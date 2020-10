Cuộc thi 'Shout - Tái hiện huyền thoại The Beatles' diễn ra từ ngày 25/10- 5/12/2020.

Hình ảnh John Lennon tại họp báo hòa nhạc The Beatles Symphony.

Cuộc thi là nơi giao lưu những kỷ niệm và giá trị nghệ thuật trong cộng đồng fan hâm mộ The Beatles nói riêng và người nghe nhạc Việt Nam nói chung. Cuộc thi vẽ tranh Shout - Tái hiện huyền thoại The Beatles bao gồm 3 vòng: Vòng 1 (Sơ khảo) từ 27/10/2020 đến 27/11/2020; Vòng 2 (Bình chọn) từ 27/11/2020 đến 4/12/2020; Vòng 3 (Công bố kết quả) diễn ra vào 5/12/2020 trong đêm nhạc The Beatles Symphony.

Các tác phẩm đoạt giải cũng sẽ được trưng bày tại không gian đêm nhạc. Đồng hành cùng ban tổ chức là hội đồng ban giám khảo bao gồm đại diện cộng đồng fan hâm mộ The Beatles - Desire Band (ban nhạc Tùng John nổi tiếng một thời) và họa sĩ Thành Chương.

Đại diện của Sống và Mỹ Thanh bắt tay hình thành dự án Âm nhạc định hình thế giới.

Shout - Tái hiện huyền thoại The Beatles là sự kiện khởi động cho việc xuất bản cuốn sách The Beatles - Hơi thở thời đại của thế kỷ XX nằm trong dự án Tủ sách Âm nhạc nhằm đưa âm nhạc đến gần hơn với đời sống người Việt. Tủ sách Âm nhạc - Âm nhạc định hình thế giới là kế hoạch ấp ủ suốt 2 năm qua của Sống với định hướng và khát vọng gợi lại một nền âm nhạc đã định hình con người và tính cách của một thế hệ, đồng thời lưu giữ những giá trị âm nhạc huyền thoại tới gần hơn với người hâm mộ trẻ tại Việt Nam.

Là một trong những dự án trọng điểm của Sống, đồng hành cùng cố vấn nội dung và truyền thông từ Mỹ Thanh, Tủ sách âm nhạc khởi đầu với cuốn sách The Beatles - Hơi thở của thời đại thế kỉ XX. Đây được xem là cuốn sách nổi bật nhất gợi lại những câu chuyện âm nhạc cũng như hành trình đến với danh xưng huyền thoại của ban nhạc như một món quà gửi tới cộng đồng người hâm mộ The Beatles.

Lễ ra mắt sách cũng nằm trong khuôn khổ buổi hòa nhạc The Beatles Symphony diễn ra vào 5 và 6/12. Cuốn sách chính thức ra mắt độc giả rộng rãi vào ngày 9/12/2020, nhân 40 năm ngày mất của John Lennon.

Mai Linh