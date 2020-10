Max Health Go Spring là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, kết hợp từ những thành phần thiên nhiên. Trong đó có chiết xuất cây dương xỉ và kết hợp với các thành phần khác như: thảo quyết minh, hà thủ ô đỏ, thổ nhân sâm, chiết xuất mầm đậu nành, vitamin E, vitamin C, góp phần hỗ trợ tăng cường nội tiết tố, hỗ trợ hạn chế quá trình lão hóa, hỗ trợ cải thiện các triệu chứng suy giảm sinh lý, bốc hỏa thời kỳ mãn kinh và tiền mãn kinh. Với nguyên liệu thành phần nhập khẩu từ châu Âu, được sản xuất trên hệ thống dây chuyền công nghệ hiện đại, nhà máy đạt tiêu chuẩn GMP, ISO 22000-2005, quy trình sản xuất sản phẩm được kiểm soát chặt chẽ từ khâu nguyên vật liệu đầu vào cho đến thành phẩm cuối cùng. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Max Health Go Spring là một sản phẩm của Matxi Corp - Tập đoàn chuyên sản xuất và phân phối các sản phẩm chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp tại hơn 50 quốc gia trên thế giới với hơn 20.000 thành viên, hàng triệu sản phẩm được bán ra mỗi tháng. Website Go Spring: www.gospring.vn Website Matxi Corp: www.matxicorp.com Go Spring không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.