Nhiều đại gia tìm tới các sân golf không chỉ để chơi thể thao mà còn xem đây như nơi giao lưu bạn bè, gặp gỡ đối tác kinh doanh hay kết hợp nghỉ dưỡng, du lịch.

Ireland

Dù golf bắt nguồn từ Scotland nhưng nước láng giềng Ireland mới là quốc gia ưa chuộng bộ môn thể thao này nhất trên thế giới. Đây cũng chính là quê hương của những vận động golf chuyên nghiệp nổi tiếng như: Darren Clarke, Rory Mcllroy, Padraig Harrington và Fred Daly.

(Ảnh: Golfscape)

Ireland sở hữu những câu lạc bộ sân golf nổi tiếng hàng đầu thế giới như: Royal Dublin Golf Club, Cruit Island Golf Club, Adare Manor và Hogs Head Golf Club. Sẽ là một thiếu sót nếu như bạn đi có cơ hội du lịch đến hòn đảo này mà không ghé thăm những sân golf tuyệt đẹp. Đặc biệt, khác với những quốc gia khác, khi tới Ireland bạn sẽ bất ngờ khi hầu hết các sân golf tại đây đều đón khách miễn phí cho mọi đối tượng. Đó có thể chính là điều khiến cho bộ môn dành cho giới thượng lưu trở nên phổ biến nhất tại Ireland.

The European Club là điểm đến lý tưởng khác tại Ireland, cách thủ đô Dublin khoảng hơn 60 km về phía Nam. Sân golf này có view nhìn ra biển vô cùng thơ mộng.

Với rất nhiều sân golf chất lượng cao, Ireland được đánh giá là quốc gia ưa chuộng bộ môn thể thao thượng lưu này nhất trong lịch sử.

Nhiều đại gia đến các sân golf tại Ireland không chỉ để chơi golf mà còn để nghỉ dưỡng, du lịch xa hoa (Ảnh: Golfscape)

Canada

Canada cũng là một trong số những quốc gia nổi tiếng bậc nhất thế giới khi sở hữu những sân golf quy mô lớn cùng quang cảnh tuyệt đẹp trải dài trên khắp đất nước. Người dân và chính phủ Canada ưa chuộng golf tới mức thành lập một Hiệp hội Golf Hoàng gia Canada có tên “Golf Canada”, một cơ quan quản lý golf đại diện cho hơn 271.000 golf thủ và 1.400 thành viên của các câu lạc bộ trên khắp thế giới.

Khác với Ireland, các sân golf tại “Xứ sở lá phong” được chia thành công cộng và tư nhân. Một vài sân golf nổi tiếng tại Canada nằm ngay tại thủ đô Toronto như: Maple Downs Golf & Country Club, Cedar Brae Golf Club, Royal Ottawa Golf Club, Brampton Golf Club, Oakdale Golf và Country Club.

(Ảnh: St. George’s Golf & Country Club)

Cũng có một số sân golf công cộng tuyệt đẹp khác tại Canada phục vụ cho mọi tầng lớp như: St. George’s Golf & Country Club, Fairmont Banff Springs Golf Course, The National Golf Club Of Canada, Capilano Golf and Country Club, và Jasper Park Golf Course.

Vương quốc Anh

Mặc dù có những lời bàn tán về việc golf đang dần “biến mất” tại Anh, thực tế cho thấy đây vẫn là bộ môn được ưa chuộng nhất trong những năm gần đây.

Theo một báo cáo công bố năm 2016 bởi Trung tâm Nghiên cứu Thể thao (SIRC) thuộc Đại học Sheffield Hallam, người dân Anh đã chi tới 4,3 tỷ bảng Anh cho bộ môn này, chiếm tới 14% tổng chi trong năm 2014 cho các bộ môn thể thao tại nước này.

Các đại gia tìm tới sân golf không chỉ để chơi thể thao mà còn rất chú ý đến yếu tố phong cảnh, dịch vụ nghỉ dưỡng, trải nghiệm đắt đỏ.

Mỹ

Golf cũng là một trong những bộ môn phổ biến nhất tại Mỹ, khi có khoảng 10% dân số nước này tham gia bộ môn thể thao này. Một vài những vận động viên golf chuyên nghiệp nhất thời đại đến từ Mỹ như Tiger Woods, John Daly, Jack Nicklaus, Arnold Palmer, Gene Sarazen cùng rất nhiều sân golf huyền thoại như Pinehurst, Pine Valley, Augusta National và Cypress point.

Không chỉ là một bộ môn thể thao, nhiều người Mỹ ưa chuộng golf vì đây có thể là nơi trao đổi về công việc hay gặp gỡ bạn bè thân thiết. Golf đóng vai trò là một phần trong văn hoá kinh doanh tại Mỹ. Đây cũng là lý do khiến cho bộ môn này phát triển rộng rãi tại Mỹ.

Nam Phi

Một cái tên gây bất ngờ nhất trong danh sách những quốc gia ưa chuộng golf chính là Nam Phi. Tuy nhiên, với khí hậu không quá nóng nực và độ ẩm trung bình giúp Nam Phi trở thành một điểm đến lý tưởng cho các golf thủ trong khu vực châu Phi.

Một trong những sân golf nổi tiếng bậc nhất Nam Phi là khu nghỉ dưỡng kết hợp sân golf The Legend Golf and Safari Resort, cách thủ đô Johannesburg khoảng 3,5 giờ đi xe. The Legend có mọi tiện ích của một khu resort kiêm sân golf dành cho giới thượng lưu. Ngoài ra, đây cũng là nơi duy nhất trên thế giới có công viên safari “Big Five”, giúp cho các du khách vừa được chơi golf vừa được hoà mình vào thiên nhiên hoang dã.

(Ảnh: Legend Golf and Safari Resort)

Hương Vũ (Theo Sqairz)