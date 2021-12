Khảo sát của The Economist cho thấy Tel Aviv (Israel), Paris (Pháp) và Singapore là ba thành phố dẫn đầu trong bảng xếp hạng các đô thị đắt đỏ.

Bảng xếp hạng được The Economist Intelligence Unit (EIU) thuộc The Economist công bố mới đây như một phần của Khảo sát Chi phí Sinh hoạt Toàn cầu năm 2021. Họ đã thực hiện cuộc khảo sát để xem xét tác động của Covid-19 đối với giá cả và thu nhập toàn cầu.

Theo các nhà nghiên cứu sự tắc nghẽn chuỗi cung ứng và nhu cầu tiêu dùng thay đổi đã đẩy chi phí sinh hoạt ở nhiều thành phố lên chóng mặt cũng như khiến lạm phát tăng nhanh nhất trong vòng 5 năm qua.

Tel Aviv là thành phố đắt đỏ nhất thế giới năm 2021

Thành phố Tel Aviv của Israel năm nay lần đầu tiên đứng đầu bảng xếp hạng đẩy 'quán quân' của năm ngoái là Paris xuống vị trí thứ hai đồng hạng cùng Singapore.

Singapore là thành phố ở Đông Nam Á duy nhất góp mặt trong top 10

EIU cũng chỉ ra nguyên nhân khiến chi tiêu ở Tel Aviv tăng là do giá hàng hóa và vận tải cũng như sức mạnh của đồng shekel của Israel so với đô la Mỹ.

Hàng hóa và dịch vụ hàng ngày

Chỉ số Chi phí Sinh hoạt Toàn cầu năm 2021 theo dõi chi phí sinh hoạt tại 173 thành phố trên toàn thế giới, nhiều hơn 40 thành phố so với năm ngoái. Bên cạnh đó, EIU cũng so sánh giá của hơn 200 sản phẩm và dịch vụ hàng ngày.

Dữ liệu của cuộc khảo sát đã được tập hợp liên tục trong suốt hơn ba thập kỷ qua và nhóm các nhà nghiên cứu toàn cầu của EIU sẽ công bố báo cáo thường niên vào mỗi tháng 3 và tháng 9.

Chỉ số này được so sánh với giá ở Thành phố New York, do đó các thành phố sử dụng những đồng tiền mạnh hơn so với đô la Mỹ thường sẽ xuất hiện ở vị trí cao trong bảng xếp hạng.

Trong nhiều năm, Paris luôn là một trong những thành phố đắt đỏ nhất thế giới

Zurich và Hong Kong (Trung Quốc) lần lượt xếp ở vị trí thứ 4 và 5. Đây cũng là hai thành phố cùng giữ vị trí đầu bảng với Paris vào năm ngoái. New York, Geneva, Copenhagen, Los Angeles và Osaka lần lượt xếp ở những vị trí còn lại trong top 10.

Hong Kong là một trong những thành phố châu Á có mức sống đắt đỏ

Bảng xếp hạng năm nay vẫn cho thấy sự thống trị của những thành phố châu Âu và châu Á phát triển. Các thành phố có thứ hạng thấp nhất chủ yếu ở Trung Đông, Châu Phi và các khu vực kém giàu có hơn ở Châu Á.

Vấn đề đại dịch

Theo báo cáo của EIU, trung bình, giá hàng hóa và dịch vụ được đề cập trong chỉ số này đã tăng 3.5% so với năm trước tính theo nội tệ, so với mức tăng khoảng 1.9% cùng kỳ năm ngoái.

Những vấn đề về chuỗi cung ứng toàn cầu cũng như ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 đến sản xuất và thương mại trên khắp thế giới đã khiến giá cả tiêu dùng tăng chóng mặt. Trong bối cảnh một biến thể mới đang xuất hiện và bắt đầu lây lan thì những vấn đề kể trên được dự đoán sẽ còn kéo dài.

Giá dầu tăng khiến giá xăng không chì tăng 21%, bên cạnh đó là những đợt tăng giá lớn trong các ngành hàng giải trí, thuốc lá và chăm sóc cá nhân.

Thủ đô Tehran của Iran đã tăng 50 bậc trong bảng xếp hạng năm nay

Thành phố có mức tăng giá tiêu dùng cao nhất vào năm 2021 là Tehran. Thủ đô của Iran đã tăng 50 bậc từ vị trí thứ 79 lên vị trí thứ 29 do các lệnh trừng phạt của Mỹ dẫn đến tình trạng thiếu hụt và giá cả tăng cao.

Thủ đô Damascus của Syria là thành phố có chi phí tiêu dùng rẻ nhất thế giới

Thủ đô Damascus của Syria một lần nữa được xếp hạng là thành phố có chi phí tiêu dùng rẻ nhất trên thế giới với nền kinh tế bị tàn phá bởi chiến tranh tiếp tục gặp nhiều khó khăn. Damascus và Tehran cũng là hai thành phố cho thấy mức độ lạm phát rất cao trong năm 2021 bên cạnh Caracas ở Venezuela và Buenos Aires ở Argentina.

Upasana Dutt, người đứng đầu ban Chi phí Sinh hoạt Toàn cầu tại EIU, cho biết 'Mặc dù hầu hết các nền kinh tế trên thế giới hiện đang phục hồi khi việc tiêm chủng vaccine phòng Covid-19 đã được triển khai nhưng nhiều thành phố lớn vẫn đang chứng kiến ​​số ca bệnh tăng đột biến, dẫn đến nhiều khó khăn trong xã hội. Những điều này đã làm gián đoạn nguồn cung cấp hàng hóa, dẫn đến tình trạng khan hiếm và giá cả cao hơn'.

Những thành phố đắt đỏ nhất thế giới năm 2021

1. Tel Aviv, Israel

2. (đồng hạng) Paris, Pháp

2. (đồng hạng) Singapore, Singapore

4. Zurich, Thụy Sĩ

5. Hồng Kông, Trung Quốc

6. New York, Mỹ

7. Geneva, Thụy Sĩ

8. Copenhagen, Đan Mạch

9. Los Angeles, Mỹ

10. Osaka, Nhật Bản

11. Oslo, Na Uy

12. Seoul, Hàn Quốc

13. Tokyo, Nhật Bản

14. (đồng hạng) Vienna, Áo

14. (đồng hạng) Sydney, Australia

16. Melbourne, Australia

17. (đồng hạng) Helsinki, Phần Lan

17. (đồng hạng) London, Vương quốc Anh

19. (đồng hạng) Dublin, Ireland

19. (đồng hạng) Frankfurt, Đức

19. (đồng hạng) Thượng Hải, Trung Quốc