Sau khi đóng cửa các mỏ than, Limburg, một tỉnh nằm ở cực đông của Flanders (một trong ba vùng của Bỉ) đã đi tiên phong trong việc phát triển 'du lịch xe đạp' để thúc đẩy nền kinh tế. Trong 25 năm qua, tỉnh đã tạo ra hàng nghìn ki-lô-mét đường mòn cho loại phương tiện này, phần lớn trong số đó đều là những con đường miễn phí.

'CYCLING THROUGH WATER' - CON ĐƯỜNG XUYÊN NƯỚC

Nằm trong vùng đầm lầy De Wijiers thuộc khu bảo tồn thiên nhiên Bokrijk rộng 550ha gần Genk, có một con đường đạp xe xuyên qua những làn nước xanh ngắt đưa du khách bước vào một hành trình thú vị khi phóng tầm mắt ra mặt hồ bao quanh.

Con đường độc nhất vô nhị này mang tên 'Cycling Through Water' bằng bê tông dài 212 mét, rộng 3 mét, sâu 1,5 mét được thiết kế cẩn thận, kỹ lưỡng để không phá hỏng cảnh quan xung quanh. Nếu nhìn từ xa, du khách sẽ không nhận ra sự xuất hiện của con đường mà chỉ thấy những người đạp xe lướt đi trên mặt nước.

Con đường bắt đầu đi vào hoạt động từ tháng 04/2016 và là một phần nỗ lực thúc đẩy du lịch của địa phương khi trước kia khu bảo tồn De Wijers không được nhiều người biết đến bởi đường đi khó khăn.

Không chỉ vậy con đường này còn tác động tích cực đến môi trường của khu bảo tồn De Wijers khi việc triển khai các kế hoạch quản lý cảnh quan và rừng cây mới của Bokrijk được đẩy nhanh. Chất lượng nước ở đây cũng được cải thiện đáng kể khiến số lượng động vật lưỡng cư tăng lên.

'Cycling Through Water' thu hút khoảng một triệu người tham quan, đi lại đạp xe mỗi năm. Năm 2018, tạp chí Time uy tín đã đưa con đường này vào danh sách 100 điểm đến tuyệt vời nhất thế giới.

'CYCLING THROUGH THE TREE' - ĐẠP XE XUYÊN CÂY

Ngoài con đường dưới nước, năm 2019, Limburg đã xây dựng thêm con đường 'Cycling Through The Trees' (Đạp xe xuyên cây) ở Bosland giúp du khách chiêm ngưỡng trọn vẹn màu xanh bạt ngàn của rừng ở độ cao 10 m.

Hai khái niệm 'đạp xe xuyên cây' và 'đạp xe qua nước' đã được tỉnh Limburg sáng tạo ra sau khi được truyền cảm hứng trong chuyến đi nghiên cứu 'Tuyến đường ngắm cảnh' ở Na Uy.

Con đường hình tròn có chiều rộng 30 m và dài gần 700 m này nằm trong khu bảo tồn thiên nhiên Pijnven, là một trong những dự án dành chiến thắng ở hạng mục Cơ sở hạ tầng của Giải thưởng Dezeen năm 2020.

Với mục đích hạn chế tối đa những tác động đến môi trường, cảnh quan xung quanh, con đường được xây dựng chỉ bằng một cần trục duy nhất gắn ở tâm vòng tròn cùng với kết cấu thép bằng móng, cọc vít mà không cần đến bê tông.

'CYCLING THROUGH THE HEATHLAND' - ĐẠP XE XUYÊN HEATHLAND

Đạp xe xuyên vùng Heathland là một dự án mới nhất của Visit Limburg thực hiện với sự hợp tác của tỉnh Limburg, Limburg Sterk Merk, Visit Flanders, đô thị Maasmechelen, Cơ quan Woodland và Cảnh quan khu vực Hoge Kempen & Maasland.

Ông Igor Philtjens, chủ tịch hiệp hội du lịch tỉnh Limburg cho biết 'Việc xây dựng đường mòn đạp xe qua nước, qua các ngọn cây, dưới lòng đất... đều mang tính chiến lược và biểu tượng cho Limburg. Đây đều là những tiềm năng giúp tăng sự tương tác giữa người đi xe đạp và cảnh quan. Đó là cách mà chúng tôi đang tiếp tục xây dựng để thu hút mọi người đến đây nhiều hơn'.

'Cycling through the Heathland' là con đường đi xuyên qua Vườn quốc gia Hoge Kempen, vườn quốc gia đầu tiên ở vùng Flemish ở Bỉ. Vườn quốc gia này tọa lạc ở phía đông tỉnh Limburg, giữa Genk và thung lũng sông Meuse, được mở cửa tháng 3 năm 2006. Với diện tích chủ yếu được bao phủ bởi rừng thông, 'Cycling through the Heathland' hứa hẹn cũng sẽ là con đường mang tới cho du khách những trải nghiệm khó quên.

Đỗ An (Theo Visit Limburg)