Ngày 16/6/2020 Hoa hậu Giáng My, Á hậu Huyền My và Á hậu Hoàng My cùng nhau thăm Khu vườn Cà phê năng lượng Trung Nguyên Legend, và thưởng thức buổi tiệc đặc biệt quy tụ ba nền văn minh cà phê thế giới.