Mới đây, hai con sư tử lớn đã xổng khỏi chuồng ở sân bay Changi, Singapore, khi đang trên đường được vận chuyển ra nước ngoài, khiến các nhân viên của hãng Singapore Airlines một phen hoảng hồn.

Theo thời báo The Straits Times, vụ việc hy hữu này xảy ra hôm Chủ nhật vừa qua. Các nhân viên của hàng hàng không Singapore Airlines (SIA) ngay lập tức đã phải liên hệ với một nhóm các bác sĩ thú y và chăm sóc động vật ăn thịt của tổ chức về động vật hoang dã Mandai (MWG) để hỗ trợ.

2 trong số 7 con sư tử được vận chuyển đã xổng khỏi chuồng ở sân bay Changi

Một con sư tử bị xổng thậm chí đã nhảy cả lên nóc chuồng trong khu vực vận chuyển. May mắn là cả 2 con vật vẫn ở trong khu vực được giăng lưới an toàn. Các chuyên gia sau đó đã dùng súng bắn thuốc an thần để bắt chúng lại.

MWG cho biết 2 con sư tử hiện đã tỉnh và sẽ được chăm sóc một thời gian. Trong một tuyên bố, Singapore Airlines cho biết: “Ưu tiên trước mắt là sức khỏe của những chú sư tử. SIA đang làm việc với các chuyên gia của Mandai, tổ chức chăm sóc động vật hoang dã duy nhất của Singapore về vấn đề này.”

Hãng này cũng cho biết là hoạt động của họ sau đó không bị ảnh hưởng gì. Hai con sư tử bị xổng nằm trong nhóm 7 con mà Hãng Singapore Airlines phụ trách vận chuyển.

Hiện chưa rõ những con thú này đến từ quốc gia nào và chuẩn bị được đưa đến đâu nhưng đều được đảm bảo ở trong những container đã giăng lưới an toàn.

Trong bối cảnh dịch bệnh gây ra những ảnh hưởng nghiêm trọng thì các hoạt động chở hàng hóa và cả động vật như sư tử trở nên quan trọng với nhiều hãng hàng không.

Đây cũng không phải vụ để sư tử xổng khỏi chuồng đầu tiên trên thế giới

Đây không phải vụ động vật xổng chuồng đầu tiên ở Singapore. Năm 2005, một con báo trốn khỏi chuồng thông qua một lỗ đưa thức ăn đã khiến một sở thú phải sơ tán 500 khách tham quan.

Năm ngoái, người dân tại khu vực đại lộ Eng Neo cũng bất ngờ thấy một con ngựa trắng phi nước kiệu bên cạnh những chiếc xe hơi. Năm 2019, một con bò đực xổng khỏi một trang trại đã chạy rông suốt 14 tiếng trước khi bị bắt.

Trong khi đó, một con sư tử cũng bị buộc phải bắn hạ khi xổng khỏi một vườn thú ở Leipzig, Đức. Hay 14 con sư tử khác cũng đã trốn thoát khỏi Vườn quốc gia Kruger lớn nhất Nam Phi gây xôn xao thời gian vừa qua.

Đỗ An (Tổng hợp)