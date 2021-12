Để đón đoàn khách Hàn Quốc đầu tiên (theo chương trình thí điểm) dự kiến nhập cảnh ngày 27/1/2021, Quảng Ninh đang tích cực chuẩn bị kế hoạch, xây dựng các phương án, quy trình hướng dẫn đón, phục vụ khách du lịch đảm bảo an toàn.

Xây dựng phương án đảm bảo an toàn

Là 1 trong 5 địa phương được lựa chọn thí điểm đón du khách quốc tế trở lại Việt Nam, Quảng Ninh đã chọn ra 3 điểm du lịch trong thời gian thí điểm, gồm: Khu du lịch Móng Cái - Trà Cổ; Khu du lịch quốc tế Tuần Châu - vịnh Hạ Long và khu di tích Yên Tử. Mỗi khu, điểm du lịch bắt buộc phải có những phương án riêng để chủ động quản trị rủi ro dịch bệnh và đảm bảo an toàn khi đón khách.

Tỉnh cũng xây dựng và đặt ra các phương án, quy trình hướng dẫn đón, phục vụ khách du lịch đảm bảo an toàn. Cụ thể, Quảng Ninh đã ban hành và phổ biến tới các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn "Bộ tiêu chí tạm thời về đánh giá mức độ an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19" đối với hoạt động du lịch. Bộ tiêu chí an toàn gồm 24 tiêu chí bắt buộc, 11 tiêu chí khuyến khích thực hiện để các doanh nghiệp phải thực hiện nghiêm túc.

Đồng thời, các doanh nghiệp trong Hiệp hội Du lịch tỉnh Quảng Ninh đã đưa ra những tiêu chuẩn phục vụ riêng nhằm đảm bảo an toàn như: quy định khách đến lưu trú phải tiêm 2 mũi vắc xin phòng Covid-19 và có kết quả xét nghiệm âm tính với SASR-CoV-2…

Để kiến tạo môi trường du lịch an toàn, tỉnh Quảng Ninh cũng đảm bảo chuẩn bị đủ nguồn vắc xin phòng Covid-19 để tiêm cho các cán bộ, người lao động làm việc trong lĩnh vực dịch vụ du lịch, bao gồm cả những lao động ở ngoài tỉnh chưa tiêm nhưng có nhu cầu làm việc tại Quảng Ninh.

Đặc biệt, việc đã đón và tổ chức cách ly thành công cho hàng chục nghìn người Việt Nam và chuyên gia nước ngoài nhập cảnh qua Sân bay quốc tế Vân Đồn được đánh giá là một lợi thế, kinh nghiệm quý báu về sự chuẩn bị kỹ càng cả năng lực y tế lẫn dịch vụ để Quảng Ninh sẵn sàng “mở cửa” đón khách quốc tế.

Thời gian tới, tỉnh Quảng Ninh tiếp tục kiểm tra mức độ an toàn phòng, chống dịch Covid-19 đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn, từ đó góp phần đảm bảo môi trường du lịch an toàn, ổn định và từng bước phục hồi lĩnh vực du lịch, dịch vụ.

Bước đà để Quảng Ninh sớm hồi phục du lịch

Theo kế hoạch trước đó, Quảng Ninh sẽ đón đoàn khách Hàn Quốc đầu tiên theo chương trình thí điểm, nhập cảnh qua Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn vào ngày 7/1/2022. Tuy nhiên, do xuất hiện biến thể mới Omicron, lịch được lùi tới ngày 27/1/2022.

Được biết, dự kiến khoảng 3.000 khách Hàn Quốc sẽ xuất phát từ Incheon lần lượt đến Quảng Ninh trên 16 chuyến máy bay và nhập cảnh qua Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn. Những đoàn khách này sẽ chỉ ở Quảng Ninh, du lịch theo tour trọn gói, khép kín để kiểm soát tốt hơn trong bối cảnh tình hình dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp.

Cùng với những lợi thế như tốc độ tiêm chủng cao, chiến lược “mở cửa” du lịch có kiểm soát chặt chẽ, mô hình du lịch an toàn, biệt lập; sự kiện này sẽ là bước đà để Quảng Ninh tiến tới mục tiêu sớm phục hồi du lịch.

Tuy nhiên, Quảng Ninh dự báo tình hình dịch Covid-19 năm 2022 tiếp tục có diễn biến phức tạp và ảnh hưởng đến kinh tế - xã hội nói chung, du lịch và dịch vụ nói riêng. Và lượng khách du lịch đến với Quảng Ninh sẽ khó có thể phục hồi được ngay trong năm 2022.

Vì vậy, để thu hút du khách trong nước và quốc tế, HĐND tỉnh Quảng Ninh vừa thông qua chính sách kích cầu mới nhất. Theo đó, 6 tháng đầu năm 2022, Quảng Ninh sẽ giảm 50% phí tham quan các điểm đến nổi tiếng tại địa phương gồm: Danh thắng vịnh Hạ Long; Bảo tàng Quảng Ninh và danh lam thắng cảnh Khu Di tích Yên Tử.

Ngoài ra, tỉnh sẽ tiếp tục có các chính sách thu hút khách du lịch trong nước, quốc tế, hỗ trợ các doanh nghiệp duy trì và phục hồi sản xuất kinh doanh để thích ứng an toàn, nhằm mục tiêu ổn định kinh tế - xã hội, giữ vững trật tự xã hội, trong đó có các chính sách phù hợp như miễn, giảm phí tham quan các điểm/khu du lịch tiêu biểu của tỉnh.

Các chính sách này có ý nghĩa quan trọng trên hành trình tái khởi động hoạt động dịch vụ du lịch, thu hút khách đến các điểm du lịch khác trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, từ đó góp phần tăng thu ngân sách của tỉnh.

