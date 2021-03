Thứ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Trịnh Thị Thuỷ cũng vừa ký văn bản yêu cầu tăng cường các biện pháp an toàn phòng, chống dịch COVID-19, thực hiện nếp sống văn minh trong lĩnh vực Văn hóa, Thể thao và Du lịch gửi các Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Văn bản nêu rõ: Tình hình dịch bệnh Covid-19 trên cả nước cơ bản đã được kiểm soát nhưng vẫn tiềm ẩn nguy cơ phát sinh dịch bệnh do hiện tượng người dân chủ quan, chưa thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch khi tham gia các hoạt động tập trung đông người, đặc biệt là tại các địa điểm du lịch, di tích, danh lam thắng cảnh. Nhằm tiếp tục thực hiện hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trân trọng đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phối hợp chỉ đạo các cơ quan ban, ngành tại địa phương triển khai một số nội dung sau: Tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, triển khai quy trình phòng, chống dịch trong hoạt động văn hoá, thể thao và du lịch theo hướng dẫn của Bộ Y tế, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Chỉ đạo các cơ sở lưu trú du lịch trên địa bàn đăng ký và tự đánh giá an toàn Covid-19 theo hướng dẫn tại Công văn số 4159/BVHTTDL-TCDL ngày 9/11/2020 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Yêu cầu BQL di tích, BTC xây dựng và tổ chức thực hiện các phương án đảm bảo an ninh, an toàn phòng chống dịch cho khách du lịch; người tham gia hoạt động văn hóa, thể thao; khách tham quan bảo tàng, di tích, danh lam thắng cảnh; người tham gia lễ hội. Chỉ tổ chức đón khách khi đảm bảo các biện pháp phòng chống dịch theo hướng dẫn của ngành y tế. Tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn phòng, chống dịch bệnh Covid-19; yêu cầu nhân dân thực hiện “Thông điệp 5K: Khẩu trang- Khử khuẩn - Khoảng cách- Không tụ tập- Khai báo y tế” của Bộ Y tế tại các điểm du lịch; bảo tàng, di tích, danh lam thắng cảnh; nơi tổ chức hoạt động văn hóa, thể thao; địa điểm tổ chức lễ hội. Xây dựng, thực hiện kế hoạch phối hợp liên ngành tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch; phát hiện kịp thời hành vi vi phạm và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về phòng, chống dịch Covid-19 trong lĩnh vực hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch tại địa phương.

Thượng toạ Thích Đức Thiện - Phó chủ tịch, Tổng thư ký Giáo hội Phật giáo Việt Nam cũng ra văn bản yêu cầu các Trụ trì, các Ban quản trị tự viện tiếp tục nâng cao các biện pháp trong phòng chống dịch bệnh. Tuyệt đối thực hiện khuyến cáo 5K của Bộ Y tế. "Ban trị sự GHPGVN các địa phương thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở các cơ sở tự viện tiếp tục thực hiện nghiêm các Chỉ thị của Chính phủ và yêu cầu trong phòng, chống dịch bệnh của chính quyền địa phương...", văn bản nêu.