Hoa hậu H'Hen Niê được chọn là người đại diện hình ảnh của chương trình nghệ thuật Dòng chảy bất tận - The Eternal Flow. Cùng với H'Hen Niê, chương trình sẽ có sự góp mặt của Hoa hậu Đỗ Trần Khánh Ngân, Á hậu Mâu Thủy, Á hậu Hoàng My, Á hậu Kim Duyên, Á khôi Bùi Minh Anh, Á khôi Ngô Mỹ Hải, Á hậu Hà Thu, Á hậu Lệ Hằng… Bên cạnh đó là các người mẫu Hương Ly, Trà My, Mộng Tuyền, Hồng Nhung, Kim Phương… và 64 người mẫu quốc tế. Tham gia biểu diễn trong chương trình có hơn 150 nghệ sĩ, nghệ nhân, diễn viên trình diễn dàn nhạc cụ dân tộc đến từ Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam, Liên đoàn Xiếc Việt Nam, Đoàn nghệ nhân Cồng Chiêng Tây Nguyên (Đắk Nông), Đoàn Dân ca Quan họ Bắc Ninh.