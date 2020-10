Cuộc thi "Tài năng diễn viên múa toàn quốc" 2020 diễn ra tại 2 nơi Hà Nội và TP.HCM trong gần một tuần với ý nghĩa tìm kiếm tài năng và quảng bá, thúc đẩy nghề múa trong nước phát triển.

Cuộc thi Tài năng diễn viên Múa 2020 do Cục Nghệ thuật biểu diễn chủ trì, phối hợp với Hội Nghệ sĩ Múa Việt Nam, Sở Văn hóa và Thể thao TP.Hà Nội, Sở Văn hóa và Thể thao T.HCM và các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức với sự tham gia của hơn 100 cá nhân, đơn vị.

Các nghệ sĩ múa kỳ vọng cuộc thi góp phần quảng bá, đưa múa phát triển trong đời sống văn hóa.

Theo đại diện ban tổ chức, cuộc thi Múa chuyên nghiệp là sự chờ đợi của nhiều nghệ sĩ đang hoạt động trong lĩnh vực này, vì nhiều năm qua vai trò của nghệ thuật Múa ít được chú ý trong đời sống văn hóa. Cuộc thi cũng nhằm phát hiện, khuyến khích, động viên các tài năng trẻ của nghệ thuật múa; là dịp để các diễn viên múa giao lưu, trao đổi nghề nghiệp, học tập kinh nghiệm, nâng cao trình độ về kỹ thuật, kỹ xảo và nghệ thuật biểu diễn nhằm đáp ứng các tiêu chí của các cuộc thi Múa khu vực và quốc tế.

“Thực tế múa đang gặp rất nhiều khó khăn trong thu hút lực lượng tham gia. Đầu tư cho văn hóa, nghệ thuật là đầu tư dài hạn, mất nhiều công sức, chưa thể thấy ngay lợi ích về kinh tế nên không có quá nhiều người mặn mà với bộ môn này.

Những năm qua, nhờ những nỗ lực tôn vinh, giới thiệu, múa cũng đã thu hút được sự chú ý của xã hội và có đông người theo học hơn. Học nhiều hơn nhưng để nói xuất hiện tài năng cũng chưa nhiều. Chính vì vậy, việc xuất hiện những cuộc thi như Tài năng biểu diễn múa 2020 sẽ thúc đẩy, tạo điều kiện thêm cho nghệ sĩ, diễn viên múa, học sinh, sinh viên có thêm cơ hội phấn đấu, trau dồi, bộc lộ bản thân, yêu nghề và bám trụ lâu dài”, NSND Phạm Anh Phương, Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Múa Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng giám khảo Tài năng biểu diễn múa 2020 chia sẻ.

Cuộc thi diễn ra ở 2 nơi Hà Nội và TP.HCM. Do ảnh hưởng từ dịch Covid-19, sự kiện được ghi hình phát trực tiếp và phát lại trên kênh YouTube nhằm đảm bảo tính an toàn. Bên cạnh đó, ban giám khảo cũng thuận tiện hơn trong việc đánh giá, chấm điểm từng tiết mục và các thí sinh cũng có thể so sánh các thí sinh khác để cải thiện kỹ thuật cá nhân.

Vở Ballet "Kiều" từng tạo nhiều dấu ấn khi ra mắt khán giả ở Hà Nội và TP.HCM.

Đối tượng tham dự cuộc thi là những diễn viên múa đang công tác tại các đơn vị nghệ thuật chuyên nghiệp công lập và ngoài công lập; học sinh, sinh viên theo học chuyên ngành múa tại các cơ sở đào tạo văn hoá nghệ thuật trong toàn quốc và các thí sinh tự do có độ tuổi từ 16 (sinh năm 2004) trở lên.

Cuộc thi tổ chức 1 vòng trực tiếp và chia 4 bảng với 4 phong cách múa: Bảng A: Ballet cổ điển châu Âu và Ballet hiện đại (dành cho cá nhân); Bảng B: Đương đại (dành cho cá nhân); Bảng C: Dân gian dân tộc, Dân gian đương đại và truyền thống (dành cho cá nhân, tập thể); Bảng D: Phong cách múa sử dụng các ngôn ngữ, kỹ thuật, kỹ xảo của các thể loại nhảy múa đương đại như: Hiphop, Popping, Breakdance, Loocking, Wacking…(dành cho cá nhân và tập thể).

Buổi công bố kết quả và trao giải diễn ra 17/10 tại Hà Nội.

Tuấn Chiêu