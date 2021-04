Ngày 19/4/2021 triển lãm Gieo tổ ấm sẽ chính thức khai mạc trực tuyến với sự tham gia của hơn 60 họa sĩ trên toàn quốc để đóng góp vào quỹ từ thiện Gieo nhà gặt nhà.

Triển lãm trực tuyến Gieo tổ ấm sẽ giới thiệu những tác phẩm của các hoạ sĩ hiện thực dòng chính như Lê Thế Anh, Lê Tường, Nguyễn Đinh Duy Quyền, Phạm Xuân Trung, Hồ Hưng, Đoàn Quốc, Lê Văn Thư đến các hoạ sĩ đương đại trừu tượng, biểu hiện đều quy về một cách nhìn phản ánh hiện thực cuộc sống hiện tại.

Tranh sơn dầu Tổ ấm của hoạ sĩ Lê Thế Anh.

Tranh Phố của hoạ sĩ Phạm Xuân Trung.

Với sợi chỉ đỏ xuyên suốt của chủ nghĩa hiện thực và những tác phẩm đa chất liệu, nhiều góc nhìn sẽ làm cho bộ tranh trong Gieo tổ ấm thêm sắc màu và hấp dẫn người xem. Nhịp sống của hội hoạ lại còn ý nghĩa hơn qua chương trình từ thiện "biến tranh thành nhà". Những bức tranh đến với những bộ sưu tập hội hoạ đương đại đang đóng góp vào việc thay đổi số phận của những gia đình nghèo ở Quảng Nam và miền Trung.

Hoạ sĩ Ngô Trần Vũ trao tặng 50 triệu đồng cho người nghèo Quảng Nam xây nhà.

Quỹ Gieo nhà gặt nhà thành lập từ năm 2018 do họa sĩ Ngô Trần Vũ sáng lập để quyên góp xây nhà cho người nghèo tại Quảng Nam và các tỉnh miền Trung. Dự án xây nhà cho người nghèo của Quỹ Gieo nhà gặt nhà hỗ trợ 50 triệu đồng cho các hộ nghèo xây nhà tại Huyện Đại Lộc, Tỉnh Quảng Nam trong nhiều năm qua, giúp cho những hộ gia đình nghèo thay đổi hiện trạng nhà ở an toàn hơn trước những cơn bão, lũ lụt hàng năm. Qua 3 năm thực hiện, Quỹ đã trao 40 căn nhà cho người nghèo trị giá 2 tỷ đồng.

Tranh lụa Nàng Xuân của hoạ sĩ Bùi Tiến Tuấn.

Tranh sơn mài Những cô gái Ballet của hoạ sĩ Nguyễn Thị Huyền Thanh.

Họa sĩ Ngô Trần Vũ cho biết: "Triển lãm trực tuyến Gieo tổ ấm năm 2021 được sự tham gia ủng hộ của rất nhiều họa sĩ trên cả nước. Chúng tôi vừa gây quỹ cho người nghèo vừa mang đến cho giới yêu nghê thuật một bộ tranh đẹp đế thưởng lãm, làm quen với nghệ thuật giá vẽ, kết nối họa sĩ và nhà sưu tầm trên toàn quốc".

Miền nhớ của hoạ sĩ Khổng Đổ Duy.

Tĩnh vật của hoạ sĩ Lê Tường.

Tranh được tuyển chọn và giới thiệu trên nhóm facebook của All about art and artist và Vietnam art space với hàng trăm ngàn thành viênvà facebook của hoạ sĩ Ngô Trần Vũ từ ngày 19/4 - 9/05/2021.

Tình Lê