Rất đông du khách đã có mặt để theo dõi “Đêm hoa đăng khinh khí cầu Get On Ha Noi - Night of Dreams” tại khu vực vườn nhãn Long Biên. Tuy nhiên, nhiều người cho rằng, sự kiện chưa thực sự được như mong chờ.

Tối 26/3, sự kiện “Đêm hoa đăng khinh khí cầu Get On Ha Noi - Night of Dreams” đã diễn ra tại khu vực vườn nhãn Long Biên

Theo ghi nhận của phóng viên, hàng ngàn người dân và du khách đã có mặt tại đây từ 17h chiều để theo dõi chương trình

Du khách chăm chú theo dõi màn trình diễn thổi lửa

Đây là một sự kiện được du khách chờ đợi. Theo dự kiến ban đầu của ban tổ chức, sự kiện sẽ có 22 khinh khí cầu tỏa sáng, soi bóng bên dòng sông Hồng cùng đêm nhạc sôi động

Tuy nhiên, trên thực tế, do điều kiện thời tiết không thuận lợi nên chỉ có 6 khinh khí cầu tầm thấp được bay lên. Nhiều du khách tỏ ra hụt hẫng, tiếc nuối

Chị Hà Thu An (Ba Đình, Hà Nội) chia sẻ: "Gia đình tôi đến đây từ 16h chiều. Tôi xin nghỉ việc sớm để đón bố mẹ, các con tới chiêm ngưỡng khinh khí cầu và đêm hoa đăng. Buổi chiều, do đến muộn, gia đình tôi không kịp mua vé trải nghiệm bay khinh khí cầu. Đến tối, tôi khá tiếc khi sự kiện không thực sự rực rỡ, lung linh, quy mô như mong đợi. Tôi đã tưởng tượng sẽ có thể chiêm ngưỡng khinh khí cầu bay lên cao, in bóng trên mặt sông Hồng".

Di chuyển từ xa tới đây, vợ chồng anh Hồ Hải (Ninh Bình) cũng khá hụt hẫng khi sự kiện bị ảnh hưởng do thời tiết. "Tôi từng lỡ hẹn với lễ hội khinh khí cầu tại Thành phố Hồ Chí Minh vào tháng 1/2022 nên rất mong chờ vào sự kiện này tại Hà Nội. Tuy nhiên khi tới đây thì tôi cũng được ban tổ chức thông báo về việc gió to, thời tiết không thuận lợi cho việc trình diễn khinh khí cầu tầm cao. Tuy hơi buồn nhưng tôi nghĩ đây cũng là điều không ai mong muốn", anh Hải chia sẻ.

Một số du khách trẻ hay các gia đình có con nhỏ thì vẫn khá hào hứng với màn trình diễn thổi lửa hay phần chụp ảnh cùng khinh khí cầu vào buổi tối. "Mình thấy phần trình diễn lửa khá thú vị, mới lạ, lần đầu chứng kiến. Buổi tối, chụp ảnh khinh khí cầu lung linh hơn ban ngày nữa", bạn Dương Thu Phương (Gia Lâm, Hà Nội) cho biết.

Nhiều bạn nhỏ được cha mẹ đưa tới chiêm ngưỡng khinh khí cầu

Màn trình diễn lửa khá sôi động và thu hút

Lễ hội khinh khí cầu nằm trong khuôn khổ chương trình "Du lịch Hà Nội chào 2022 - Get on Hà Nội 2022", do Sở Du lịch Hà Nội tổ chức, hưởng ứng mở lại các hoạt động du lịch. Tại vườn nhãn Long Biên có 22 khinh khí cầu (gồm 4 khinh khí cầu cấp 7 cao 22m, 18 khinh khí cầu cấp 1 cao 10m) được sử dụng trình diễn từ ngày 25/3 - 27/3. Du khách có thể tham khảo lịch trình sự kiện tại đây

