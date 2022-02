Vợ chồng đạo diễn Yun Bin - ca sĩ Tú Tri vừa ra mắt phim "Yêu trong hận" do cả hai đóng chính cùng sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng.

Yêu trong hận là phim chuyển thể từ tiểu thuyết mạng cùng tên do Yun Bin chấp bút. Trong phim, Yun Bin vừa đạo diễn vừa đóng vai nam chính là họa sĩ chuyển giới Bảo An. Ca sĩ Tú Tri đảm nhận vai trò nhà sản xuất đồng thời là nữ chính.

Theo đó, vai An Đình của Tú Tri là cô sinh viên 22 tuổi từ vùng quê xa xôi lên TP.HCM vừa học vừa làm việc kiếm tiền phụ gia đình. Tính cách của An Đình vốn lạc quan, chính trực. Một lần nọ, cô tình cờ bị cuốn vào tấn bi kịch của hai người bạn Châu Mai (Song Dương) và Bảo An (Yun Bin). Như cái tên Yêu trong hận, nhân vật Bảo An mắc kẹt giữa hai cảm xúc đối lập trước khi tìm ra chân tướng sự thật.

Yun Bin (phải) và Tú Tri công bố phim mới.

Yun Bin nói với VietNamNet việc đóng chính phim mình đạo diễn trước hết vì nhiều khán giả luôn mong ngóng một sản phẩm chung của hai vợ chồng. Kế đến, Yun Bin và Tú Tri dự định năm 2023 chuẩn bị kế hoạch có con nên sẽ dành năm 2022 làm sản phẩm chung kỷ niệm vợ chồng. "Chúng tôi muốn về già có phim đóng chung để cùng nhau xem lại", Yun cho hay.

Dù vậy, Yun Bin và Tú Tri chung sống nhiều năm nên gặp khó khăn khi diễn tả lại tất cả cung bậc cảm xúc của một tình yêu. Cả hai không tin nổi diễn cảnh hôn lại mất thời gian đến vậy; các cảnh giằng xé, làm tổn thương nhau cũng rất chật vật. Vì vậy, vợ chồng thường không nói chuyện với nhau để nuôi tâm lý trước khi vào cảnh quay. Suốt quá trình quay, Yun Bin và vợ ca sĩ đã gọi tên, lưu số điện thoại nhau bằng tên nhân vật để hoàn toàn nhập tâm. Đạo diễn chuyển giới nhấn mạnh: "Suốt tháng đó, chúng tôi là hai nhân vật trong phim chứ không phải vợ chồng nữa".

Khi quay, Yun Bin và Tú Tri đôi khi tranh cãi về vai diễn nhưng không quá nghiêm trọng. Cả hai đều chuyên nghiệp, hiểu rõ việc tranh luận, trao đổi là cần thiết cho công việc. Điều đáng nói, Tú Tri còn bị trầm cảm bởi di chứng hậu Covid-19. Cô có thể bị cảm xúc tiêu cực ập đến bất cứ lúc nào, ngay cả khi đang vui vẻ, mà không thể kiểm soát. Ca sĩ vừa trải qua đợt điều trị tâm lý đầu tiên, dự kiến phải thêm 2 đợt nữa.

Tú Tri và chồng chuyển giới vẫn mặn nồng sau khi đóng vai làm tổn thương nhau.

Yun Bin không ngại nói với VietNamNet, vợ chồng nghệ sĩ đang nợ tiền tỷ. Do quá tâm huyết với phim, đạo diễn đã chăm chút từng cảnh nhỏ nhất mặc cho phim đội vốn. Thế là, kinh phí làm phim Yêu trong hận lên hơn 2 tỷ đồng. Dù vậy, Yun thấy may mắn khi được người thân, quen cho vay tiền không tính lãi. Hai vợ chồng thống nhất sẽ cố gắng "cày" trả nợ sau phim này.

Yun Bin cho hay: "Năm 2023, chúng tôi bắt đầu triển khai kế hoạch có con để Tri sinh con vào năm 2024. Tôi luôn muốn có con trước năm 35 tuổi. Tôi sẽ chọn phương pháp nào an toàn cho bà xã nhất, không ảnh hưởng gì đến em ấy sau này. Tri chưa định có con ngay đâu nhưng chiều ý tôi".

Gia Bảo