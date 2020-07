Lịch diễn các tác phẩm dự Liên hoan Nghệ thuật sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc về “Hình tượng người chiến sĩ CAND” lần IV năm 2020: Ngày 16/7: Vở Kịch nói “Vẫn sống” của Nhà hát CAND Ngày 17/7: Vở Kịch nói “Bộ cảnh phục” của Nhà hát Tuổi trẻ Việt Nam Vở Kịch nói “Thầm lặng những chiến công” của Nhà hát Ca Múa kịch Lam Sơn Ngày 18/7: Vở Kịch nói “Lằn ranh” của Nhà hát Kịch TP.HCM Vở Chèo “Tiếng chuông” của Nhà hát Chèo Hưng Yên Ngày 19/7: Vở Kịch nói “Hải Âu trắng” của Đoàn Kịch nói Nam Định Vở Kịch nói “Kẻ trộm” của Nhà hát Kịch Hà Nội Ngày 20/7: Vở Dân ca Bài chòi “Vòng xoáy” của Đoàn Ca kịch Quảng Nam Vở Kịch nói “Tái sinh” của ĐH Sân khấu Điện ảnh Hà Nội Ngày 21/7: Vở Chèo “Vụ án Am Bụt Mọc” của Nhà hát Nghệ thuật truyền thống Thanh Hóa Vở Chèo “Hai mươi năm thù hận” của Nhà hát Chèo Quân đội Ngày 22/7: Vở Kịch nói “Những ngày không bình yên” của Nhà hát Kịch nói Quân đội Vở Kịch nói “Tình bạn và công lý” của Sân khấu Lệ Ngọc Ngày 23/7: Vở Kịch nói “Ai ngoại phạm” của Sân khấu Kịch nói Trịnh Kim Chi Vở Cải lương “Chuyện của Dung” của Đoàn Cải lương Long An Ngày 24/7: Vở Ca kịch “Chuyên án Z1” của Hội Nghệ sĩ Sân khấu tỉnh Thừa Thiên Huế Vở Kịch nói “Nhật ký kẻ tử tù” của Trung tâm Bảo tồn và phát triển nghệ thuật sân khấu Việt Nam Ngày 25/7: Vở Kịch nói “Người thứ 13” của Nhà hát Thế giới trẻ - ĐH Sân khấu Điện ảnh TP.HCM Vở Cải lương “Đóa sen Việt” của Nhà hát Thế giới trẻ - ĐH Sân khấu Điện ảnh TP.HCM Ngày 26/7: Vở Chèo “Ngày trở về” của Nhà hát Chèo Quân đội Vở Ca kịch “Những đứa con thời loạn” của Nhà hát Nghệ thuật Ca kịch Huế Ngày 27/7: Vở Kịch nói “Hoa sen lửa” của Sân khấu Lệ Ngọc Vở Kịch nói “Yêu” của Nhà hát Kịch Việt Nam Ngày 28/7: Vở Kịch nói “Vụ án Am Bụt Mọc” của Trung tâm Sân khấu và phát triển (Hà Nội) Vở Cải lương “Bão ngầm” của Nhà hát Cải lương Việt Nam Ngày 29/7: Vở Kịch nói “Ngọn đèn trước gió” của Nhà hát Kịch nói Quân đội Vở Cải lương “Hồi sinh” của Đoàn Cải lương Hải Phòng Ngày 30/7: Vở Cải lương “Giọt máu người yêu” của Trung tâm Văn hóa nghệ thuật tỉnh Tiền Giang Vở Kịch nói “Chuyên án Z5” của Nhà hát CAND Ngày 31/7: Vở Cải lương “Nhân danh công lý” của Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang Vở Kịch nói “Búp bê không biết khóc” của Công ty TNHH Giải trí HERO FILM Ngày 1/8: Vở ca kịch “Vụ án Am Bụt Mọc” của Trung tâm Bảo tồn phát huy di sản dân ca xứ Nghệ Vở ca kịch “Người thứ 13” của Trung tâm Bảo tồn phát huy di sản dân ca xứ Nghệ