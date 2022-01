NSƯT Trần Ly Ly - Giám đốc Nhà hát Nhạc vũ kịch Việt Nam vừa được bổ nhiệm làm Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn.

Bộ trưởng Bộ VHTT&DL Nguyễn Văn Hùng vừa ký quyết định bổ nhiệm quyền Cục trưởng mới của Cục Nghệ thuật biểu diễn. Người được bổ nhiệm là NSƯT Trần Ly Ly, Giám đốc Nhà hát Nhạc vũ kịch Việt Nam. Với việc bổ nhiệm này, NSƯT Trần Ly Ly trở thành nữ Cục trưởng đầu tiên của Cục này.

NSƯT Trần Ly Ly.

NSƯT Trần Ly Ly sinh năm 1978 trong gia đình có truyền thống nghệ thuật. Mẹ chị là diễn viên múa ballet. Trần Ly Ly bắt đầu học múa chuyên nghiệp khi mới 10 tuổi và giành nhiểu giải thưởng tài năng múa trẻ toàn quốc vào các năm 1992, 1994. Sau khi đỗ thủ khoa của Khoa Sáng tác Múa, ĐH Sân khấu Điện ảnh Hà Nội, Trần Ly Ly nhận được học bổng du học tại ĐH Công nghệ Queensland (Australia). Sau 7 năm học tập và làm việc tại Australia, Pháp, năm 2003, mặc dù có nhiều lời mời làm việc tại nước ngoài nhưng Trần Ly Ly vẫn quyết định về nước.

Hàng loạt tác phẩm múa của Trần Ly Ly ra đời sau đó, gây tiếng vang trong công luận: One day; Zen; 7X; Yes yes no no... Trần Ly Ly cũng "phủ sóng" nhiều lĩnh vực hoạt động trong đó nhiều lần "cầm cân nảy mực" tại các cuộc thi sắc đẹp.

Cuối năm 2018, Trần Ly Ly rời vị trí Phó Hiệu trưởng Trường Múa TP.HCM ra Hà Nội đảm nhận vai trò quyền Giám đốc Nhà hát Nhạc Vũ kịch Việt Nam (VNOB). Chị trở thành nữ lãnh đạo đầu tiên trong 60 năm lịch sử của VNOB.

Dưới sự lãnh đạo của NSƯT Trần Ly Ly, những năm qua Nhà hát Nhạc Vũ kịch Việt Nam đã công diễn loạt tác phẩm kinh điển: Người tạc tượng, Hồ Thiên Nga, Những người khốn khổ... Trong đó, Hồ Thiên Nga lập kỷ lục về số đêm diễn ở Nhà hát Lớn Hà Nội và tạo "cơn sốt vé".

Tình Lê