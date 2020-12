Những chia sẻ của Dương Triệu Vũ về quá khứ của Hoài Linh khiến nhiều khán giả xúc động và bày tỏ sự nể phục đối với tấm lòng hi sinh vì các em của danh hài Hoài Linh.

Dương Triệu Vũ trong đoạn video tâm sự về Hoài Linh..

Mới đây, đoạn video Dương Triệu Vũ tâm sự về anh trai – Hoài Linh bất ngờ được nhiều người chia sẻ trên mạng xã hội.

Trong đó, Dương Triệu Vũ bày tỏ, anh thương Hoài Linh một cách tuyệt đối và ngược lại. Tuy nhiên, tính cách và lối sống của hai anh em họ lại rất khác nhau. Bởi, Hoài Linh thích những gì hoài cổ, thuần Việt như ăn cá khô, làm ruộng, tụ tập đông người còn Dương Triệu Vũ lại thích ở một mình, ăn uống thoải mái. “Bây giờ mà cho anh Hoài Linh ăn một miếng bít tết hay humberger là anh ấy sẽ không chịu, còn tôi ăn được hết. Tôi cũng thích ngắm ruộng vườn nhưng không biết làm vườn như anh Linh”, nam ca sĩ nói.

Bên cạnh đó, Dương Triệu Vũ cho biết bản thân học được từ anh trai rất nhiều thứ và điều đầu tiên chính là biết trân trọng khán giả của mình.

“Nhiều lúc tham gia gameshow, làm huấn luyện viên, tôi cũng có nhiều chiêu trò để hớp hồn khán giả, nhưng anh Hoài Linh lại bảo tôi không nên làm quá nhiều, chỉ cần làm sao để chạm được tới trái tim khán giả bằng thực lực, sự chân thật là được. Anh Linh còn bảo tôi không cần quan trọng giải thưởng, giải nhất, chỉ cần chiếm được lòng yêu thương của khán giả. Nhiều người chiến thắng đấy nhưng khán giả đâu thèm để ý đến”.

Các anh chị em trong nhà Hoài Linh và Dương Triệu Vũ.

Đặc biệt, trong đoạn clip dài 10 phút, Dương Triệu Vũ cho biết thời điểm gia đình anh mới định cư tại Mỹ, các thành viên trong nhà đều ra chợ làm thuê cho một người họ hàng.

“Anh Hoài Linh có nói với chị Ba: ‘Chị ơi, chị em mình coi như xong rồi vì sang Mỹ ở tuổi nhỡ nhàng, đi học chẳng xong, chẳng biết làm gì. Giờ mình dành hết điều kiện cho thằng Vũ, con Trang, thằng Duy Linh đi học thôi, chứ chị em mình đi học làm gì nữa. Chị em mình cứ đi kiếm tiền cho mấy đứa em mình được đi học, có tương lai tốt hơn".

Nghe chị Ba kể lại như vậy, tôi cảm thấy rất thương anh Linh và trân trọng tình cảm đó đến suốt đời. Tất nhiên, cũng có nhiều người anh chị khác hi sinh cho em mình nhưng ít ai hi sinh một cách tuyệt đối như anh Hoài Linh. Cũng may là anh tôi được cho tài năng để có được ngày hôm nay, chứ không thì giờ này anh ấy còn đang ngồi rửa chén ngoài chợ”.

Cũng tại đây, Dương Triệu Vũ lần đầu tâm sự về tình hình sức khỏe của đấng sinh thành, anh cho biết thời gian trước mẹ bị bệnh rất nặng đến mức bị lẫn, không còn nhận ra anh nhưng may mắn là hiện tại mọi thứ đã tốt hơn.

“Tôi chưa bao giờ sợ hãi đến thế, chỉ biết cầu nguyện. Thời điểm đó không ai dám đi đâu hết, cứ ngồi nhà trực, sợ lỡ có chuyện gì xảy ra thì hối hận không kịp. Anh Hoài Linh còn không dám vào phòng mẹ vì sợ cảm giác đối diện với sự thật”.

