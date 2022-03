Một blogger du lịch người Anh vừa đăng tải một video ghi lại cảnh cô phải chật vật để vào chỗ ngồi trên máy bay gây xôn xao mạng xã hội thời gian gần đây.

"Tôi muốn làm một video nhẹ nhàng theo xu hướng bây giờ để minh họa lại những khó khăn mà nhiều người phải đối mặt mỗi khi đi du lịch", Kirsty Leanne, 29 tuổi, đến từ Shropshire, Anh cho biết.

Video được Kirsty Leanne đăng tải ghi lại cảnh một ngày đi máy bay của 'người quá khổ'

Theo đó, đoạn video ghi lại cảnh cô gái trẻ này sau khi ngồi vào chỗ trên máy bay đã không thể hạ khay đựng đồ ăn xuống hay dù dây an toàn đã nới hết mức nhưng vẫn bó chặt vào bụng.

Hiểu được nỗi khổ của những người quá cỡ nên bản thân Kirsty Leanne hiện nay cũng đang điều hành một trang web về du lịch có tên Plus Size Travel Too, để giúp những người có cùng hoàn cảnh có được những trải nghiệm du lịch thoải mái hơn.

"Tôi thường xuyên đi du lịch và đi máy bay là một trong những việc căng thẳng nhất trong chuyến đi nếu bạn là một người thừa cân", Leanne chia sẻ.

Cô gái trẻ này hiện cũng đang điều hành một trang web tư vấn du lịch cho những người có cùng hoàn cảnh

Cô tiếp tục giải thích rằng việc chọn được một chỗ ngồi thoải mái, yêu cầu thắt dây an toàn, khay bàn ăn không thể hạ xuống, phòng vệ sinh chật hẹp và vô số những bất tiện khác là những người có khổ người như cô phải đối mặt mỗi khi đi máy bay. Plus Size Travel Too được thành lập để nhiều người biết rằng họ không hề đơn độc.

Bên dưới video, nhiều bình luận trái chiều được đưa ra

Video này đã nhanh chóng thu hút tới hơn 1.7 triệu lượt xem chỉ sau một thời gian ngắn đăng tải. Nhiều người đã để lại bình luận rằng Leanne lẽ ra nên mua hai chỗ trên chuyến bay này. Tuy nhiên, cũng có người cho rằng những người như Leanne xứng đang có được những chuyến bay thoải mái khi thiết kế của máy bay hiện nay không hề phù hợp với người ngoại cỡ.

Kirsty Leanne cho biết cô đã luôn cố gắng giảm cân trong suốt 10 năm qua

Sau khi phải đối mặt với rất nhiều bình luận nói rằng mình nên giảm cân, Leanne cho biết trong suốt 10 năm qua cô đã luôn nỗ lực đến 'mệt mỏi' để làm việc này. Nhưng hành trình đó không hề 'đơn giản và dễ thực hiện' như mọi người nói, nhiều khi béo phì còn liên quan tới bệnh lý. Kirsty Leanne vẫn chưa dừng lại nhưng đã hiểu và biết trân trọng bản thân mình nhiều hơn.

Đề xuất gây ra nhiều tranh cãi của FAA được đưa ra hồi giữa năm ngoái

Quy định những người quá khổ, thừa cân phải mua hai chỗ khi đi máy bay từ lâu đã gây ra nhiều tranh cãi. Một số ý kiến cho rằng đó là sự phân biệt đối xử và 'miệt thị ngoại hình' một cách công khai và thô thiển nhất. Thậm chí, căng thẳng càng gia tăng khi giữa năm ngoái, Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) đã đề xuất một chính sách yêu cầu mọi hành khách phải bước lên cân hoặc cung cấp thông tin về cân nặng của mình trước khi lên chuyến bay để đảm bảo không vượt quá trọng lượng cho phép.

Đỗ An (Tổng hợp)