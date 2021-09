Mới đây, giải thưởng nhiếp ảnh uy tín All About Photo Awards 2021 đã công bố kết quả cuộc thi Ảnh Du lịch trong đó có tác phẩm 'Người bán đó' của Lý Hoàng Long.

All About Photo (AAP) là giải thưởng ảnh thường niên của tạp chí nhiếp ảnh AAP Magazine đã diễn ra liên tục trong 6 năm qua. Mỗi tháng, tạp chí này mang đến cơ đến cơ hội để các nhiếp ảnh gia từ khắp các châu lục giới thiệu tác phẩm của họ.

Trong ấn bản thứ 20 của tạp chí, các tác phẩm chiến thắng trong cuộc thi 'AAP Magazine #20: Travels' đã được vinh danh nhắm đưa người xem tới một thế giới đầy màu sắc ở những nơi xa xôi nhất. Đó có thể là miền du mục ở phía Bắc nước Nga hay Sahel, cho đến nhà thờ ở Ethiopia hay những cảnh quan hoang sơ ở Úc.

Chiến thắng trong cuộc thi lần này là tác phẩm 'Con người vùng lãnh nguyên' của tác giả Yulia Nevskaya. Ở cực Bắc xa xôi của nước Nga, trên bán đảo Taimyr, người dân bản địa vẫn tiếp tục sống theo lối sống truyền thống. Họ sống đời du mục, đi từ nơi này sang nơi khác trên lưng những con tuần lộc. Trong bức ảnh là gia đình Angelina Venga (dân tộc Nenets) cùng 3 con sống trong vùng lãnh nguyên (tundra).

Giành giải nhì cùng 300 USD tiền mặt là tác phẩm 'Con dê Polo' của nhiếp ảnh gia người Bỉ Alain Schroeder. Người thắng Người thắng giải ba là Paul B Goode (Mỹ) với bộ ảnh 'Liên Xô'.

Bức ảnh Lăng Lenin trong bộ ảnh 'Liên Xô' của tác giả Paul B Goode

Nhiếp ảnh gia Lý Hoàng Long của Việt Nam là một trong số ít tác giả có tác phẩm xuất sắc được vinh danh. Tác phẩm 'Người bán đó' được chụp tại làng Tất Viên, nơi có 200 năm làm nghề đan đó truyền thống ở xã Thủ Sĩ, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên.

Đó là một công cụ đơn giản được làm bằng mây tre, hình thoi và dẻo để người nông dân đặt dưới nước bắt những con cá nhỏ. Ngoài ra, những chiếc đó ngày nay còn là vật dụng trang trí trong thiết kế nội thất khách sạn, nhà hàng, cửa hàng.

Hồi tháng 5, tác phẩm 'Trái tim của biển' của nhiếp ảnh gia Nguyễn Phước Hoài, hội viên Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam cũng được Ban tổ chức Cuộc thi ảnh All About Photo 2021 vinh danh trong cuộc thi ảnh lần thứ 6.

Đỗ An (Theo All About Photo)