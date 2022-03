Tuyến tàu cao tốc xuất phát từ Đà Nẵng ra đến đảo Lý Sơn trong thời gian hơn 2 tiếng. Các chuyến tàu đầu tiên phục vụ du khách dự kiến từ ngày 9/4, với tần suất 4 chuyến/tuần.

Sáng 29/3, tại cảng Sông Hàn (Đà Nẵng) đã diễn ra lễ khai trương tuyến tàu du lịch đường thủy từ Đà Nẵng ra đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi).

Tàu được đưa vào khai thác tuyến này là tàu Trưng Trắc, có chiều dài 44,7 m, sức chở khoảng 600 người. Thời gian từ di chuyển từ TP Đà Nẵng ra đến đảo Lý Sơn hơn 2 giờ.

Các chuyến tàu đầu tiên phục vụ du khách dự kiến từ ngày 9/4, với tần suất 4 chuyến/tuần (các ngày thứ 3 và thứ 7 khởi hành tại Đà Nẵng; thứ 4 và chủ nhật khởi hành tại Lý Sơn).

Tàu được thiết kế 2 tầng, có 3 khoang dành cho hành khách. Một khoang VIP, một khoang Deluxe và một khoang Eco

Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Trần Phước Sơn cho biết, tuyến tàu cao tốc nối ra Đảo Lý sơn là một sản phẩm du lịch mới, nhằm đa dạng hoá các sản phẩm thu hút khách du lịch quay trở lại sau thời gian gián đoạn do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Theo ông Sơn, với tiềm năng, tầm quan trọng của du lịch đường thủy gắn với mục tiêu phát triển du lịch, thời gian qua TP Đà Nẵng đã quy hoạch và đầu tư xây dựng các cảng, bến, nâng cấp cơ sở hạ tầng; phát triển các sản phẩm, dịch vụ du lịch chất lượng cao.

Hệ thống phòng cháy chữa cháy, phao cứu sinh được trang bị trên tàu

“Việc khai thác, phục vụ khách du lịch qua tuyến đường thủy Đà Nẵng - Lý Sơn sẽ thúc đẩy tăng trưởng và trao đổi nguồn khách trong nước và quốc tế thông qua cửa ngõ du lịch Đà Nẵng kết nối Quảng Ngãi và khu miền Trung - Tây Nguyên”, ông Sơn đánh giá.

Vị này cũng đề nghị, Sở GTVT, Cảng vụ Hàng hải Đà Nẵng phối hợp với các đơn vị tỉnh Quảng Ngãi tăng thường xuyên rà soát các điều kiện, tiêu chuẩn về hạ tầng kỹ thuật cảng, bến, luồng tuyến, đảm bảo an ninh an toàn trong hoạt động vận tải đường thủy giữa hai địa phương, đảm bảo an toàn cho du khách.

Ông Đặng Văn Minh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi cho hay, việc mở tuyến vận tải đường thủy từ Đà Nẵng ra đảo Lý Sơn có ý nghĩa rất quan trọng, góp phần phát triển sản phẩm du lịch của hai địa phương.

