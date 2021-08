Địa điểm trải nghiệm bữa tối lãng mạn giữa cánh đồng oải hương



Azienda Agricola Valtresinaro - một trong những trang trại hoa oải hương nổi tiếng tại tỉnh Reggio Emilia, Italy đã đưa trải nghiệm ăn tối trên cánh đồng hoa đến với du khách. Hoạt động này thường diễn ra từ khoảng tháng Sáu đến tháng Tám bởi đây là thời điểm hoa oải hương nở rộ và rực rỡ nhất.

Những bàn tiệc siêu xinh giữa bạt ngàn màu tím (Ành: Facebook @Azienda Agricola Valtresinaro)

Đắm chìm vào khung cảnh lãng mạn (Ành: Facebook @Azienda Agricola Valtresinaro)

Bàn tiệc đã sẵn sàng (Ành: Facebook @Azienda Agricola Valtresinaro)

Ngắm hoàng hôn và thưởng thức bữa tối giữa cánh đồng oải hương

(Ành: Facebook @Azienda Agricola Valtresinaro)

Thời điểm tuyệt vời để ăn tối

7 - 10 giờ tối là thời điểm ăn tối lý tưởng tại Azienda Agricola Valtresinaro. Nếu muốn tận hưởng trải nghiệm ấn tượng tại cánh đồng hoa, bạn nên đến trang trại vào 7 giờ tối để ngắm hoàng hôn và nhâm nhi rượu khai vị trước khi thưởng thức bữa tối tuyệt vời.

Chia sẻ tích cực từ du khách

Azienda Agricola Valtresinaro đã nhận được nhiều phản hồi tích cực từ người tham gia tour trải nghiệm bữa tối tại cánh đồng oải hương. Chẳng hạn, Giorgia Gualerzi - du khách có cơ hội ăn tối tại cánh đồng hoa vào tháng Bảy năm 2021 đã chia sẻ cảm nhận của mình: “ Chúng tôi đã ở đó tuần trước để đi dã ngoại. Địa điểm tuyệt vời, không khí rất thư giãn, nhân viên rất tốt bụng và tổ chức rất ấn tượng. Thực phẩm giản dị, chất lượng và rượu vang tuyệt vời… tiếc là nó chỉ kéo dài hai tháng…”

Ngoài ra, bạn cũng đừng quên chụp ảnh cùng nhau lưu lại những khoảnh khắc khó quên của chuyến đi nhé!

Tỉnh Reggio Emilia - nơi có trang trại Azienda Agricola Valtresinaro xinh đẹp nằm trên quốc lộ A1, đi ngang qua thủ đô Roma của Ý. Reggio Emilia không có sân bay chính nên du khách nên đáp xuống sân bay địa phương Parma (cách Reggio Emilia khoảng 50km) và di chuyển bằng ô tô hoặc xe buýt đến trang trại hoa oải hương.

Quyên Đỗ - Tuấn Đinh(Theo Take my heart everywhere)