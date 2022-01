Lần đầu vào vai một Táo "nhỏ" trong chương trình Táo Quân 2022, diễn viên Thái Dương cho biết anh không bị quá áp lực.

Diễn viên Thái Dương được biết đến với các sản phẩm nhạc chế Parody hài hước với nội dung và chất lượng hình ảnh được đầu tư công phu như Đại ca bất đắc dĩ, Cưới luôn sợ gì, Bạch Tuyết phưu lưu ký, Chuyện tình chàng thợ xây… thu hút hàng triệu view và hàng trăm nghìn follow trên nhiều nền tảng mạng xã hội. Mới đây, Thái Dương cũng góp trong phim Thương ngày nắng về, Táo Quân 2022 và bộ phim Tết Bố ơi chạy đi do anh đạo diễn.

Năm nay, lần đầu tiên Thái Dương diễn trong Táo Quân, lại là năm mà dàn diễn viên Táo Quân có nhiều xáo trộn, sự so sánh giữa hai thế hệ diễn viên là không thể tránh được, anh có áp lực?

Sự so sánh là điều không thể tránh khỏi. Tôi may mắn được đạo diễn Đỗ Thanh Hải và Khải Anh động viên. Biết lần đầu tôi tham gia chắc chắc sẽ có những áp lực nhất định nên các anh cũng tính toán kỹ, không giao cho tôi vai quá nặng. Táo của tôi là Táo nhỏ, không phải Táo cỡ đại như mọi người (cười) nên cũng không áp lực quá và chắc cũng không bị so sánh.

Thế hệ diễn viên trẻ chúng tôi, ngay lập tức thì sẽ không thể khoả lấp được những tên tuổi lớn đã gắn bó với Táo Quân bao nhiêu năm. Nhưng tôi hy vọng rằng vai của tôi dù rất nhỏ cũng để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng khán giả. Đó là động lực để tôi cố gắng hoàn thiện mình hơn nữa.

Điều tôi thấy vui nhất là được đứng chung sân khấu với biết bao tên tuổi lớn, là thần tượng của tôi từ nhỏ, đó đã là niềm vui rất lớn rồi.

Nổi tiếng từ các video đưa lên nền tảng mạng xã hội, thế hệ của Thái Dương có thể nói thuận lợi hơn nhiều so với thế hệ diễn viên trước kia, anh cảm nhận như thế nào về hai chữ thành công?

Ngay từ ngày còn học cấp 3 tôi đã thích tham gia văn nghệ và dựng kịch trong trường rồi. Sau khi học xong cấp 3 tôi cũng đăng ký thi vào trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội – Khoa Diễn viên. Lúc đó đi thi cũng vô tư và hừng hực khí thế lắm, nhưng vừa lên thi phần diễn xuất chưa được một phút thì các thầy cô chấm thi đã bảo dừng lại và nhận xét là Thái Dương không có năng khiếu. Thầy cô bảo tôi không phù hợp để làm diễn viên vì chân cong, mặt lệch, lùn… chẳng có tố chất nào để làm diễn viên cả. Ước mơ đang nhen nhóm thì bị dập tắt khiến tôi tự ti và nghĩ là mình không có khả năng làm diễn viên nên đã đi học nhạc.

Trong một lần tôi lướt Facebook thì thấy có thông báo casting tuyển diễn viên cho một nhóm chuyên làm những clip hài trên YouTube. Lúc đó tôi cũng không kỳ vọng gì nhiều lắm, chỉ là muốn thử sức thôi nên đã nhắn tin cho anh nhóm trưởng để được casting. Có lẽ lúc đó may mắn đã mỉm cười với tôi khi được nhận và bắt đầu hoạt động với tư cách là diễn viên của nhóm.

Rồi mọi thứ mình cứ từ từ đi, quá trình làm việc tôi tích luỹ được nhiều thứ. Sản phẩm đầu tiên trên kênh YouTube chính thức Thái Dương Official của tôi là Chuyện tình chàng thợ xây, đây cũng là video mà tôi nhận được nhiều lượt xem nhất, tôi cũng không nhớ con số chính xác nhưng là khoảng 40 triệu view trên các nền tảng mạng xã hội, không thể phủ nhận video này giúp nhiều người biết đến tôi hơn, mang tôi đến gần hơn với khán giả.

Thật lòng, tôi chưa biết thành công nó như thế nào, tôi chưa cảm nhận được hai chữ mà ai cũng ao ước đó. Chỉ biết rằng, mỗi ngày mình sẽ cố gắng để làm hình ảnh của mình, những sản phẩm của mình tốt dần lên thôi. Thành công với tôi nó xa lắm.

Tôi nghĩ, bây giờ mình có một lượng khán giả yêu thương nhất định, hàng ngày họ cùng con cái của họ xem những sản phẩm của mình và mọi người thấy đó là sản phẩm văn minh, vậy là tôi vui rồi.

Anh có cho rằng làm diễn viên đóng video, clip là một khởi đầu tốt cho những bạn có đam mê với nghề diễn và việc khán giả ngày nay cởi mở hơn trong cách đón nhận sản phẩm mới là cơ hội để diễn viên trẻ dễ thành công?

Chắc chắn rồi. Bởi việc làm diễn viên đóng clip, video là con đường ngắn nhất để bạn được đến với khán giả và để các nhà sản xuất, các đạo diễn nhìn thấy khả năng của mình, từ đó có cho mình nhiều cơ hội hơn.

Tôi nghĩ việc khán giả thoải mái hơn trong việc đón nhận sản phẩm mới là một thuận lợi, đồng thời cũng là khó khăn cho diễn viên trẻ. Khó khăn là vì các bạn sẽ phải luôn luôn làm mới mình, luôn phải tìm ra những ý tưởng mới thì mới có thể gây chú ý cho khán giả bởi khán giả bây giờ có rất nhiều sự lựa chọn.

Dấn thân vào thị trường phim hài muộn hơn so với các đồng nghiệp khác, định hướng làm phim hài của anh là gì?

Tôi muốn hình ảnh của mình gần gũi với tất cả mọi người chứ cũng không kiểu sang trọng lịch lãm gì cả. Tôi muốn là tất cả mọi người xem hài của mình vui vẻ, có những giây phút giải trí thoải mái, vậy thôi. Và sau tiếng cười đó có chút chút gì cùng nhau suy ngẫm.

Ngay từ khi làm phim hài Tết đầu tay Bố ơi chạy đi, tôi đã xác định là mình làm phim hài tích cực, không gây cười bằng môi hở, răng vẩu, hở hang,... Tôi muốn là phim hài Tết là của tất cả thế hệ trong gia đình đều có thể xem được và không phải ngại ngùng gì cả. Nếu cả gia đình đang ngồi xem có cả trẻ nhỏ, đến cảnh nóng bỏng hay hơ hang quá, tất nhiên chúng ta đều e ngại chứ. Tôi muốn làm mọi thứ thật văn minh để nhiều người có thể hiểu rằng, dù xuất thân, nổi tiếng từ mạng xã hội nhưng những người như chúng tôi đều có thể làm được những sản phẩm đáng xem.

Tình Lê