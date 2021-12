Amsterdam, Hà Lan

Một cư dân sống 23 năm ở khu phố đèn đỏ nổi tiếng nhất Amsterdam chia sẻ rằng đây là "khu vực vui vẻ nhất" nhưng mong du khách tôn trọng gái mại dâm và không vứt rác bừa bãi.

Theo Amsterdam.Info, khu phố đèn đỏ (RLD) có vô số các câu lạc bộ thoát y, quán cà phê và khoảng 300 điểm dành cho gái mại dâm "hành nghề". Đây là lý do khiến RLD là một trong những nơi thu hút nhiều du khách tới tham quan nhất ở thủ đô của Hà Lan.

Yung Carmiggelt là một trong khoảng 4.000 cư dân của khu phố đèn đỏ này. Cô chia sẻ rằng "mọi người dân ở đây đều muốn cuộc sống bình thường, thay vì được để ý quá mức như ở Venice".

Yung Carmiggelt là tình nguyện viên của buổi triển lãm We Live Here

Carmiggelt nói những điều này vào một ngày cuối tháng 10, khi đang ngồi trong trung tâm thông tin We Live Here của khu phố. Đây cũng là nơi tổ chức một buổi triển lãm nhằm nâng cao hiểu biết của du khách về RLD vì ngoài là một điểm du lịch, khu phố này cũng là nơi sinh sống của nhiều người dân địa phương. Do đó, họ mong muốn nhận được sự tôn trọng cũng như hành xử hơn của các du khách.

Theo thông tin trên trang web We Live Here, khách du lịch nên "sửa đổi hành vi của mình khi nhận được lời nhắc nhở của người dân".

Buổi triển lãm nhằm nâng cao ý thức của du khách về khu phố đèn đỏ ở Amsterdam

Buổi triển lãm được hội đồng thành phố ủy quyền tổ chức và trưng bày ảnh của một số cư dân trên con phố nổi tiếng này, cùng các bài phỏng vấn giải thích lý do họ thích sống tại đây.

Với Carmiggelt, người đã sống suốt 23 năm trên con phố này thì lý do gắn bó với nơi đây hết sức đơn giản khi "RLD là nơi vui vẻ nhất". Tinh thần này vẫn toát lên ngay cả trong đại dịch, khi khách ghé thăm ít hơn. Carmiggelt đã có nhiều thời gian dành cho những người hàng xóm đáng yêu của mình hơn trước.

Cô cũng xây dựng các mối quan hệ với chủ những cửa hàng địa phương, người bán thịt và cả những phụ nữ hành nghề sau các khung cửa sổ kính nổi tiếng.

Khu phố đèn đỏ không phải lúc nào cũng là một điểm du lịch. Theo Carmiggelt, cách đây 23 năm, đây từng là điểm nóng về buôn bán ma túy và các vụ tội phạm bạo lực.

Người dân của RLD mong du khách tôn trọng gái mại dâm và không vứt rác bừa bãi

"Nhưng giờ, mọi thứ đã ổn hơn rất nhiều. Đường phố gắn nhiều camera và có rất nhiều cảnh sát trên đường phố. Các tuyến đường được dọn dẹp hàng ngày để phục vụ khách du lịch. Cùng như là nơi thu hút mọi người tới mở nhiều cửa hàng thời trang lớn", Carmiggelt cho biết.

Ngoài ra, có hai điều mà Carmiggelt mong muốn du khách lưu ý là không nên vứt rác bừa bãi và tôn trọng "gái bán hoa". "Rác thì bỏ vào sọt, thay vì ném ra đường. Và hãy tôn trọng những cô gái bán dâm bởi đó là một nghề đã có từ lâu đời ở đây".

Chính quyền thành phố đã đưa ra một số quy định để bảo vệ quyền riêng tư và sự an toàn cho những người hành nghề mại dâm trong khu phố. Một trong số đó là du khách bị cấm chụp ảnh những người phụ nữ ngồi sau các ô cửa sổ.

Hà Lan là một trong những nước hợp pháp hóa mại dâm từ giữa những năm 1800. Nhưng phải tới năm 1980 thì hành nghề mại dâm mới được công nhận là một nghề hợp pháp. Tháng 10 năm 2000, các quy định cấm nhà chứa và ma cô được xóa bỏ và hiện nay mại dâm hoạt động theo luật lao động, người bán dâm đăng ký ngành nghề như người lao động. Các hội đồng thành phố chịu trách nhiệm cấp giấy phép và tiến hành thanh tra nhằm bảo đảm điều kiện làm việc đúng tiêu chuẩn chất lượng đã được quy định. Mặc dù thuê và sử dụng người bán dâm đủ tuổi và đồng thuận làm việc là hợp pháp, nhưng mọi hình thức bóc lột trong lĩnh vực này bao gồm buôn bán và cưỡng bức mại dâm đều là phạm tội theo Luật hình sự của Hà Lan.

Các tour du lịch đi bộ tham quan khu phố đã bị hội đồng thành phố cấm

Theo Independent, các tour du lịch đi bộ tham quan khu phố đã bị hội đồng thành phố cấm vào tham quan ở các khu vực có cửa sổ gái bán hoa ngồi từ tháng 4 năm 2020.

Khách du lịch bắt đầu quay lại Hà Lan từ cuối hè năm nay. Tuy nhiên, vào thời điểm hiện tại, du khách không phải công dân trong khối Liên minh châu Âu không thể nhập cảnh do lệnh các lệnh hạn chế mới nhằm kiểm soát sự lây lan của biến thể Omicron xuất hiện ở Nam Phi.

Đỗ An (Theo Insider)