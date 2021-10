Sau 9 giờ công chiếu, MV 'Easy On Me' của Adele đã đạt hơn 15 triệu lượt xem.

Adele, nữ ca sĩ người Anh sinh năm 1988 vừa tung ca khúc mới Easy On Me sau 5 năm không ra mắt sản phẩm âm nhạc để tập trung giải quyết chuyện cá nhân. Ca khúc mang nhiều âm hưởng của bản hit Hello với màu sắc trầm buồn, vẫn ca từ và giọng ca khắc khoải của Adele. MV cũng sử dụng hai màu đen trắng chủ đạo.

Easy On Me được nhận định sẽ tiếp tục là bản hit phá các kỷ lục trong thời gian tới. Ca khúc cho thấy giọng ca vẫn ở phong độ đỉnh cao của Adele và không thua kém là mấy so với Hello.

Đây là đĩa đơn mở màn cho album thứ 4 mang tên 30 của giọng ca người Anh sẽ phát hành ngày 19/11 tới. Trong buổi trò chuyện với fan trước đó, khi được hỏi những sáng tác trong album mới dựa trên điều gì? giọng ca 33 tuổi chia sẻ đó chính là cuộc ly hôn của mình.

Adele và chồng cũ Simon Konecki hoàn tất ly hôn vào tháng 3 sau gần 2 năm giải quyết thủ tục và tranh chấp tài sản căng thẳng. "Viết nhạc thực sự là liệu pháp trị liệu, thực sự là vậy", Adele chia sẻ. Thời gian ly hôn, Adele cũng lao vào tập luyện và giúp cô giảm tới 45 kg.

An Na