"Khi Sân khấu xã hội hoá Lệ Ngọc thông báo dựng liền lúc 2 vở, tôi thấy liều quá", NSND Trịnh Thuý Mùi - Chủ tịch Hội nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam nói.

Sân khấu Lệ Ngọc vừa khởi công 2 vở kịch nói là 'Dế Mèn' phóng tác từ tác phẩm 'Dế Mèn phiêu lưu ký' của nhà văn Tô Hoài và 'Làm vua' về đề tài lịch sử, ca ngợi vua Đinh Tiên Hoàng.

Tại buổi công bố dựng vở, ông Nguyễn Thế Vinh - giám đốc điều hành Sân khấu Lệ Ngọc cho biết, đơn vị sân khấu xã hội hóa này mong muốn đem đến những món ăn tinh thần mới, giàu cảm xúc cho công chúng, đặc biệt là các khán giả thiếu nhi, đồng thời khởi động sân khấu Thủ đô sau một thời gian trầm lắng do ảnh hưởng của dịch Covid -19.

Tại buổi lễ khởi công, NSND Trịnh Thuý Mùi - Chủ tịch Hội nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam chia sẻ, bà vô cùng sửng sốt vì chưa đơn vị nào trên toàn quốc trong thời điểm hiện nay lại cùng lúc dựng 2 vở kịch nói như sân khấu Lệ Ngọc.

NSND Trịnh Thuý Mùi - Chủ tịch Hội nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam tại buổi lễ khởi công.

"Chúng ta luôn đặt câu hỏi, sân khấu đang ở đâu, lúc nào cũng hỏi vậy nhưng câu trả lời thì chưa có lời giải bởi sân khấu quá khó khăn. Năm 2021 có khó khăn hơn nữa không cũng chưa ai trả lời được. Khi Sân khấu xã hội hoá Lệ Ngọc thông báo dựng liền lúc 2 vở, tôi thấy liều quá nhưng khi tìm hiểu kỹ thấy rằng, sân khấu này đang làm đúng với khả năng của mình.

Dù không phải đơn vị nhà nước được cấp kinh phí dựng vở nhưng tôi thực sự thấy sự lăn lộn, yêu mến, nhiệt huyết của người đứng đầu sân khấu xã hội hoá đầu tiên ở miền Bắc này. Mọi so sánh đều khập khiễng, nhất là so sánh trong nghệ thuật. Nhưng so sánh gì thì so sánh, cái cốt lõi cuối cùng là vở diễn có sống được không hay lại cất kho, vở diễn có sống được thì hãy mang đi so sánh", NSND Trịnh Thuý Mùi thẳng thắn chia sẻ.

NSND Thuý Mùi cho hay, tác phẩm sân khấu thiếu nhi lâu nay vẫn bị bỏ ngỏ nhưng sân khấu xã hội hoá Lệ Ngọc vẫn dành một góc chăm lo cho đời sống tinh thần của thiếu nhi, đó là điều đáng quý. "Đây là đối tượng vừa bảo tồn, xây dựng thế hệ khán giả trẻ cho sân khấu, cho tương lai nhưng mảng sân khấu dành thiếu nhi lâu nay không được chú ý lắm. Hội nghệ sĩ chúng tôi đang có đề án phát triển thế hệ trẻ cho sân khấu từ năm 2020. Đây là tình yêu trách nhiệm của người làm nghề", NSND Thuý Mùi chia sẻ.

Ekíp sáng tạo hai vở diễn.

Vở kịch Dế Mèn do tác giả Lê Chí Trung viết kịch bản, NSND Nguyễn Tiến Dũng - Giám đốc Nhà hát Múa rối Việt Nam đạo diễn, họa sĩ Ngô Thắng thiết kế mỹ thuật, NSND Hồng Phong biên đạo múa.

Theo ê kíp thực hiện, vở diễn sẽ tái hiện cuộc phiêu lưu kỳ thú của nhân vật Dế Mèn, mở ra thế giới loài vật sinh động với các nhân vật Dế Choắt, Nhà Trò, Dế Trũi, Xén Tóc, Nhện... quen thuộc trong tác phẩm Dế Mèn phiêu lưu ký của nhà văn Tô Hoài với thật nhiều màu sắc và vui nhộn.

Bên cạnh đó, vở diễn sẽ lồng ghép thông điệp về bảo vệ môi trường và tự do tuổi trẻ: "Thế giới rộng lớn, tuổi trẻ bao la - Phải đi thật xa để hiểu: Thiên nhiên là nhà!". Thêm vào đó, ekip sáng tạo còn bổ sung thêm nhân vật mẹ của Dế Mèn. "Chúng tôi muốn truyền đi thông điệp của tình yêu thương, tình mẫu tử, dù cuộc phiêu lưu của Dế Mèn có thành công hay thất bại thì đều có bóng dáng người mẹ cạnh bên, động viên, nhắc nhở".

Dự kiến Dế Mèn sẽ ra mắt vào tháng 4 và hướng đến phục vụ khán giả thiếu nhi trong mùa hè này.

Vở kịch Làm vua do tác giả Nguyễn Đăng Chương viết kịch bản, nghệ sĩ Lê Quý Dương đạo diễn. Tác phẩm khai thác đề tài lịch sử, là khúc tráng ca về vua Đinh Tiên Hoàng (Đinh Bộ Lĩnh) - người sáng lập triều đại nhà Đinh, nước Đại Cồ Việt trong lịch sử dân tộc.

Lấy bối cảnh cung đình thời Đinh, vở kịch mang đến những câu chuyện xoay quanh vua Đinh Tiên Hoàng trong mối quan hệ hoàng tộc, triều chính và hậu cung cùng các nhân vật lịch sử: Hoàng hậu Dương Vân Nga, Thập đạo tướng quân Lê Hoàn, Định quốc công Nguyễn Bặc, Nam Việt Vương Đinh Liễn, Công chúa Phất Kim... Tác phẩm được dàn dựng mang đậm màu sắc văn hóa dân tộc, nhiều thử nghiệm sân khấu mới mẻ, chứa đựng thông điệp giá trị cho hôm nay. Vở diễn dự kiến ra mắt trong quý II-2021.

Hai vở diễn sẽ do đội ngũ nghệ sĩ tài năng của sân khấu Lệ Ngọc biểu diễn, trong đó có những gương mặt được yêu mến như NSND Lệ Ngọc, nghệ sĩ Văn Hải, Lâm Cương, Châu Sa, Huy Hoàng, Nguyễn Tuân, Nguyễn Đào.

Tình Lê