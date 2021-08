Hội ngộ trong talkshow The Master of Living Show, vợ chồng Đoan Trang nhấn mạnh về “mối quan hệ cộng hưởng” giữa cơ thể khỏe mạnh và tinh thần vững chãi còn Hà Anh Tuấn lại đề cao sự chia sẻ, quan tâm lẫn nhau giữa giai đoạn khó khăn.

The Master of Living Show - Powered by Masterise Homes đã trở thành một thương hiệu sáng tạo tiên phong hàng đầu đối với hàng triệu người mê nhà đẹp và hương tới một cuộc sống đẳng cấp quốc tế tại Việt Nam. Trong tập mới nhất, “The Master of Living Show” tiếp tục chứng minh sức hấp dẫn cùng khả năng thấu hiểu khán giả khi đề cập đến vấn đề đang được quan tâm nhất hiện nay: Sống vui khỏe.

Góc nhìn đa chiều về sống vui khỏe

Tiếp nối phần trước, khách mời tập 4 của chương trình vẫn là những gương mặt quen thuộc gồm “chủ nhà” Hà Anh Tuấn, chị Thùy Dương, Chủ biên của tạp chí ELLE Decoration Việt Nam, vợ chồng ca sĩ Đoan Trang - Johan Wicklund cùng anh Linton Borthwick, Giám đốc khối CSKH của Masterise Homes.

Các khách mới mang tới góc nhìn đa chiều về Sống vui khỏe

Nhiều nghiên cứu trên toàn thế giới chỉ ra rằng, tỉ lệ mắc các bệnh về tinh thần như căng thẳng, rối loạn lo âu, trầm cảm… đã tăng khoảng 2-3 lần từ sau đại dịch Covid-19.

Từ đó, trong tập 4 “The Master of Living Show”, câu chuyện về sự cân bằng giữa sức khỏe thể chất và sức khỏe tinh thần đã được đưa ra bàn luận với nhiều góc nhìn thú vị.

Vợ chồng ca sĩ Đoan Trang cho rằng một cơ thể khỏe mạnh và tinh thần vững chãi có “mối quan hệ cộng hưởng 100%”. Tập luyện thể thao thường xuyên sẽ giúp cho cơ thể luôn tràn đầy năng lượng, mà năng lượng là nguồn gốc của trí óc minh mẫn.

Là Giám đốc khối Chăm sóc khách hàng của Masterise Homes, anh Linton cho rằng việc những khu dân cư cao cấp đầu tư cho hệ thống cơ sở vật chất để tập luyện thể thao chính là đang gián tiếp chăm sóc sức khỏe tinh thần cho cư dân.

“Tại các dự án của Masterise Homes, những trảng cỏ xanh mướt ven đường chạy bộ hay bể bơi cao cấp không chỉ hỗ trợ quá trình rèn luyện sức khỏe mà còn mang đến cảm giác thư giãn cho người dân ở đây”, anh Linton chia sẻ.

Tiện ích tại các chung cư cao cấp góp phần chăm sóc sức khỏe tinh thần cho cư dân. Ảnh phối cảnh

Ở chiều ngược lại, một tinh thần khỏe mạnh, tươi vui cũng có những tác động tích cực đến cơ thể.

Theo đó, Hà Anh Tuấn đặc biệt đề cao giá trị của sự quan tâm và sẻ chia. Trong giai đoạn khó khăn này, sự chia sẻ, quan tâm lẫn nhau trong cộng đồng, gia đình là vô cùng quan trọng. Nam ca sỹ nhấn mạnh, nó thực sự có thể “cứu được rất nhiều người”.

“Sự quan tâm chân thành sẽ giúp mọi người tìm thấy chính mình, trở về với bản thể đẹp đẽ nhất trong tâm hồn”, Hà Anh Tuấn chia sẻ.

Hà Anh Tuấn cho rằng tinh thần thoải mái tươi vui sẽ giúp cơ thể bền bỉ tươi trẻ

Tổng hòa và cân bằng nhiều yếu tố để sống vui khỏe

Trên tất cả, một cuộc sống khỏe mạnh đích thực là cuộc sống có sự hòa hợp và cân bằng giữa nhiều khía cạnh. Sức khỏe tốt đến từ sự kết hợp giữa luyện tập thể thao, các mối quan hệ và nhất là từ nơi ta sinh sống. Sống trong một không gian thoải mái, bình yên mang lại cảm giác an toàn, tiện lợi, khiến mỗi người cảm thấy như đang tận hưởng mỗi ngày.

Theo anh Linton, đó là lý do người dân đô thị hiện đại thường chọn sống trong những khu dân cư cao cấp có đầy đủ tiện nghi theo tiêu chuẩn sống quốc tế.

“Tại các dự án như Masteri West Heights, Masteri Centre Point hay Masteri Waterfront sẽ có những tiện ích và dịch vụ giúp mọi người cảm thấy cuộc sống tốt đẹp hơn. Một số dự án có mảng xanh chiếm tới 70% diện tích, nơi cư dân có thể tận hưởng không khí trong lành, gần gũi với thiên nhiên và lúc nào cũng tràn ngập cảm giác yêu đời”, anh Linton nói.

Các dự án của Masterise Homes chú trọng thiết kế mảng xanh. Ảnh phối cảnh dự án Masteri Waterfront

Với một chương trình mang lại cảm hứng sống tích cực, âm nhạc đẹp là một phần không thể thiếu. Hà Anh Tuấn đã mang tới những món quà âm nhạc lãng mạn vốn đã trở thành dấu ấn của The Master of Living Show. Khán giả được đắm chìm trong vùng trời hoài niệm và yêu đương của ca khúc Thuở ấy có em và Tuyết rơi mùa hè.

Góc âm nhạc đầy cảm xúc trong The Master of Living Show

The Master of Living Show gây ấn tượng với khán giả bởi “concept” kết hợp nghệ thuật độc đáo và mới mẻ. Chương trình do ca sĩ Hà Anh Tuấn chủ trì cùng các khách mời đặc biệt là những nghệ sĩ nổi tiếng và chuyên gia trong ngành.

Mỗi tập The Master of Living Show lại khai thác những khía cạnh khác nhau, bàn luận về nhiều chủ đề đa dạng.

Chương trình được phát sóng hàng tháng trên trang Facebook và kênh YouTube chính thức của Masterise Homes.

