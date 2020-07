NSƯT Chí Trung cho hay, vở kịch 'Bộ cảnh phục' sẽ được Nhà hát Tuổi trẻ chính thức khai thác và diễn đêm đầu tiên vào ngày 1/8.

"Sau khi tham dự Liên hoan sân khấu hình tượng người chiến sĩ Công an nhân dân, vở diễn đã nhận được nhiều lời khen từ phía khán giả. Vậy nên, Nhà hát Tuổi trẻ quyết định đưa vở diễn này vào khai thác bắt đầu từ 20h ngày 1/8 tại Nhà hát", NSƯT Chí Trung - Giám đốc Nhà hát Tuổi trẻ cho biết.

Vở diễn khai thác về những đề tài nóng bỏng mang tính thời sự trong xã hội.

Vở kịch Bộ cảnh phục (tác giả Đỗ Đức Trung, đạo diễn - NSƯT Nguyễn Sĩ Tiến - Phó giám đốc Nhà hát Tuổi trẻ) với sự cố vấn nghiệp vụ của Phòng PA03 và PC04 Công an Thành phố Hà Nội khai thác về những đề tài nóng bỏng mang tính thời sự trong xã hội. Đó là mối quan hệ trong gia đình, tệ nạn xã hội, buôn bán ma túy, sự quả báo và trừng phạt của pháp luật cùng sự hy sinh trong cuộc chiến chống lại cái ác.

Nghệ sĩ Thanh Dương vào vai một trùm ma tuý đầy thủ đoạn.

Vở kịch khắc họa hình tượng những người chiến sĩ trẻ với lòng yêu nghề tha thiết và một trái tim dũng cảm dám đương đầu với sự hiểm nguy, kiên quyết đấu tranh với tội phạm nhằm mang lại sự bình yên cho nhân dân. Bên cạnh đó, vở kịch cũng đề cập đến tình người, những tình cảm riêng của những chiến sĩ đang khoác trên mình bộ cảnh phục.

NSƯT Sĩ Tiến chia sẻ: "Chúng tôi muốn xây dựng hình tượng người chiến sĩ công an theo cách nhìn của những người làm nghệ thuật và sử dụng những thủ pháp sân khấu để chuyển tải thông điệp tôn vinh sự hy sinh thầm lặng của họ và cả những người thân trong gia đình họ nữa”.

Vở diễn nhận được sự đồng cảm của các chiến sĩ công an.

Lần đầu tiếp cận với đề tài Công an nhân dân, ê kíp sáng tạo và những nghệ sĩ tham gia Bộ cảnh phục đã phải rất công phu nghiên cứu để làm sao "giải mã" cho vở diễn có được sự đồng cảm của chính các chiến sĩ công an và thấy kịch không xa lạ với con người và hoạt động nghiệp vụ thực tế của họ.

Để các nghệ sĩ thâm nhập sâu hơn vào các nhân vật trong kịch, một cán bộ ở Phòng CSĐT tội phạm chống ma tuý (Công an TP Hà Nội) đã xuống Nhà hát trao đổi và giải đáp mọi câu hỏi của các nghệ sĩ về hành vi, ngôn ngữ, cử chỉ của người chiến sĩ công an khi ở vào những hoàn cảnh trong vở kịch. Điều này khiến khi vở diễn tham gia Liên hoan sân khấu hình tượng người chiến sĩ Công an nhân dân đã nhận được nhiều lời khen ngợi 'kịch mà không kịch'.

Vở diễn có sự tham gia của NSƯT Đức Khuê, Thanh Dương, Ngô Lệ Quyên, Thanh Tú, Quang Thắng, Mạnh Đạt…

Tình Lê