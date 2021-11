Không phải phở hay bánh mỳ mà bánh bao mới là món ăn đường phố ngon nhất Việt Nam, được đánh giá bởi các biên tập viên của Lonely Planet, đơn vị từng bán được 145 triệu quyển cẩm nang du lịch trên toàn cầu.

Lonely Planet nhận xét Việt Nam là một trong những điểm đến có nền ẩm thực đường phố ngon nhất thế giới với những món ăn đa dạng, đậm đà hương vị. Du khách có thể khám phá khung cảnh rực rỡ của ẩm thực Việt Nam ở bất kỳ đường phố hay ngõ xóm nào mà không cần phải bước chân vào những nhà hàng sang trọng.

Trong cuốn cẩm nang mới được phát hành trong năm nay mang tên 'Eat Vietnam', hai tác giả Barbara Adam và James Pham đã tổng hợp nhiều kinh nghiệm bên cạnh danh sách những món ăn đường phố ngon nhất Việt Nam mà không phải du khách nào cũng biết.

TẠI SAO ẨM THỰC ĐƯỜNG PHỐ LẠI PHỔ BIẾN Ở VIỆT NAM?

Văn hóa đường phố vốn phổ biến ở những quốc gia trong khu vực Đông Nam Á trong đó có Việt Nam. Những gia đình nhiều thế hệ thường sống trong các căn nhà với diện tích không lớn nằm san sát nhau, đặc biệt ở những thành phố lớn như Hà Nội hay Thành phố Hồ Chí Minh. Người dân thường không có đủ không gian để tụ tập bạn bè ăn uống và những quán ăn vỉa hè ra đời từ đó.

Ngoài ra, tính đa dạng, nhất thời cũng được coi là lý do hình thành nên nền ẩm thực đường phố ở Việt Nam. Những đô thị lớn thường là nơi hội tụ người dân ở khắp đất nước tới học tập và làm việc. Họ chỉ có thể ở trong những căn nhà thuê với điều kiện sống tối thiểu với bếp ga du lịch để chế biến những món ăn nhanh.

Hầu hết người dân Việt yêu thích những quán hàng đường phố là bởi họ có thể dễ dàng hòa mình vào không khí nhộn nhịp, náo nhiệt ở ngoài thay vì giam mình suốt ngày trong phòng máy lạnh. Những buổi tối lộng gió, đi lang thang bằng xe máy tìm cho mình một quán nước vỉa hè, ăn dăm ba món ăn nhẹ được coi là thú vui giản dị mà ý nghĩa khi tới Việt Nam.

MÓN ĂN ĐƯỜNG PHỐ NGON NHẤT VIỆT NAM

Trong khi món ăn đường phố của nhiều quốc gia khác trên thế giới thiên về đồ ăn nhẹ hoặc đồ ăn nhanh thì những món ăn được chế biến cầu kỳ nhất cũng có thể tìm thấy trên khắp các đường phố, ngõ xóm của Việt Nam. Hầu như những món ăn nào nhiều du khách nghĩ chỉ có thể ăn được trong nhà hàng thì lại dễ dàng tìm thấy trên đường phố Việt. Tuy nhiên, trong danh sách dưới đây, những biên tập viên của Lonely Planet chỉ tập trung tới những món ăn 'thuần đường phố' như:

01. Bánh bao

Thứ bánh làm từ bột mì với nhân bên trong thường gồm thịt lợn băm, hành tây, nấm hương. Một số loại sẽ có thêm trứng muối hoặc trứng cút. Du khách khi thưởng thức món ăn không dầu mỡ nhưng vẫn đầy đủ dinh dưỡng này chỉ cần lưu ý duy nhất một điều chính là nên bóc lớp giấy hấp phía dưới bánh trước khi ăn.

02. Bánh bèo

Một đĩa nhỏ bánh bèo làm từ bột gạo hấp thường đi kèm cả tôm khô, dầu hành, một lát bánh mì bơ và nước mắm chan. Tất cả hòa quyện với nhau một cách đáng kinh ngạc. Thực khách cũng có thể dễ dàng mang món ăn này đi để thưởng thức ở bất kỳ nơi đâu.

03. Bánh căn

Những chiếc bánh làm từ bột gạo được nước trong những chiếc niêu đất nhỏ trên lửa than hồng. Phía trên, người bán sẽ rắc thêm chút thịt lợn xay rang thơm cùng tôm và một quả trứng cút. Bánh căn còn thường được ăn kèm với xoài bào sợi cùng nước chấm đặc trưng.

04. Bánh tráng trộn

Đây là món ăn khoái khẩu của nhiều người trẻ bởi hương vị chua chua, cay cay hài hòa. Những miếng bánh tráng được cắt nhỏ trộn cùng xoài bào sợi, trứng cút luộc, chút tôm khô nhỏ, rau thơm, lạc rang giòn cùng nước sốt xì dầu, sa tế.

05. Ngô/bắp xào

Ngô xào là món ăn thường thấy ở khắp các xe hàng trên đường phố. Ngô được tách hạt xào cùng bơ, tôm khô và hành lá. Ngoài ra, một 'phiên bản khác' của món ăn này chính là 'ngô nướng mỡ hành'.

06. Bò bía

Ở Việt Nam, bò bía mặn được chế biến từ các nguyên liệu gồm lạp xưởng, trứng gà ráng, cà rốt, rau xà lách, củ sắn hay su hào, tôm khô, rau thơm… tất cả thái thành sợi dài, mỏng và cuộn lại bằng bánh tráng cuốn. Nước chấm dùng kèm là tương ớt trộn với lạc rang giã nhỏ phi bằng dầu ăn với hành khô. Đối với loại bò bía ngọt, nguyên liệu đơn giản hơn, bao gồm một thanh kẹo mạch nha hay thay đường cuốn cùng dừa nạo.

07. Bột chiên

Là món ăn đường phố phổ biến ở miền Nam Việt Nam, bột chiên được làm từ bột gạo, sau khi hấp sẽ được thái hình con chì rồi rán cùng trứng, thêm chút hành lá, đu đủ bào sợi và nước sốt tương cà.

08. Nộm đu đủ

Nguyên liệu chính của nộm đu đủ không hề cầu kỳ, chỉ cần đu đủ xanh, cà rốt, thịt bò khô, rau thơm, lạc rang và những loại gia vị thường dùng là đủ. Tổng thể món nộm hấp dẫn người ăn bằng hình thức bắt mắt với màu xanh nhạt của đu đủ, màu cam sáng của cà rốt, màu xanh đậm của rau thơm và màu vàng nâu của thịt bò khô.

09. Súp cua

Món súp với trứng đánh tan, nấm rơm, trứng cút và thịt cua to, thơm phức được bày bán nhiều ở các đường phố Sài Gòn. Để hương vị trở nên trọn vẹn hơn, khi ăn, du khách có thể cho thêm một chút tiêu, mùi hay tương ớt tùy khẩu vị và trộn đều.

10. Xôi

Các khắp các đường phố, ngõ xóm của Việt Nam, du khách đều có thể dễ dàng tìm thấy những hàng xôi ngon đủ loại cả mặn lẫn ngọt. Bên cạnh bánh mì, xôi cũng là món ăn sáng phổ biến của nhiều người dân Việt.

Với ấn phẩm đầu tiên xuất bản năm 1973 mang tên 'Across Asia on the Cheap' (Đi khắp châu Á giá rẻ), Lonely Planet được mệnh danh là 'đế chế' phát hành những cẩm nang sách du lịch thành công nhất trên thế giới. Hàng triệu du khách suốt nhiều năm qua đã ra sức 'ngấu nghiến' những lời khuyên thực tế và bổ ích của Lonely Planet.

Đỗ An (Tổng hợp)