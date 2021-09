Trong những ngày thành phố giãn cách, gia đình Minh Điệp không còn thấy nhàm chán nhờ có góc “trốn dịch” xanh mát trên sân thượng. Cuối tuần, nơi đây còn trở thành khu tổ chức picnic thú vị của cả nhà.

Minh Điệp đã từng rong ruổi khám phá qua 29 quốc gia ở 4 châu lục trên thế giới. Mục tiêu của cô là chinh phục 30 quốc gia trước tuổi 30 nhưng dịch Covid-19 đã khiến kế hoạch này "phá sản".

Từ một cô nàng mê du lịch, mỗi năm lên đường 4 - 5 chuyến, nay, cuộc sống của Điệp có nhiều thay đổi. "Mình rất nhớ cảm giác được du lịch, trải nghiệm nhưng với điều kiện hiện tại, thay vì buồn chán, hụt hẫng thì mình cố gắng tìm cách "du lịch" ngay tại nhà", Minh Điệp chia sẻ.

Vài tháng nay, khi dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, thành phố liên tục thực hiện giãn cách xã hội nhưng gia đình Vũ Minh Điệp (quận 3, TPHCM) không còn cảm thấy tẻ nhạt, bức bối nhờ góc thư giãn lý tưởng "trên nóc nhà".

Để bớt “cuồng chân”, tự tạo niềm vui cho mình cũng như giúp các thành viên trong nhà lấy lại năng lượng, Minh Điệp quyết định tận dụng khoảng sân thượng xanh mát để làm thành góc picnic, cắm trại tại gia.

Sân thượng có diện tích chỉ 20m2 nhưng được bài trí, sắp xếp khéo léo với nhiều cây xanh và một hồ cá nhỏ. Nhờ thế, không gian cảm giác như rộng gấp đôi, trong lành, thoáng đãng.

Không gian picnic cuối tuần lý tưởng của gia đình Minh Điệp

Bữa ăn đẹp mắt do Minh Điệp chuẩn bị

Căn nhà được Điệp mua lại cách đây 2 năm khi bắt đầu chuyển vào Sài Gòn sinh sống. Vì công trình đã xuống cấp nên 9X đầu tư cải tạo thành không gian sống mới tiện nghi, đáp ứng đầy đủ các công năng, mục đích sử dụng.

Nhà nằm ngay mặt phố, vừa cho thuê vừa là nơi ở cho gia đình nên cô mong muốn có khoảng sân thượng xanh mát, gần gũi với thiên nhiên để có thể cân bằng với nhịp sống hối hả của Sài Gòn đô hội.

"Ngôi nhà ban đầu đã cũ, mình phải leo thang gỗ kiểu cổ mới lên được sân thượng. Mà hạng mục này đã bị mối mọt làm hư hại, lại không có lan can hay mái che nên thiếu an toàn, nguy hiểm. Chưa kể lúc nào cũng nắng nóng làm ảnh hưởng tới cuộc sống sinh hoạt ở các tầng dưới. Sau đó, gia đình mình quyết định cải tạo gần như toàn bộ bằng cách đập đi xây lại, thiết kế hệ cầu thang mới, làm lan can và mái che để có không gian xanh mát trên cao", Minh Điệp nói.

Minh Điệp khéo léo bài trí để tạo điểm nhấn cho không gian sân thượng

Không gian picnic tại nhà vẫn thoáng đãng, đẹp mắt

Để hạn chế thời tiết khắc nghiệt cũng như giảm nhiệt cho công trình, vợ chồng Điệp trồng thêm cây cúc tần Ấn Độ, phủ kín mái che trong suốt. Đây là loài cây ưa nắng nóng, phát triển rất nhanh, chỉ khoảng nửa năm là tạo thành giàn rủ xuống. Nhờ thế mà sân thượng đã trở nên xanh mát, có thể sử dụng làm góc thư giãn hàng ngày.

Ngoài ra, nữ travel blogger còn trồng thêm cây bàng lá nhỏ, tán rộng giúp che nắng, thanh lọc bụi, không khí và một số loài hoa, cây cảnh khác để không gian sân thượng xanh mát, hài hòa với thiên nhiên mà vẫn đảm bảo tính thẩm mỹ.

Bể cá nhỏ trên sân thượng

Trước đây, gia đình Điệp thường đi ăn nhà hàng vào dịp sinh nhật hoặc lễ Tết. Nhưng từ khi dịch Covid-19 bùng phát và kéo dài, khoảng sân thượng nhỏ trở thành địa điểm cắm trại thường xuyên của các thành viên.

Cuối tuần, cả nhà chị lại lên sân thượng, tổ chức những buổi picnic nhỏ để quây quần bên nhau, cùng thưởng thức các món ngon và ngắm cảnh. Nhờ thế, dù chẳng cần đi xa nhưng các thành viên đều có cảm giác như đang được vi vu ở một nơi nào đó, giống với những chuyến du lịch từng trải qua.

Để tạo không khí như những chuyến đi xa thực sự, cả gia đình chị còn hào hứng chụp ảnh check-in với nhiều góc và tư thế, biểu cảm khác nhau.

Khung cảnh trên cao với nhiều cây cối xanh mát giúp các thành viên cải thiện tâm trạng rõ rệt, vơi bớt nỗi nhớ về những chuyến xê dịch, ngao du khắp nơi trước đây.

"Mỗi bữa tiệc nhỏ, ấm cúng trên sân thượng để cả nhà vui vẻ cùng nhau giống như liều thuốc cho tinh thần cực kỳ hiệu quả. Mỗi lần lên góc trốn dịch trên sân thượng, các thành viên lại thêm gắn kết, yêu thương nhau hơn, đồng thời vơi bớt cảm giác cuồng chân vì đã lâu không được đi du lịch”, nữ travel blogger bày tỏ.

Trong những ngày thành phố thực hiện giãn cách, Minh Điệp cùng gia đình luôn giữ tinh thần lạc quan, vui vẻ nhờ có “điểm du lịch” tại gia. Cô gái trẻ cũng mong muốn lan tỏa thông điệp sống tích cực tới mọi người dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào để chung tay đẩy lùi dịch bệnh, sớm ổn định lại cuộc sống.

Trinh Phạm