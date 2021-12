Thành phố Đà Lạt sẽ đón khoảng 25.000 lượt khách vào dịp Giáng sinh và dự kiến đón khoảng 60.000 khách vào dịp Tết Dương lịch 2022. Hiện, rất nhiều homestay, khu nghỉ dưỡng, khách sạn cao cấp đã kín phòng.

"Hiện khách đã đặt kín phòng bên mình từ Giáng sinh cho tới qua kì nghỉ Tết Dương lịch 2022. Nhiều khách vẫn đang đặt phòng qua fanpage nhưng mình đành phải xin lỗi vì hết phòng. Mình cũng phải thuê thêm 3 nhân viên để có thể phục vụ lượng khách lớn dịp cuối năm", Mai Nữ Ngọc Quyền - chủ homestay Chang's Village tại Đà Lạt cho biết.

Quyền chia sẻ, hầu hết các homestay gần khu vực homestay của cô đều đã treo biển "hết phòng" do lượng khách tăng đột biến trong dịp cuối tuần này (24-26/12) và cuối tuần sau (31/12 - 2/1).

"Do đang trong thời điểm dịch, nhiều du khách có tâm lý muốn tránh khu vực trung tâm nên những homestay nằm khá xa như của mình được ưa chuộng. Hầu hết khách bên mình lựa chọn nghỉ, vui chơi ngay trong khuôn viên homestay. Mình cũng đã chuẩn bị 4 không gian tổ chức bữa ăn, tiệc nướng BBQ để các đoàn khách có thể sinh hoạt tách biệt, hạn chế tiếp xúc", Mai Quyền chia sẻ.

Homestay của Mai Quyền có thể đón tối đa 30 khách (Ảnh: NVCC)

Tại đây có các không gian riêng cho du khách ăn uống, vui chơi mà không tiếp xúc gần với người lạ (Ảnh: NVCC)

Tương tự như homestay của Mai Quyền, căn homestay cách Quảng trường Đà Lạt khoảng 3km của Phạm Minh Tài cũng đã kín phòng từ tháng 12 tới nay. Khoảng 1 tuần nay, rất nhiều khách hàng nhắn tin, gọi điện đặt phòng nhưng Tài đều phải từ chối, hẹn khách dịp khác.

"Mình chỉ đón 2 khách/phòng và tối đa 3 phòng để đảm bảo khách có trải nghiệm tốt nhất", Tài cho biết. Tại homestay của Tài, du khách có thể tự nấu nướng, tổ chức tiệc nướng BBQ. Đồ đạc đã được homestay chuẩn bị sẵn. Trong thời điểm dịch Covid-19 còn diễn biến phức tạp, nhiều du khách ưa chuộng hình thức tự nấu nướng tại homestay thay vì đến cửa tiệm.

Du khách đến homestay có thể tự trang trí không gian theo ý thích (Ảnh: NVCC)

Du khách có sẵn bếp, đồ đạc, dụng cụ nấu ăn, thậm chí có cả vườn rau xanh ngay trong khuôn viên homestay (Ảnh: NVCC)

Bên cạnh lượng khách đặt phòng homestay, lịch chụp hình cho khách hàng trong dịp này của Tài cũng tăng gấp 2 - 3 lần bình thường.

Terracotta Hotel & Resort Đà Lạt - một trong những khách sạn lớn tại thành phố Đà Lạt có lượng khách tăng mạnh so với 2 - 3 tháng trước đó. Tuy nhiên, để tuân thủ các quy định phòng chống dịch tại địa phương hiện resort chỉ phục vụ tối đa 50% công suất trên tổng số 330 phòng.

Theo khảo sát của phòng Phòng Văn hóa Thông tin Đà Lạt: Hiện, các hạng nhà nghỉ, nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê đều đạt công suất khoảng 60%; Các khách sạn 2 sao, biệt thự du lịch, nhà ở nguyên căn đạt từ 85-90% công suất; khách sạn từ 3 - 5 sao đạt trên 90% công suất.

Lượng khách đến Đà Lạt dịp cuối năm tăng đột biến (Ảnh: Minh Tân)

Trao đổi với báo VietNamNet, ông Lê Anh Kiệt, Trưởng Phòng Văn hóa Thông tin Đà Lạt cho biết: Thành phố Đà Lạt sẽ đón khoảng 25.000 lượt khách vào dịp Giáng sinh và dự kiến đón khoảng 60.000 khách vào dịp Tết Dương lịch 2022.

Đa phần du khách tới Đà Lạt thời điểm này đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Du khách có xu hướng tìm tới các khu nghỉ dưỡng hay các homestay cách xa trung tâm, có khuôn viên rộng để tham quan ngay tại chỗ.

Năm 2021, tổng lượng khách đến tham quan, nghỉ dưỡng tại Đà Lạt ước 1.970.000 lượt khách, giảm 45,3% so với cùng kì năm 2020, đạt 54,7% kế hoạch năm. Trong đó, khách nội địa đạt 1.953.000 lượt, giảm 44% so với cùng kì năm 2020; khách quốc tế đạt 17.000 lượt khách, giảm 84,5% so với cùng kỳ năm 2020.

