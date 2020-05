– Các ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, Noo Phước Thịnh, Đông Nhi,... cùng khoảng 200 văn, nghệ sĩ và các đơn vị cùng tham gia dự án MV cộng đồng “Niềm tin chiến thắng” ra mắt sau dịp lễ 30/4.

MV “Niềm tin chiến thắng” là sản phẩm âm nhạc của Sở Văn hóa, thể thao TP.HCM về những khoảnh khắc ý nghĩa cùng sự động viên, tin tưởng của nhân dân với cuộc chiến chống dịch Covid-19 và Chào mừng 45 năm Giải phóng miền Nam - Thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2020).

Theo đại diện sở VH&TT TPHCM, tinh thần “Chống dịch như chống giặc” là mong muốn mà MV này muốn gởi đến khán giả yêu nhạc. Do một số lý do khách quan, thời gian ra mắt sản phẩm trễ hơn vài ngày so với dự kiến ban đầu.

Noo Phước Thịnh và Đông Nhi là 2 trong số những cái tên sẽ góp mặt trong MV.

Dự án âm nhạc có sự tham gia của khoảng 200 văn, nghệ sĩ nổi tiếng thuộc nhiều lĩnh vực như NSND Tạ Minh Tâm, NSND Thanh Ngân, NSƯT Quế Trân, NSƯT Thành Lộc, Kim Xuân, Đàm Vĩnh Hưng, Đông Nhi, Noo Phước Thịnh.., cùng các đơn vị thể thao, báo chí, cơ quan nghệ thuật trực thuộc sở VHTT.

Chia sẻ với VietNamNet, đạo diễn Trần Vi Mỹ cho biết MV từ khâu kịch bản, quay phim đến xử lý hậu kỳ mất 4 ngày để hoàn thành. Các nghệ sĩ tham gia đều đảm bảo lệnh giãn cách theo quy định hiện hành.

Ngoài ra, ê-kíp cũng được các cơ quan báo chí, truyền thông hỗ trợ tư liệu minh họa MV. Việc đưa những hình ảnh "người thật việc thật" theo dạng một bộ phim ngắn nhằm mục đích khơi gợi cảm xúc tự hào, cổ vũ tinh thần toàn dân.

Đạo diễn Trần Vi Mỹ chịu trách nhiệm thực hiện MV.

“Việc lựa chọn 200 văn, nghệ sĩ với đa dạng các lĩnh vực cũng là cách mà ê-kíp muốn gửi thông điệp đến khán giả. Ngoài tôn vinh các chiến sĩ tuyến đầu, đây còn là dịp để tri ân các ngành nghề khác trong xã hội khi họ vẫn luôn một lòng chung tay nỗ lực trong giai đoạn khó khăn vừa qua”, anh nói.

Ngoài tinh thần động viên, khích lệ trong cuộc chiến chống dịch bệnh, MV còn mang ý nghĩa kết nối công chúng trong dịp cả nước vừa chào đón ngày lễ thống nhất đất nước 30/4. NSND Tạ Minh Tâm – một trong những nghệ sĩ góp mặt nói anh hy vọng sản phẩm sẽ lan tỏa rộng rãi trong cộng đồng.

Mang thông điệp “Âm nhạc là để sẻ chia”, ê-kíp MV mong muốn chạm vào cảm xúc người nghe không chỉ bởi những thước phim xúc động, những giọng ca nhiệt huyết mà còn bởi cái tâm của những người đứng ở phía sau. Tất cả cùng bắt tay làm nên một sản phẩm không chỉ đảm bảo chất lượng nghệ thuật mà còn ý nghĩa cộng đồng lan tỏa.

MV “Niềm tin chiến thắng” được phát sóng trên mọi phương tiện hệ thống phát hành số, Đài truyền hình Thành phố và các địa phương, trang web của Sở Văn hoá và Thể thao TP.HCM, fanpage, kênh Youtube của Trung tâm Ca nhạc nhẹ và đặc biệt là tại các trang mạng xã hội của tất cả các nghệ sĩ tham gia biểu diễn.

Thúy Ngọc