26 cổ vật bị kẻ gian lấy tại 4 di tích tại Hà Nội trong vòng chưa đầy 1 tháng.

Ngày 21/4, Sở VHTT Hà Nội cho biết vừa có công văn yêu cầu huyện Thanh Oai báo cáo thực trạng mất cắp di vật, hiện vật tại các di tích trên địa bàn huyện.

Tại Công văn số 946/SVHTT-QLDT, Sở VHTT Hà Nội đề nghị UBND huyện Thanh Oai chỉ đạo Phòng Văn hoá - Thông tin huyện xác minh, làm rõ tình trạng mất cắp di vật, hiện vật tại các di tích thời gian qua, để tổng hợp báo cáo UBND thành phố theo quy định.

Chùa Bối Khê.

Trong vòng chưa đầy 1 tháng từ khoảng giữa tháng 3 cho tới nửa đầu tháng 4/2020, trên địa bàn huyện Thanh Oai đã xảy ra 4 vụ mất trộm cổ vật tại chùa Bối Khê, đình Đại Định (xã Tam Hưng), chùa Dư Dự (xã Thanh Thuỷ) và chùa Từ Châu (xã Liên Châu). Tổng số các cổ vật bị kẻ gian lấy tại 4 di tích này là 26. Cụ thể, Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin huyện Thanh Oai Trần Văn Lợi cho biết:

Ngày 13/3, kẻ gian cậy cửa, đột nhập vào chùa Bối Khê (thôn Song Khê, xã Tam Hưng) lấy đi 1 pho tượng Thích Ca đản sinh bằng đồng màu đen, chiều cao khoảng 70-80cm, pho tượng này được đặt tại gian Tam Bảo. Được biết, đây là lần thứ 3, pho tượng này bị kẻ gian lấy cắp. 2 lần mất trước đều được tìm thấy nguyên trạng và trả lại cho chùa.

Ngày 16/3, đình Đại Định (thôn Đại Định, xã Tam Hưng) bị kẻ gian cắt khoá, phá cửa đột nhập lấy đi hai bộ chấp kích gồm 16 chiếc đặt hai bên gian Đại bái cùng 2 đỉnh đồng, 2 cây nến đồng và 1 bình sứ cổ.

Ngày 29/3, tại chùa Dư Dự - xã Thanh Thuỷ kẻ gian cắt khoá lấy trộm 1 chuồng đồng, 2 bát bình hương (đặt tại Tam bảo)

Đến ngày 11/4, kẻ gian tiếp tục đột nhập vào chùa Từ Châu- xã Liên Châu lấy trộm 1 chuông đồng có chiều cao 1m, đườn kính 0,6m.

Trước tình hình kẻ gian trộm cắp cổ vật, hiện vật, đồ thờ tự tại các di tích trên địa bàn huyện diễn biến phức tạp, UBND huyện Thanh Oai đã chỉ đạo UBND các xã: Tam Hưng, Thanh Thùy, Liên Châu tiến hành xác minh, lấy lời khai của người trình báo, người có liên quan, rà soát nhân chứng, rà soát đối tượng khả nghi trên địa bàn và lập hồ sơ báo cáo Công an huyện chỉ đạo đội nghiệp vụ điều tra, xác minh và thực hiện các bước theo quy định của pháp luật.

UBND huyện Thanh Oai cũng có văn bản gửi UBND các xã, thị trấn, ban quản lý di tích yêu cầu bảo đảm an ninh, an toàn gìn giữ cổ vật, hiện vật tại các di tích trên địa bàn huyện. Để khắc phục tình trạng mất cắp cổ vật, đồ thờ tự, sắc phong, hiện vật tại di tích, UBND huyện Thanh Oai yêu cầu UBND các xã, thị trấn, ban quản lý di tích xã, thị trấn rà soát, kiểm tra, thống kê hiện trạng đồ thờ, hiện vật, sắc phong trong di tích theo danh mục quản lý tại di tích. Đồng thời, hướng dẫn ban quản lý di tích cơ sở chủ động kiểm tra hệ thống cửa, khóa và phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an, an ninh xã để bảo đảm an toàn, phòng chống trộm cắp di vật, hiện vật, hòm công đức trong các di tích...

Trong số 4 đình, chùa vừa bị trộm đột nhập, nổi tiếng nhất phải kể đến là chùa Bối Khê. Chùa được xây dựng vào năm 1338, thời nhà Trần tại thôn Bối Khê. Trong chùa có thờ Đức Thánh Bối tức vị tướng công Nguyễn Đình An là người địa phương đã có công đánh bại quân xâm lược phương Bắc.

Chùa Bối Khê không những là di tích lịch sử quý giá về niên đại mà còn có kiến trúc bằng gỗ rất đẹp. Chùa đã được Bộ Văn hóa-Thông tin xếp hạng di tích lịch sử quốc gia ngày 20/4/1979.

