Đức

Cuối tháng 10, tranh thủ thời gian rảnh hiếm hoi, Khánh Chi (30 tuổi, đang sống và làm việc tại Berlin) dành thời gian để thưởng ngoạn mùa thu của thủ đô nước Đức.

"Mùa thu Berlin, với mình thì không hoa lệ như ở Paris, cũng không sâu lắng, cổ kính như ở Praha, mà nhẹ nhàng, yên bình, cảm giác rất gần gũi. Có lẽ là do phong cảnh mùa thu nơi đây đâu đâu cũng tràn ngập sắc vàng. Bạn có thể dễ dàng bắt gặp khung cảnh lá vàng phủ kín lối đi ở bất kì đâu, sau vườn nhà, trên đường, trong công viên, trên mặt hồ… nên không cần đi đâu xa, cũng có thể chụp những bức ảnh với lá vàng tuyệt đẹp", Khánh Chi chia sẻ.

(Ảnh: Khánh Chi)

Berlin được coi là một trong những thành phố nhiều cây xanh nhất châu Âu nên đây cũng là nơi đón mùa lá vàng rực rỡ nhất. Thời điểm cuối tháng 9 đến cuối tháng 11, nhiệt độ Berlin khoảng 10 - 20 độ C.

"Đây là thời điểm tuyệt vời để chứng kiến sự thay đổi của thời gian, sự chuyển mình của cỏ cây, đất trời. Mỗi loài cây sẽ có tốc độ ngả màu lá khác nhau, nó sẽ tạo nên bức tranh tổng thể hài hòa nhất dành cho bạn khám phá.", Chi tâm sự.

Theo chia sẻ của Chi, địa điểm "săn" lá vàng đẹp nhất ở Berlin là công viên Tiergarten. Đây là rừng cây 20 hecta ở ngay trung tâm. Berlin còn có nhiều khu công viên khác như Treptower Park với diện tích 80 hécta ở phía Đông Nam, vườn hoa ở Lâu đài Charlottenburg, Lâu đài Glienicke và trên đảo Pfaueninsel…

Khung cảnh bình yên tại các công viên nước Đức mùa thu (Ảnh: Khánh Chi)

" Nếu muốn có những góc ảnh lạ, bạn có thể lang thang và ngắm nhìn những con phố, góc công viên nhỏ gần khu dân cư hay trường học", Khánh Chi chia sẻ (Ảnh: Khánh Chi)

Cũng sinh sống nhiều năm tại thủ đô Berlin nhưng anh Chu Mạnh Tuấn (39 tuổi) lại chọn "săn" khoảnh khắc mùa thu tại Rakotzbrücke 02953 Gablenz, cách Berlin 160km, gần biên giới Ba Lan.

Khác với sự tấp nập của thủ đô Berlin, vùng quê Gablenz vào thu yên ả, thi vị hơn (Ảnh: Chu Tuấn)

Mùa thu ở Đức chỉ kéo dài độ một tháng nên anh Tuấn luôn cố gắng dành thời gian chiêm ngưỡng và ghi lại khoảnh khắc tươi đẹp (Ảnh: Chu Tuấn)

(Ảnh: Chu Tuấn)

(Ảnh: Chu Tuấn)

Pháp

Gia đình chị Nhật Anh đang sinh sống tại Melbourne, Úc nhưng vì yêu thích cảnh đẹp châu Âu và nhất là khi nơi đây chuyển mình sang thu, chị đã quyết định dành thời gian "săn mùa thay lá" ở một số quốc gia như Pháp, Đức, Thụy Sỹ...

Tại Pháp, chị Nhật Anh đã ghi lại hình ảnh ấn tượng về mùa thu ở Chamonix - Mont Blanc. Nằm ở độ cao 1.035m và có góc nhìn tuyệt đẹp lên đỉnh Mont Blanc quanh năm tuyết phủ, thị trấn Chamonix nhỏ xinh thuộc miền Đông Nam nước Pháp thu hút hàng triệu lượt du khách đến tham quan mỗi năm. Du khách tới đây vào mùa thu để nghỉ ngơi hoặc đi dạo bộ ngắm cảnh quan. Khu vực này nằm giáp ranh Pháp, Thụy Sỹ, Ý nên được nhiều du khách lựa chọn.

"Buổi sáng cả thị trấn chím trong sương mù. Khi mặt lên, sương mù bị "dồn" xuống thung lũng. Nhìn màn sương "chạy" xuống đẹp lắm", chị Nhật Anh chia sẻ.

Khung cảnh bình yên, lãng mạn của thị trấn nhỏ nước Pháp khi vào thu (Ảnh: Nhật Anh)

Từ thị trấn, du khách có thể chiêm ngưỡng những đỉnh núi phủ băng tuyết. Thị trấn có hệ thống cáp treo dày đặc đưa du khách lên các đỉnh núi, trong đó nổi tiếng nhất là cáp treo lên đỉnh Aiguille du Midi ở độ cao hơn 3.800m được xây dựng từ năm 1955 (Ảnh: Nhật Anh)

(Ảnh: Nhật Anh)

Hồ Lac des Gaillands khi mặt trời sắp lặn: sương mù quấn quanh đỉnh núi, ánh đỏ hoàng hôn phủ dần... (Ảnh: Nhật Anh)

Áo

Vợ chồng chị Nguyễn Thị Kim Trúc - anh Cao Nguyễn Khoa Nam đã có 5 năm sống và làm việc tại Áo. Hiện chị Trúc đang là nghiên cứu sinh tại trường đại học công nghệ Graz - ngôi trường nằm tại thành phố lớn thứ hai của Áo.

Chị Trúc chia sẻ, sang năm, sau khi hoàn thành chương trình nghiên cứu sinh, gia đình chị sẽ trở về Việt Nam, do đó, mùa thu năm cả gia đình dành nhiều thời gian để khám phá cảnh đẹp nước Áo.

Bộ ảnh mùa thu ấn tượng của vợ chồng chị được chụp lại vùng Gamlitz - phía nam nước Áo, tiếp giáp với Slovenia. Đây là khu vực nổi tiếng với những đồi nho bạt ngàn, rượu vang và các sản phẩm thịt làm tại nhà như thịt nguội, thịt xông khói,...

Thời điểm vào thu, du khách tới Gamlitz rất đông đúc để chiêm ngưỡng cảnh sắc thiên nhiên, thưởng thức rượu vang và nước ép nho.

Lá nho và lá rừng nơi đây sẽ đổi màu vàng ruộm trong vài tuần. Từ trung tuần tháng 10 đến đầu tháng 11 là thời điểm đẹp nhất (Ảnh: Cao Nguyễn Khoa Nam )

Điểm ấn tượng khác ở vùng này là con đường trái tim, nằm ngay biên giới của Áo và Slovenia (Ảnh: Cao Nguyễn Khoa Nam )

Mùa thu, du khách thường tới đây để đi bộ dạo quanh thung lũng (Ảnh: Cao Nguyễn Khoa Nam )

Chị Trúc thường đi phương tiện công cộng đến những ngôi làng, cánh rừng, công viên... để cùng con khám phá thiên nhiên (Ảnh: Kim Trúc)

Romania

Chị Nguyễn Bảo Tường Vy đã có 7 năm định cư tại Transylvania, Romania. Mùa thu là thời điểm tuyệt vời để chị cùng gia đình, bạn bè tham gia leo núi, trekking, khám phá thiên nhiên hoang dã, ngắm nhìn khoảnh khắc rừng, núi chuyển mình sang thu.

"Nếu không có thời gian đi xa thì chỉ cần đi bộ quanh thành phố hay công viên là bạn cũng có thể sở hữu bộ hình đẹp thơ mộng. Dù đã trải qua nhiều mùa thu ở đây nhưng mình vẫn cảm giác như lần đầu. Romania vào thu đẹp nao lòng, bình yên", chị Vy chia sẻ.

Đến thăm Romania vào mùa thu, du khách thường ghé thăm lâu đài "Bá tước Dracula" - vị bá tước ma cà rồng đáng sợ nổi tiếng khắp thế giới, những lâu đài cổ đẹp như cổ tích Sibiu, Sighisoara, Oradea... "So với chi phí du lịch các quốc gia châu Âu khác thì chi phí ở Romani khá rẻ", chị Vy chia sẻ.

Du lịch Romania thường đông đúc nhất vào tháng 5 - tháng 10. Bắt đầu từ tháng 11, trời chuyển đông. Mùa đông ở đây rất khắc nghiệt, có khi xuống tới -20 độ C. Do đó, tháng 10 là thời điểm người Romania tranh thủ gác công việc, dành thời gian du ngoạn, hưởng tiết trời nhiều nắng, se se lạnh 10 - 15 độ C.

Được thiết kế bởi nghệ sĩ cảnh quan Pháp Eduard Redont và hoàn thành vào năm 1906, Carol Park được coi là một trong những công viên đẹp nhất ở thủ đô Bucharest, Romania. Từ trung tuần tháng 10, lá cây khắp công viên chuyển màu (Ảnh: Vy Nguyễn)

Mùa thu, chị Vy thường cùng gia đình và chú chó cưng đi khám phá thiên nhiên Romania (Ảnh: Vy Nguyễn)

(Ảnh: Vy Nguyễn)

Praha, Cộng hòa Séc

Theo bình chọn của tạp chí Time Out dựa trên cuộc khảo sát với 27 nghìn người trên khắp thế giới, Thủ đô Praha của Séc đã được bình chọn là thành phố đẹp nhất thế giới năm 2021. Khung cảnh của thành phố này đẹp như một bức tranh, cổ kính, nên thơ. Nhất là khi thu sang, Praha dễ khiến du khách mê đắm.

Những ngày trung tuần tháng 10, lá cây khắp thành phố dần chuyển sang màu vàng, đỏ ấn tượng, thời tiết mát mẻ, dao động 15 - 18 độ C, rất phù hợp với hoạt động tham quan, dã ngoại.

Anh Hà Tomas - một người Việt sinh sống tại Séc 1/4 thế kỉ đã có nhiều năm rong ruổi "săn" khoảnh khắc Praha vào thu.

"Tôi yêu thích cảm giác được chiêm ngưỡng cảnh sắc chuyển từ hè sang thu. Mùa thu là thời điểm tôi yêu nhất trong năm: nên thơ, ngọt ngào", anh Hà chia sẻ. Cũng theo anh Hà, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên hiện nay, số lượng du khách đến Praha còn ít, khung cảnh vắng vẻ hơn trước đây rất nhiều. Thời điểm mùa thu những năm trước đây, thành phố luôn đông đúc du khách thập phương.

Bức ảnh chụp từ phía nam thành cổ Praha, hướng nhìn ra cây cầu tình yêu Charles nổi tiếng khắp thế giới. Ở bất cứ đâu trong thành phố này, du khách cũng có thể tìm thấy những tòa tháp kiến trúc cổ kính, những nhà thờ trăm năm tuổi... (Ảnh: Hà Tomas)

Một buổi sáng bình yên tại công viên Pruhonice Park. Đây là bối cảnh của nhiều bộ phim điện ảnh, là không gian dã ngoại ưa thích của người dân Praha và du khách vào mùa thu (Ảnh: Hà Tomas)

Địa điểm chụp ảnh không thể bỏ qua với du khách khi tới Praha là công viên Fürstenberg Garden ngay dưới chân thành cổ. Khi thu sang, nơi đây càng trở nên thơ mộng với những hàng cây lá vàng rực rỡ (Ảnh: Hà Tomas)

(Ảnh: Hà Tomas)

Khung cảnh lãng mạn ngập lá vàng tại công viên Obora Hvezda

Linh Trang