01. Món bún bò Nam Bộ được cho là xuất phát từ đâu?

A.Sài Gòn

B.Hà Nội

Đáp án: Có nhiều tranh cãi về nguồn gốc của món bún bò Nam Bộ. Tuy nhiên, thông tin được biết đến rộng rãi nhất là Bún bò Nam Bộ xuất phát hoàn toàn từ Hà Nội, nhưng người 'phát minh' ra nó đặt tên là bún bò Nam Bộ. Quán đầu tiên bán món bún này nằm trên vỉa hè khách sạn Đồng Lợi thuộc phố Nam Bộ (sau đổi tên thành đường Lê Duẩn), do một người phụ nữ tên Can mở vào khoảng những năm 80 của thế kỷ trước. Đầu tiên, bà Can bán bún chả, sau có vài lần khách nhờ nướng thịt bò ăn chung với bún thế là món ăn ra đời. Xưa bún không có giá đỗ hành phi hay lạc mà chỉ đơn giản là thịt bò nướng ăn kèm với bún và rau sống cùng nước mắm chua ngọt và đu đủ ngâm. Món ăn này ban đầu được gọi là bún bò trộn. Dần theo thời gian, thực khách quen miệng gọi thành bún bò trên phố Nam Bộ hay bún bò Nam Bộ. Năm 2016, CNN từng lựa chọn bún bò Nam Bộ là một trong những 'món ăn đường phố ngon và phổ biến nhất Việt Nam mà du khách nên thử'.

C.Cần Thơ

D.Đồng Tháp