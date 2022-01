Sau bánh mì Huỳnh Hoa, bánh mì Phượng cũng được ship máy bay ra Hà Nội phục vụ thực khách với mức giá khoảng 60.000 đồng/ổ. Mức giá tuy cao nhưng bánh mì nổi tiếng Hội An vẫn được ưa chuộng.

Vốn làm hướng dẫn viên du lịch, chuyên đưa du khách đi tour Huế - Hội An - Đà Nẵng nên nhiều năm nay, chị Hương Lê (Hoàng Mai, Hà Nội) đã là “khách quen” của bánh mì Phượng (Hội An). Trước đây, thỉnh thoảng chị Hương còn mua bánh mì Phượng “xách tay” về tận Hà Nội để tặng gia đình, bạn bè, người thân.

“Bánh mì thì ở đâu cũng có nhưng với khẩu vị của gia đình mình thì ai cũng thích bánh mì Phượng, nhất là phần nước sốt. Mỗi lần đưa khách tới Hội An mình đều qua thưởng thức bánh mì”, chị Hương cho biết.

Tuy nhiên, từ tháng 5 tới nay, chị Hương phải tạm thay đổi công việc do dịch Covid-19 diễn biến phức tạp tại Hà Nội. “Gần đây, trong khu chung cư nhà mình có một số bạn bán bánh mì Phượng. Loại bánh mì này được đóng gói, đi máy bay ra Hà Nội trong ngày. Mình thấy khá hay nên mua thử gia đình ăn”, chị Hương cho biết.

Chị Hương thường đặt hàng từ tối hôm trước và tối hôm sau nhận hàng. Chị bảo quản bánh mì trong tủ lạnh. Buổi sáng, chị dùng nồi chiên không dầu hay lò vi sóng làm nóng bánh mì, nhân, cho thêm rau ăn kèm, sốt là hoàn thành bữa sáng yêu thích cho cả nhà.

“So với ăn trực tiếp, bánh mì này khó có thể ngon bằng nhưng vẫn giúp gia đình được thưởng thức món ăn yêu thích. Phần nhân, sốt vẫn giữ đúng mùi vị”, chị Hương nói. Chị cho biết, mỗi chiếc bánh mì khi giao đến tận nhà chị có giá khoảng 60.000 đồng/ổ.

Bánh mì Phượng được đóng gói để vận chuyển ra Hà Nội (Ảnh: Lee Ann)

Bánh mì Phượng Hội An đã nổi tiếng nhiều năm nay với du khách trong nước và quốc tế, xuất hiện trên nhiều trang báo du lịch nước ngoài. Bánh mì Phượng có thực đơn đa dạng với hàng chục loại nhân khác nhau như: phô mai, thịt xông khói, chả thịt, xúc xích,...

Điều đặc biệt khiến ổ bánh mì nơi đây níu chân du khách là các loại nước sốt được pha chế theo công thức chỉ có riêng ở tiệm Phượng. Các loại rau ăn kèm trong ổ bánh mì cũng không kém phần đa dạng so với các loại nhân. Có rất nhiều thứ được cho vào ổ bánh mì như: dưa leo, dưa muối, rau quế, ngò, hành,...

Bánh mì Phượng nhân thập cẩm (Ảnh: Lưu Minh Huyền)

Chị Lưu Minh Huyền (Hà Nội) đã nhận gom bánh mì Phượng, bánh mì Huỳnh Hoa ra Hà Nội khoảng 8 tháng nay. Chị Huyền cho biết, thời điểm giáp Tết Nguyên Đán, nhất là khi Hà Nội trở lạnh, loại bánh mì nổi tiếng Hội An này rất đắt khách.

Bốn ngày gần đây, mỗi ngày, chị Huyền đều đặt mua 60 - 100 chiếc bánh mì Phượng nhân thập cẩm, giao từ Hội An ra Hà Nội bằng máy bay và bán hết ngay trong ngày.

“Mình chốt đơn và gửi đơn vào quán mỗi ngày. Sáng sớm, quán sẽ làm bánh mì, nhân, để sốt, rau ăn kèm riêng rồi đóng thùng xốp, vận chuyển ra sân bay. Đơn vị vận chuyển sẽ đưa lên máy bay, nhận hàng tại sân bay Nội Bài và giao đến tận nhà cho mình. Khoảng đầu giờ chiều, mình nhận được hàng”, chị Huyền cho biết.

Nước sốt, rau ăn kèm, bánh mì và nhân được đóng gói riêng (Ảnh: Lưu Minh Huyền)

Theo chị Huyền, do chi phí đóng thùng, vận chuyển bằng máy bay cao nên giá bánh chênh lệch khoảng 20.000 đồng so với tại Hội An. Khách hàng của chị Huyền chủ yếu là người dân trong một khu chung cư cao cấp ở Minh Khai, Hà Nội.

“Khách của mình chủ yếu là khách quen, là những người từng thưởng thức bánh mì Phượng. Dịch bệnh khiến họ không có cơ hội đi du lịch nên tìm mua loại bánh bay máy bay như này”, chị Huyền cho biết.

Theo chị Huyền do bánh mì Phượng được vận chuyển trong ngày nên các nguyên liệu không cần cấp đông sâu như bánh mì Huỳnh Hoa.

Liên hệ với chủ quán bánh mì Phượng Hội An, bà Trương Thị Phượng chủ quán cho biết: “Tại Hà Nội, hiện tôi đang giao bánh cho 2 bạn kinh doanh online. Hai bạn này đều từng vào Hội An trực tiếp. Tôi có hướng dẫn họ cách bảo quản, trao đổi để tìm hiểu cách thức hoạt động của các bạn. Khi thấy hai bạn có kinh nghiệm và uy tín lâu năm tôi mới nhận giao bánh”.

Theo bà Phượng, có rất nhiều bên liên hệ muốn đặt ship bánh mì của quán bà ra các tỉnh như Hà Nội, Hà Tĩnh, Nghệ An nhưng bà phải từ chối vì không đáp ứng được lượng hàng cũng như lo ngại quá trình vận chuyển ảnh hưởng chất lượng.

“Thời điểm này, lượng khách trực tiếp giảm do ảnh hưởng của dịch tôi mới nhận nhiều hơn các đơn ship bánh mì đi xa”, bà Phượng cho biết.

(Ảnh: Lee Ann)

Bà Phượng cũng cho hay: Việc đóng gói bánh mì để vận chuyển xa tốn công và thời gian hơn bán trực tiếp rất nhiều. Quán phải đóng gói kĩ từng phần bánh mì, sốt, rau, gói trong thùng xốp.

“Chi phí đóng gói tốn kém. Bên cạnh đó, quán thường để thừa thêm một vài chiếc so với đơn đặt đề phòng có bánh lỗi trong quá trình vận chuyển. So với bán trực tiếp, bán bánh mì “đi máy bay” vất vả và ít lãi hơn nhưng vì muốn thực khách được thưởng thức bánh mì Phượng nên chúng tôi cố gắng làm”, bà Phượng nói thêm.

Trung bình mỗi ngày, hàng trăm chiếc bánh mì Phượng được quán đóng thùng để vận chuyển ra sân bay. 6h sáng bánh được làm, đến 8h sáng, bánh mì Phượng sẽ có mặt tại sân bay.

Cuối tháng 12 vừa qua, tiệm bánh mì Phượng 35 năm tuổi ở Hội An bị kêu gọi "tẩy chay" vì một nữ du khách cho rằng thái độ phục vụ không tốt. Sau sự việc, phía bà Phượng đã lên tiếng xin lỗi khách và giải thích sự việc. Tuy nhiên, sự việc cũng khiến quán bánh mì nổi tiếng này "mất điểm" không ít trong mắt du khách.

Linh Trang