vũ)

Kể từ khi phát hiện ca bệnh nhiễm Covid-19, thành phố áp dụng và siết chặt các biện pháp chống dịch nhằm đảm bảo an toàn, đẩy lùi dịch bệnh. Người dân Hội An tuyệt đối tuân thủ các chính sách, đóng cửa hàng quán, hạn chế ra đường.

Hình ảnh người bán bánh bèo rong ruổi ngõ phố Hội An (Ảnh: Hà Hoàng Vũ)

Cửa hàng, cửa hiệu đóng cửa. Đây vốn là những nơi "check-in" quen thuộc của du khách (Ảnh: Hà Hoàng Vũ)

Là một du khách "mắc kẹt" ở Hội An vào đúng thời điểm giãn cách xã hội, Tuệ Thư (21 tuổi, Nghệ An) vô tình được chứng kiến hình ảnh khác lạ của thành phố này.

"Mình đã đến Hội An nhiều lần, khi ấy Hội An đông du khách lắm, mình phải xếp hàng để thưởng thức trà mót Hội An, mì Quảng,... Nhưng lần này mình lại thấy trước mắt là một Hội An đìu hiu đến lạ. Trong những ngày kẹt lại ở Hội An, điều an ủi nhất với mình đó là có cơ hội chứng kiến vẻ đẹp của một thành phố du lịch vốn luôn tấp nập, náo nhiệt nay lại bình yên và nhẹ nhàng như vẻ đẹp vốn có một thành phố cổ xưa", Tuệ Thư chia sẻ.

Hình ảnh vắng vẻ, man mác buồn tại Hội An (Ảnh: Tuệ Thư)

Những chiếc xích lô bám bụi nằm "buồn thiu" trên hè phố (Ảnh: Tuệ Thư)

Con sông Hoài không còn lung linh đèn, hoa (Ảnh: Tuệ Thư)

Thiên Dy - Hiền Linh