Ba nhà sản xuất Dustee, Get Looze và Nimbia được tạp chí nhạc điện tử danh tiếng thế giới - Mixmag khen ngợi với 2 sản phẩm âm nhạc chất lượng “Ghost Father” và “Underngao”, thuộc hãng thu âm Dusted Recordings.

2020 là một năm ảm đạm của nền âm nhạc thế giới nói chung và giới âm nhạc điện tử nói riêng, khi hầu hết các sự kiện cũng như đại nhạc hội không thể tổ chức. Dù vậy, năm nay vẫn là một năm đầy khởi sắc của thị trường âm nhạc điện tử châu Á, khi ngày càng nhiều nghệ sĩ và hãng thu âm trong khu vực vươn tấm quốc tế với những sản phẩm chất chất lượng.

Sản phẩm âm nhạc “đốt cháy” sân khấu

Tạp chí nhạc điện tử Mixmag vừa công bố danh sách “20 in 2020: Dance Anthems That Blew Us Away” - “20 track nhạc điện tử châu Á nổi bật năm 2020”. Góp mặt trong danh sách là 2 gương mặt quen thuộc của giới nhạc điện tử Việt Nam: Dustee và Get Looze với sản phẩm “Ghost Father” phát hành qua hãng thu âm “made in Vietnam” - Dusted Recordings.

Mixmag hết lời khen ngợi sản phẩm âm nhạc: “Dustee tiếp tục nhiệm vụ tìm kiếm các tài năng trong nước bằng cách hợp tác cùng DJ/Nhà sản xuất triển vọng Get Loozem, tạo ra một sản phẩm âm nhạc làm “khuynh đảo” khắp các club”.

Với phần bass đầy đặn, chắc chắn cùng phần lời từ nhân vật Phan Hải trong phim “Người phán xử”, sản phẩm âm nhạc “Ghost Father” mang đến cảm giác “ngầu” và có phần tăm tối cho người nghe. Một điều đáng ngưỡng mộ về Dustee mà không thể không nhắc đến chính là sự cống hiến của anh trong việc phát triển nền âm nhạc Việt Nam, không ngừng phát hiện và nâng đỡ thế hệ nghệ sĩ trẻ.

Với Get Looze, “Ghost Father” là một mốc đánh dấu sự đổi mới trong phong cách âm nhạc của anh, nghệ sĩ từng được biết đến rộng rãi với kĩ năng chơi nhạc điêu luyện, kiêm nhà sản xuất của những sản phẩm mang xu hướng EDM.

Anh cũng vừa cho ra mắt sản phẩm mới “Got Milk” vào đầu tháng 12/2020 cùng lời nhắn nhủ, đây mới chỉ là khởi đầu cho loạt bản nhạc sắp tới từ anh. Sẽ có nhiều sản phẩm từ các nhà sản xuất Việt trong thời gian tới, góp phần khẳng định vị trí của Việt Nam trên bản đồ âm nhạc thế giới.

Dustee và Get Looze

Đêm nhạc trong chuỗi sự kiện Dusted Night - nơi ra mắt các sản phẩm âm nhạc của Dusted Recordings

Tiếp tục được Mixmag dành cho những lời có cánh là sản phẩm âm nhạc “Underngao” do Dustee và Nimbia sản xuất. Hai gương mặt kì cựu của giới nhạc điện tử Việt không chỉ được biết đến với những đóng góp với cộng đồng nhạc trong nước trong nhiều năm, mà bất kỳ sản phẩm nào được “cộp mác” 2 cái tên này đều được đảm bảo về sự chỉn chu và chất lượng vượt trội.

“Được phát hành qua Dusted Recordings với tầm nhìn giới thiệu các nghệ sĩ và sản phẩm nhạc điện tử Việt Nam ra thị trường quốc tế, Underngao thuyết phục người nghe với nguồn năng lượng bùng nổ. Mang âm hưởng của thể loại thời thượng Tech House và thể loại đại chúng Big Room EDM, với nhịp chắc chắn, vocal sample hiện đại, sản phẩm âm nhạc này sẵn sàng “đốt cháy” mọi sân khấu.” - Theo Mixmag.

Nimbia and Dustee

“Cái nôi” nuôi dưỡng nhà sản xuất nhạc điện tử tài năng

Mixmag ví Dusted Recordings như “cái nôi” nuôi dưỡng, ngôi nhà cho những nhà sản xuất nhạc điện tử tài năng tại Việt Nam. Với tiêu chí đặt chất lượng lên hàng đầu, sau hơn 1 năm thành lập, Dusted Recordings đã phát hành 15 sản phẩm âm nhạc được sản xuất bởi từ những cái tên hàng đầu tới những tài năng mới nổi tại Việt Nam: Touliver, NgoKien, DSmall, Duy Tuan, Get Looze, GLG, Kødeine, Nimbia, Teddy Doox, Monotape, Steji, Minh Phong.

Không chỉ được người “sành” nhạc biết tới qua các sản phẩm mang tiêu chuẩn quốc tế, Dusted Recordings còn thoả mãn khản giả với 2 series: Dusted Night - chuỗi party giới thiệu sản phẩm và nghệ sĩ của Dusted và Dusted Nation - chuỗi livestream được đầu tư kĩ càng về hình ảnh và âm nhạc.

DJ/Nhà sản xuất NgoKien trong một đêm nhạc Dusted Night

Một buổi ghi hình của Dusted Nation

Mixmag là tạp chí nhạc điện tử uy tín thế giới đến từ nước Anh với số tạp chí đầu tiên được xuất bản vào năm 1983. Hiện nay, Mixmag gồm 2 định dạng tạp chí in và trang web, luôn cập nhật tới khán giả những thông tin mới cùng nội dung đa dạng, chất lượng liên quan đến nhạc điện tử trên toàn thế giới.

Hàng tháng, Mixmag tiếp cận gần 100 triệu độc giả trên toàn thế giới qua hệ thống trang web chính và 15 chi nhánh thuộc nhiều khu vực, quốc gia trên thế giới. Fanpage facebook chính thức cũng gần cán mốc 2 triệu lượt like và kênh Youtube đạt gần 1,5 triệu lượt đăng ký.

Dustee & Get Looze - Ghost Father (Original Mix): https://www.youtube.com/watch?v=I4xA1vy607c&feature=emb_logo Dustee & Nimbia - Underngao: https://www.youtube.com/watch?v=I4xA1vy607c&feature=emb_logo

Lê Hương