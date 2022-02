Ca khúc mới nhất của AMEE nhân dịp Valentine 2022 - Thay Mọi Cô Gái Yêu Anh hứa hẹn sẽ 'gây sốt' cùng loạt câu hát tỏ tình ngọt ngào, lãng mạn.

MV Thay mọi cô gái yêu anh:

Thay mọi cô gái yêu anh thể loại Pop Ballad, được nhạc sĩ Kai Đinh chấp bút với lời ca đậm chất thơ, là sáng tác nằm trong dự án đặc biệt nhân dịp Valentine của Amee. Không còn hình ảnh cô gái đáng yêu, dễ thương như trước, AMEE thể hiện hình ảnh mới lạ, sâu sắc hơn trong sản phẩm lần này.

Dù giữ chất giọng trong trẻo quen thuộc, Amee thổi một làn gió mới vào bài hát, giúp bài hát có chiều sâu và lắng đọng. Bài hát chứa những dòng tâm tư đầy dịu dàng, lãng mạn của một cô gái dành cho người mình yêu, cũng là mối tình đầu của mình. Những câu từ trong ca khúc được tái hiện như bức thư tình gửi tới người mình thương cùng hồi ức đẹp đẽ.

MV khai thác câu chuyện về khoảng thời gian còn là học sinh. AMEE vào vai một cô gái đã trưởng thành, hồi tưởng về những năm tháng thanh xuân khi dạo bước qua góc quen với những kỷ niệm đẹp của thời học trò. Ca khúc gợi nhớ về mối tình đầu như ký ức không thể nào quên trong thanh xuân của mỗi người.

Câu hát tỏ tình ngọt ngào "Thay mặt mọi cô gái trên thế giới, em yêu anh" hứa hẹn sẽ trở thành một xu hướng mới được nhiều bạn trẻ sử dụng trong dịp Valentine - Lễ Tình nhân năm 2022 sắp tới.

AMEE là nữ ca sĩ thuộc thế hệ Z, thu hút khán giả cùng hình ảnh và phong cách âm nhạc trẻ trung, bắt trúng tâm lý của giới trẻ. Nối tiếp thành công của dự án acoustic dreAMEE năm 2021, Amee đang dần chuyển mình chạm tới một giai đoạn âm nhạc mới, trưởng thành và nữ tính hơn.

Amee khá 'mát tay' khi trình làng nhiều sản phẩm về tình bạn, tình yêu thu hút sự quan tâm đông đảo của cộng đồng mạng. Những sản phẩm tiêu biểu như: Ex's hate me, Do for lve, Anh nhà ở đâu thế, Tình bạn diệu kỳ,... giúp nữ ca sĩ có những dấu ấn mạnh mẽ trong làng giải trí.

Bách Văn