Vé tham quan 'đài quan sát có trải nghiệm ấn tượng nhất thế giới' tại SUMMIT One Vanderbilt, New York sẽ bắt đầu được bán vào ngày 21/10 tới đây.

Là thành phố của những tòa cao ốc, New York luôn sở hữu những đài quan sát hàng đầu thế giới trên đỉnh của Empire State, Top of the Rock, One World Observatory hay Edge NYC. Mới đây, một nhà gương kính đầy mê hoặc mang tên Transcendence 1 nằm trong dự án nghệ thuật sắp đặt của Kenzo Digital đã chính thức mở cửa.

'Căn phòng kính' rộng tới 6.000 mét vuông

Nằm ở độ cao hơn 350 mét, Transcendence 1 được giới thiệu là 'đài quan sát mang trải nghiệm ấn tượng và phong phú nhất thế giới'. Một trong những điều khiến căn phòng này trở nên khác biệt đó chính là việc không gian được sử dụng như một bức tranh kể chuyện thực sự. Mỗi khi du khách rẽ vào một góc mới, câu chuyện sẽ liên tục được phát triển.

Du khách sẽ có những trải nghiệm nghệ thuật đầy ấn tượng

Kenzo Digital, tác giả dự án cho biết 'bước vào căn phòng, mọi người sẽ được trải nghiệm nghệ thuật đa giác quan xuyên suốt và những câu chuyện hiện lên theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng'.

Những câu chuyện không gian được Kenzo Digital thể hiện một cách mới mẻ

Để bắt đầu hành trình khám phá 'căn phòng' đặc biệt này, du khách có thể tới tòa nhà SUMMIT One Vanderbilt ngay trong Nhà gà Trung tâm Grand (Central Grand) và chỉ mất 42 giây đi trong một chiếc thang máy bằng kính để lên tầng 91 ngắm nhìn toàn cảnh New York.

Transcendence nằm trên tầng 91 của tòa nhà

Ông Marc Holliday, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của quỹ đầu tư SL Green, đồng thời là chủ sở hữu tòa nhà này, cho biết 'nhờ Transcendence 1, sự phấn kích của công chúng với SUMMIT One Vanderbilt là không thể phủ nhận. Chúng tôi rất nóng lòng được đón tiếp tất cả người dân New York và du khách từ khắp nơi tới trải nghiệm những gì độc đáo này tại đây'.

SUMMIT One Vanderbilt là tòa nhà cao thứ 4 tại New York

Tòa cao ốc One Vanderbilt là một dự án trị giá 3,3 tỷ USD do công ty kiến ​​trúc Kohn Pedersen Fox Associates thiết kế. Với độ cao 427 mét, One Vanderbilt là tòa nhà cao thứ 4 tại New York. Ngoài nhà kính Transcendence 1 rộng hơn 6.000 mét vuông, du khách tới đây còn có thể trải nghiệm Levitation, một hệ thống các hộp trong suốt nhô ra khỏi tòa tháp, khiến du khách như đang bay lơ lửng khỏi mặt đất.

Hệ thống hộp kính Levitation giúp du khách ngắm nhìn toàn cảnh thành phố

Vé trải nghiệm SUMMIT One Vanderbilt sẽ bắt đầu được bán từ tháng tới với giá khởi điểm vào khoảng 39 đôla Mỹ cho một người lớn.

Đỗ An (theo CNN, Travel and Leisure)