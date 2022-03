Ropoto, Hy Lạp

Ở Ropoto, nơi được mệnh danh là "làng ma" của Hy Lạp, có một nhà thờ đặc biệt dù bị nghiêng tới 17 độ so với mặt đất nhưng vẫn trụ vững cho tới ngày nay.

Nằm cách Trikala, Tây Bắc vùng Thessaly khoảng 24 km, Ropoto từng là một ngôi làng nhỏ rất thịnh vượng, trù phú với khoảng 300 hộ gia đình sinh sống.

'Làng ma' Ropoto nằm cách Trikala, Tây Bắc vùng Thessaly khoảng 24 km

Nhưng bất ngờ, một trận sạt lở đất nghiêm trọng xảy ra vào năm 2012, đã biến nơi đây thành một vùng đất hoang vu, cây cối um tùm, không một bóng người cùng những ngôi nhà với hình dáng xiêu vẹo kỳ quặc đầy "ma mị".

Một vụ sạt lở đất nghiêm trọng đã làm 'biến dạng' các công trình trong làng

Nền móng đất yếu và độ nghiêng dốc được cho là nguyên nhân gây ra thảm họa này. Điều này khiến cho lượng nước mưa đổ xuống ngôi làng không thể thoát ra các dòng chảy xung quanh.

Cựu Chủ tịch Hội đồng Ropoto về thăm lại ngôi làng sau 4 năm xảy ra thảm họa

Năm 2016, 4 năm sau thảm họa, một bộ phim tài liệu dài 12 phút do trang web tin tức Hy Lạp quốc tế phi lợi nhuận GreekReporter.com sản xuất đã ghi lại cảnh cựu Chủ tịch Hội đồng Ropoto trước đây về thăm lại chốn cũ.

Vào thời điểm đó, người dân Ropoto không nhận được bất kỳ hỗ trợ gì từ chính quyền địa phương

Trong số những công trình ở Ropoto bị ảnh hưởng do sạt lở đất có một nhà thờ bị di chuyển hơn 200 mét so với vị trí ban đầu và nghiêng 17 độ về bên trái nhưng vẫn đứng vững từ đó đến nay. Và chính sự nghiêng kỳ lạ đó đã biến nơi đây thành một điểm thu hút khách du lịch đến tham quan, trải nghiệm.

Nhà thờ quái dị ở ngôi làng thu hút sự chú ý của nhiều du khách hiếu kỳ

Bất kỳ ai bước vào nhà thờ này cũng đều nghiêng mình như thể đang thực hiện bước nhảy không trọng lực The Anti-Gravity Lean huyền thoại của Michael Jackson. Đây vừa là điểm thích thú nhưng cũng trở thành thách thức không hề nhỏ với nhiều du khách.

Tháp nghiêng Pisa ở Ý chỉ nghiêng 3.97 độ so với mặt đất

Bởi nếu so sánh với tháp nghiêng Pisa ở Ý, nhà thờ này có độ nghiêng nhiều hơn tới hơn 13 độ nên không phải ai cũng đủ can đảm bước chân vào nhà thờ đặc biệt này. Việc di chuyển được nhiều người mô tả lại là diễn ra vô cùng khó khăn, gây nhức đầu, khó thở do ảo giác.

browser not support iframe.

Năm 2021, đoạn video khám phá nhà thờ Ropoto của Bob Thissen và Frederik Sempels đã gây xôn xao trên khắp các trang mạng xã hội. Nhiều người thậm chí còn cho rằng đây là một thủ thuật đánh lừa thị giác nào đó. Nhưng những người trải nghiệm đã khẳng định rằng, từng góc quay đều chân thực.

Đỗ An (Tổng hợp)