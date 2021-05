Giọng ca “Ex’s Hate Me” vừa gây chú ý với sản phẩm âm nhạc mới. Rũ bỏ phong cách “công chúa” quen thuộc, ca sĩ AMEE mang đến cảm giác thời thượng, trưởng thành hơn trong ca khúc “Turn It Up”.

Sau chuỗi hits như: “Sao Anh Chưa Về Nhà”, “Trời Giấu Trời Mang Đi”, “Yêu Thì Yêu Không Yêu Thì Yêu”... AMEE là cái tên đang “thăng hạng” trong những ca sĩ trẻ, tài năng. Những ca khúc của cô nàng dễ dàng tạo “trend” nhờ phần lời ấn tượng, trở thành các câu nói yêu thích của gen Y, gen Z. Vậy nên, khi AMEE ra ca khúc mới, nhiều người hâm mộ không khỏi háo hức xen lẫn tò mò.

Vẫn khai thác về tâm trạng của một cô gái đang yêu, nhưng với “Turn It Up”, cách thể hiện của AMEE táo bạo và trưởng thành hơn trước đây. Ca khúc “ghi điểm” với giai điệu đầy hứng khởi, dễ dàng làm người nghe lắc lư theo ngay từ những nốt đầu tiên. Đặc biệt, bài hát càng trở nên lôi cuốn hơn nhờ đoạn điệp khúc bắt tai được trình bày qua chất giọng lạ của nữ ca sĩ AMEE.

Phần lời của “Turn It Up” cũng được đánh giá đầy sáng tạo. Người hâm mộ có thể bắt gặp rất nhiều ca từ ấn tượng xuyên suốt ca khúc do nhạc sĩ trẻ tài năng Hứa Kim Tuyền “chắp bút”.

Turn It Up là bài hát độc quyền của AMEE hợp tác cùng Coca-Cola

Vốn được yêu mến với hình tượng nữ tính và đáng yêu theo phong cách “kẹo ngọt”, AMEE có bước đi táo bạo khi làm mới cá tính âm nhạc của mình qua ca khúc mới này. Người hâm mộ không khỏi ngạc nhiên và thích thú khi thấy nữ ca sĩ lần đầu thử sức với dòng nhạc dance sôi động, mang âm hưởng quốc tế.

Một điểm thú vị khác, “Turn It Up” là món quà độc quyền mà Coca-Cola và AMEE dành tặng riêng những người tham gia chương trình “Bừng giai điệu hứng khởi” do Coca-Cola tổ chức. Trước “sức nóng” của “Turn It Up”, nhiều bạn trẻ tham gia chương trình để thưởng thức ca khúc mới này.

Theo đó, từ nay đến 06/06/2021, người chơi chỉ cần truy cập website của “Bừng giai điệu hứng khởi” và nhập mã dự thưởng được in dưới nắp lon hoặc chai Coca-Cola là có thể tham gia. Chương trình thu hút với nhiều hoành tráng khác như: giải Đặc biệt lên đến 1 tỷ đồng, loa di động Sony (giải Nhất), áo thun in hình Coca-Cola (giải Nhì) và mã code sử dụng dịch vụ Zing MP3 VIP trong vòng 2 tháng hoặc 1 tuần (giải Ba, giải Tư).

Nhiều giải thưởng hấp dẫn đang chờ đợi người chơi trong chương trình “Bừng giai điệu hứng khởi” của Coca-Cola

Sau hơn 2 tháng diễn ra, fanpage chính thức của Coca-Cola đã công bố người chơi đầu tiên giành giải thưởng 1 tỷ đồng. Hiện chương trình vẫn còn 1 giải thưởng tiền mặt trị giá 1 tỷ đồng và nhiều phần quà hấp dẫn khác đang chờ người chơi may mắn.

Website: https://cokeurl.com/khuyenmai

